2 Ocak 2017 Pazartesi
Akrep Giroud
Oliver Giroud'un Crystal Palace ağlarına gönderdiği golden sonra adı "akrep"e çıkarken, 2017'nin ilk gününde atılan bu golün yılın golü hazırlanışı ve son vuruş itibarıyla senenin en güzel golü olmayacağını kim söyleyebilr ki?
Yazı: ultras/Movement Saat 13:14 0 Yorum Var / Bi' De Sen Yaz
Dosya: Video
1 Ocak 2017 Pazar
2017
Yazı: ultras/Movement Saat 22:25 0 Yorum Var / Bi' De Sen Yaz
Dosya: Genel
28 Aralık 2016 Çarşamba
Galatasaray:5-1:Alanyaspor
İlk devrenin son karşılaşması olan Alanyaspor maçını bir yakınımın doğum gününe katılmam nedeniyle canlı olarak izleyemedim lakin gittiğim yerde börek çörek tıkınmak yerine, elde telefon twitterdan bizimkileri takip ettim ve bir kez daha gördüm ki Galatasaray taraftarı diğer rakip taraftarlarına göre oldukça "acımasız", "ön yargılı" ve "başarı odaklı"... Karşılaşmanın ilk devresinde sarı-kırmızılı topçular o kadar "acımasızca" eleştirildi ki sanal alemde, zannedersen iki pas yapamadılar, sürekli Alanyaspor Muslera'nın kalesinde gol arayan, peşi sıra golleri kaçıran taraftı. Hatta Sabri ve Selçuk'a o kadar "ön yargılı" bakıyor ki bizim timeline'daki renktaşlar, bu iki topçunun tek olumlu hareketinin olmadığını zannediyorsun maçı canlı olarak takip etmiyorsan eğer. Pasoligliler TT Arena'da da ıslıklamışlar Sabri ve Selçuk'u da bu ıslık olayı da maalesef yeni stadyumla beraber başladı bizim tribünlerde. Oysa Sami Yen'de kolay mıydı futbolcu ıslıklamak, yuhlamak, "adam aklına bile getiremezdi" böyle bir eylemi. İçimiz kan ağlayarak her sohbetimizde söylüyoruz, futbola dair tüm güzellikler Ali Sami Yen'le birlikte yok oldu, gitti. "Başarılar gelir geçer, asaletin bize yeter" sadece bir beste olarak kaldığını da anlamış olduk, ilk devre yerin dibine sokulan takımın, ikinci devre attığı goller sonrası "yere göğe sığdırılamama" tweetlerini okudukça...
Pazarı pazartesiye bağlayan gece 12'den 2'ye kadar tekrarını izledim Galatasaray-Alanyaspor maçının ve twitterda yazıldığı kadar "berbat" bir Galatasaray yerine, derli toplu, ne yaptığını bilen bir takım seyrettim kendi adıma. Hatta, benim de bu sayfalarda sık sık eleştirdiğim Selçuk'un sakatlanıp çıkana kadar son haftaların en iyi topunu oynadığını gördüm, top kaptı, ara pas yaptı, gol pozisyonuna girdi, gol attırdı, kısaca korkak oynamadı kaptan Selçuk, kendini verdi oyuna. Yuhalanan Sabri de fena değildi, her zamanki gibi çalıştı, çabaladı, ataklara destek verdi, azimliydi ve hırslıydı... Ama "ön yargılı" bakan gözler için ağzıyla kuş tutsa nafileydi...
Bruma'nın sarı kart görmesi fena canımı sıktı, zira Konya deplasmanında yalnız bırakacak takımı. İkinci devre fark açılmışken, bir sarı daha görüp kırmızı kart ile oyundan çıkarak cezasını kupadaki Tuzlaspor maçında çekip, Konya'da olmasını umdum Portekizli topçunun ama Galatasaray kenar yönetimi böyle bir "ahlaksızlık" yapmayı "kulağına üflememişler" genç topçunun demek ki kart görmek için herhangi bir çabası olmadı. Belki de istemişlerdir ki Bruma son 10 dakikada bencilce davranıp akılalmaz pozisyonlar harcadı, "gol atıp forma çıkarıp ikinci sarı kartı mı aradı acaba?" diye şeytan sorgulatmıyor da değil...
Sneijder'dan bahsetmezsek Alanyaspor maçını boşa yazmış oluruz, maçın yıldızı tartışmasız ki Wesley Sneijder'dı. Hollandalı yıldız iki gol attırarak takım arkadaşlarına galibiyette pay sahibi olurken, jeneriklik bir golle de sarı-kırmızılı taraftarlara yeni yıl hediyesi vermiş oldu. Pazar gecesi Sneijder sadece futbol resitali vermedi, maçın hakemi Halis Özkahya'ya da "kural dersi" verdi bitime çeyrek kala. De Jong'un Alanyasporlu rakibine tehlikeli girdiği bir pozisyonda itiraz eden takım arkadaşlarını kenara itip, "Ben kaptanım, ben konuşurum" dercesine küfür etmeden, hakeme dokunmadan derdini anlatmasına Halis Özkahya sarı kart gösterince, kaptanlık bandını gösterip FIFA'nın "Hakemle sadece kaptanla konuşur, diğer topçular konuşamayacak" uygulamasını futbola sokmaya çalıştığı bu günlerde hakeme hatırlatıyordu. 2012 senesinde TT Arena'da oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde kendisine tüküren Meireless için Futbol Federasyonunca "tükürmediği" açıklaması sonrası "yalancı" durumuna düşürülen Halis Özkahya'nın o günlerde onurlu bir kişi olarak hakemliği bırakıp esas mesleği olan Beden Öğretmenliğine devam etmesi gerekirken, hiç birşey olmamış gibi yeşil sahalarda düdük çalmaya devam etmesi zaten kişiliğini göstermesi açısından manidardı...
Bu kadar patırtı, kütürdü ve yığınla eleştiri sonrası ilk devreyi lider Başakşehirspor'un üç puan gerisinde kapatıp, ikinci devre Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi kendi sahasında ağırlayacak olan Galatasaray'dan bizler çoğu renktaşımızın aksine umutluyuz... Galatasaray bize bunu öğretti yıllar boyunca...
Stat: Türk Telekom Arena
Hakemler: Halis Özkahya, Mustafa Emre Eyisoy, Ceyhun Sesigüzel
Galatasaray: Muslera, Sabri Sarıoğlu, Semih Kaya, Hakan Balta, Carole, De Jong, Selçuk İnan (Dk. 46 Hamit Altıntop), Yasin Öztekin, Sneijder, Bruma, Eren Derdiyok (Dk. 74 Josue)
Aytemiz Alanyaspor: Zlamal, Gassama (Dk. 58 Erhan Kartal), Garcia, Ba, Berkan Emir, Efecan Karaca (Dk. 54 Ayite), Taha Yalçıner, Candeias, Emre Akbaba, N'Sakala, Sajad (Dk. 85 Gökay Iravul)
Goller: Dk. 30 De Jong, Dk. 45 Gassama (Kendi kalesine), Dk. 51 Sneijder, Dk. 55 Eren Derdiyok, Dk. 80 Jouse (Galatasaray), Dk. 39 Sajad (Aytemiz Alanyaspor)
Kırmızı kart: Dk. 89 Erhan Kartal (Aytemiz Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 9 Bruma, Dk. 74 Sneijder, Dk. 74 De Jong (Galatasaray), Dk. 66 Garcia (Aytemiz Alanyaspor)
Yazı: ultras/Movement Saat 01:05 0 Yorum Var / Bi' De Sen Yaz
Dosya: Maç Günü
24 Aralık 2016 Cumartesi
Futbola Yeni Kural:İtiraz Edene Kırmızı Kart
Bazen bir faulde ve kornerde, ama kesinlikle penaltı pozisyonlarında ya da sarı ve kırmızı kartlarda hakemin etrafı futbolcularla kaynıyor, hakem neredeyse nefes alamayacak duruma geliyor. Kimi zaman haklı olsa da topçular bu isyanlarında, çoğu kez bunu alışkanlık hale getirenler de var, ıvır zıvıra itiraz edip, seyirciyi de galeyana getirip, sonraki pozisyonlar için hakemi etkilemeye çalışıyor. FIFA da bu nahoş görüntüden rahatsız olmuş ki, yakın zamanda yeni bir kuralı futbolla tanıştırmanın çalışmalarına başlamış bile. FIFA'nın teknik geliştirme danışmanı olarak görev yapan efsane golcü Marco van Basten, BBC'ye yaptığı açıklamada " Oyuncuların davranışlarını geliştirmek ve hakeme olan saygıyı arttırmak için bazı çalışmalar yapmaktayız. Bunlardan biri de hakemle sadece takım kaptanlarının konuşacak olması. Tıpkı Rugby sporunda olduğu gibi. Futbol duygusal bir oyundur ama futbolcular duygularını kontrol edebilmelidir." İngiltere Futbol Federasyonu sezon başında hakeme karşı el kol hareketi yapan ya da kötü kelimeler kullananlara kırmızı kart gösterilmesi konusunda planlar içinde olduklarını belirtmişti. van Basten'in dillendirdiği bu çalışma gerçekleşirse, Caner'den Emre Belözoğlu'na, Volkan Şen'den Alper Potuk'a bir çok topçunun çok canı yanacaktır.
Yazı: ultras/Movement Saat 22:39 0 Yorum Var / Bi' De Sen Yaz
Dosya: KaralamacA
21 Aralık 2016 Çarşamba
Çatalcaspor, Dersimspor Maçına Dair
Nereden çıktı, nasıl çıktı bilinmez de pazartesi gününden beri ulusal medyada "Dersimspor'un adını sansürlediler" diye Çatalca'yı ırkçılıkla suçlayan haberler gündeme düştü. Üçüncü lig ikinci grubun ilk devre son maçında Çatalcaspor, Dersimspor'u 2-1 mağlup ederken, maç içinde skorbordun ( ki her maç arıza yapıyor, neden düzeltilmediği bir muamma) arızalanması ve kulüp isimlerinin tekrar yazılması esnasından "bir saniyelik" görüntüyü yakalayıp, ulusal basında "mağdur" edebiyatı yapanlara, e-biletin bizi Galatasaray'ımızdan uzaklaştırması sonrası amatör ve bölgesel maçları sürekli takip eden biri olarak bazı açıklamalar yapmak boynumuzun borcu. Gerçi, yine isteyen istediği gibi anlar da, biz yazalım izlenimlerimizi...
Geçen sene de Dersimspor ile Çatalcaspor aynı gruptaydı ve o gün de yine Çatalca Ziya Altınoğlu stadında maçtaydım. Maçta hiç bir olay yaşanmamış, maç sonu iki tribünün kapıları aynı anda açılmış, Dersimspor taraftarı şarkı-türkü ve halaylar eşliğinde tribünden ayrılmış, Çatalca sokaklarında dolaşmış, alışveriş yapmış, otobüslere binip evlerine gitmişlerdi. Bu hafta sonu da buna benzer başladı karşılaşma, kızlı erkekli deplasman tribünü dolmuş, iki taraftar da kendi takımlarına yönelik tezahürat yaparken, Çatalcaspor tribünleri Beşiktaş-Bursaspor maçı sonrası emniyet kuvvetlerine ve ardından Kayseri'de meydana gelen bombalı saldırılara tepki ve polis ve askerimize destek olarak, tüm Türkiye stadyumlarında olduğu gibi, "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" tezahüratı yaparken, bir tarafta Çatalcaspor arması, diğer tarafta Türkiye bayrağını İstiklal Marşı esnasında açmış, karşı tribünde de "Birlik Beraberlik İçinde Tek Türkiye" pankartı asılmıştı tellere. Dersimsporlular da maç öncesi polislere çiçek hediye etmiş, taraftardan alkış almışlardı. Bu şartlar altında başlayan mücadelede Çatalcaspor Mükail'in harika golü ile öne geçmiş, deplasman ekibi fazla zaman geçmeden beraberliği sağlamıştı. Devre sona ererken harika bücür Mükail bu sefer kafayla attığı golle takımını soyunma odasına 2-1 önde gönderirken, "yerli Messi bu çocuk" övgülerini alıyordu.
Takımlar soyunma odalarına gitmişken, taraftarlar da tuvalet, çay, su, sigara ihtiyaçlarını giderirken, Çatalcalı gençler Dersimspor tribününe birlikte tezahürat yapma çağrısında bulunup "Vatan sana" diye seslenip onlardan da "Canım feda" diye devam eden sloganı söylemelerini beklediler, cevap alamadılar. Bunu bir kez daha denediler, karşıdan yine ses gelmedi, bir kez daha, yine cevap yok. Hal böyle olunca yuhlamalar ve ıslıklarla Dersimsporlular protesto edildiler. Bu arada belirtmeden de geçmeyelim, Çatalca bir deplasman takımı için en ideal deplasmandır, zira sayıları 50yi geçmeyen liseli gençler dışında herkes maçı oturarak izler, deplasmana gelen taraftarlar sürekli Çatalcalı taraftarın sesini bastırır. Hatta, Çatalcaspor yönetiminin fair play anlayışı gereği herkesle dost olma politikasına uygun, Çatalcasporlu gençler de gelen tüm deplasman taraftarına hoşgeldin tezahüratı yapar, onlarla karşılıklı tezahürat yapma çağrısında bulunur, kimi zaman olumlu cevap alırlar ve sevinirler, kimi zaman da deplasmancılar o kadar dostane çıkmazlar...
Bu arada devre başlarken artık klasik hale gelen skorbordun bozulduğunu tekrar gören tribündekiler, fena halde alışık oldukları bu duruma "Yine mi yahu?" diye homurdanarak, harflerin yerine yıldızların yazıldığını görenler de "Galatasaray dört yıldız, Fener üç yıldızken, Çatalcaspor yıldızlara boğuldu" espirisi de o soğukta içimizi ısıtmıştı. Ne bilecektik ki, kötü niyetli biri o skorbordda yer alan yıldızların harflere dönüşme aşamasını kare kare fotoğraflayıp, Dersim adının yazılmadığı bir anı "cımbızla çekip", ulusal basına servis edeceğini... Bize de bu satırları yazdıracağını...
İki takımdan kimse skorbordla uğramazken, Tunceli'nin plakası olan 62. dakikada Dersimsporluların yaktığı meşaleler sonrası polisin onların söndürülmesi isteği sonrası karşı tribünde olaylar meydana gelirken, tüm emniyet güçleri ile birlikte stadda bulunan herkes yeşil zeminden ziyade o tarafı izlemekteydi ve 5-10 dakika içinde söz konusu olaylar da yatışırken, dikkatler maçtaydı tekrardan...
Maçın başından beri Dersimspor hocası ve yönetimi sürekli hakeme "oynarken", Çatalca taraftarından da tepki alması doğaldır. Burada takımın adının Dersim, Manisa, Trabzon, Galatasaray, Rize, Chelsea olması fark etmez, deplasmanda oynayan bir hoca hakeme sürekli "çıkışırsa" ev sahibi taraftardan tepki yer, kimi kendini bilmezler sahaya su şişesi de atar, çakmak da atar, Gerets olsan da başın yarılır, Hasan Şaş olsan da Kadıkoyde kafana yumurta yersin, Tümer olsan da Sami Yen'de sırtına su şişesi gelir... Bu tepkilere cevap verirsen de reaksiyonu arttırırsın, olayları büyütürsün, tıpkı Dersimspor'lu 88 numaralı topçu Koray Yıldız'ın maç sona ermiş hakemler içeri girmiş ve Çatalca tribünleri boşalırken taraftardan gelen pet şişeyi onlara geri atıp, el kol hareketi yapması gibi. Kıvılcım topçu tarafından çakılınca, maç boyu birbirine tek kelime etmeyen karşı tarafta bulunan Çatalcalı ve Dersimsporlu taraftarlar birbirlerine pet şişe ve taş atmaya başlamışlardı ki çok büyümeden bu olaylar da yatıştı...
Maça dair bizim izlenimlerimiz böyleyken, Çatalca gibi futbolu sadece futbol olarak gören, Atatürk'ün "Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını seven" anlayışı çerçevesinde sporcuya bakış açısına sahip olan ve her gelen takıma misafirperverlik gösteren bir camia böyle asılsız haberlerle lekelenemez... Çatalcamız sahipsiz değildir...
Kulüp başkanı Hasan Gökçe'nin maç ve skorbord olayıyla ilgili demeci burada....
Maça dair fotoğraflar da aşağıda... Yeniler geldikçe güncellenecektir.
Yazı: ultras/Movement Saat 17:20 0 Yorum Var / Bi' De Sen Yaz
Dosya: Haber, KaralamacA
19 Aralık 2016 Pazartesi
Osmanlıspor:2-2:Galatasaray
Galip gelseydik harika olacaktı ama 86'da 2-1 yenik duruma düşüp, 1 puan çıkarmak yine de fena sayılmaz bu şartlar altında oynanan oyunda. Talihsizlik bu ya, bir hafta sonra içeride oynayacağımız Alanyaspor maçı şimdi, Osmanlıspor karşılaşması haftaya Arena'da olsaydı, buzlar üstünde dans eden bir takım yerine, pırıl pırıl güneş altında futbol oynayan bir takım izlemiş olacaktık. Şans işte...
Şanslı da başladı Galatasaray oysa mücadeleye, daha dakika geçmeden mağlup duruma düşmek varken, direk Muslera'nın yardımına yetişmiş, Sabri ve Carole'u "linçten kurtarmış ve peşinden Barcelonavari bir golle son haftaların golcüsü Yasin'le öne geçiyordu sarı kırmızılılar. O da yetmedi, Eren'le de pozisyonlar buldu hiç ummadığı anda Galatasaray da, fark açılmadı. Oysa maçtan bir gün evvel Galatasaray'ın stadyumda hava şartlarına alışma idman yapma isteğini reddeden Osmanlıspor, alışkın olduğu sahada eşitlik için Galatasaray'ın kalesine gelmeye çok azimliydi. Tabii, madeni de bulmuşlardı: Carole Fenerbahçe maçında olduğu gibi yine gününde değildi, sürekli alanını boş bırakıyordu. Sol bek kötü olup, önünde oynayan Bruma da ona gereken desteği veremeyince, sol taraftan Galatasaray'ın gol yiyeceğini bilmek için kahin olmaya gerek yoktu. Öyle de oldu, "akıl almaz" pozisyonlar harcayan Webo, Regattin'in ortasında kafayla eşitliği sağladı. Bizim gördüğümüzü Riekerink hoca da mutlaka görmüştür de, daha 25. dakikada sakatlık nedeniyle Serdar'ın yerine Semih'i sokmuş olması vesilesiyle ikinci oyuncu değişiklik hakkını ilk devrede kullanmak istememiştir...
İkinci kırk beş dakika da oyunda Galatasaray adına pek birşey değişmedi, hatta Galatasaray soğuk hava ve buzlu sahada daha da düştü oyundan. Ev sahibi de bir kaç tehlikeli atak dışında çok fazla gelemedi Muslera'nın kalesine de, maç beraberlikle bitecek diye beklenirken, Semih'in "klasikleşmiş" hata repertuarından bir kesitle Webo ikinci kafa golünü attı. Statta değildim, kahvede de değildim ama sarışın stopere gelen küfürleri hayal edebiliyordum ki, o sinkaflar bitmeden tabelada 2-2 yazıyordu. Sneijder'ı çıkardığı için eleştirilen Hollandalı Riekerink, Semih'i hücüma yollamış ve genç stoper de hocasını yanıltmamıştı. Tabii, bu konuşulmayacaktır, görülmeyecektir zira Jan Olde Riekerink "hoca moca değildir" bizim futbol ulemalarına göre.
Yere göğe sığdırılmayan Başakşehir'den 5 puan, şampiyonluğun en büyük adayı olduğu söylenen Beşiktaş'tan 2 puan geride olan Galatasaray, bu kadar eleştiriliyorsa, bir de beğenilseydi herhalde şimdiden şampiyonluğu kutluyor olacaktı... Maç kaybetmeden, puan vermeden şampiyon olduğumuzu hatırlamıyorum, bu sene de öyle olacak, Mayıs bizim olacak...
Stat: Osmanlı
Hakemler: Hüseyin Göçek, Kemal Yılmaz, Serkan Ok
Osmanlıspor: Karcemarskas, Vrsajevic, Numan Çürüksu, Prochazka, Muhammed Bayır, Umar (Dk. 90+1 Maher), Mehmet Güven, Musa Çağıran, Ndiaye, Regattin (Dk. 82 Delarge), Webo (Dk. 87 Diabate)
Galatasaray: Muslera, Sabri Sarıoğlu, Serdar Aziz (Dk. 25 Semih Kaya), Hakan Balta, Carole, Selçuk İnan, De Jong, Sneijder (Dk. 90+1 Chedjou), Yasin Öztekin (Dk. 77 Linnes), Bruma, Eren Derdiyok
Goller: Dk. 3 Yasin Öztekin, Dk. 88 Semih Kaya (Galatasaray), Dk. 35 ve 86 Webo (Osmanlıspor)
Sarı kartlar: Dk. 15 Serdar Aziz (Galatasaray), Dk. 64 Regattin (Osmanlıspor)
Yazı: ultras/Movement Saat 19:04 0 Yorum Var / Bi' De Sen Yaz
Dosya: Maç Günü
Güç Yürektedir
Yazı: ultras/Movement Saat 18:25 0 Yorum Var / Bi' De Sen Yaz
Dosya: Futbol Dışı Sporlar, Koreografi, Taraftar
17 Aralık 2016 Cumartesi
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Aziz Yıldırım
Eğer Hidayet Türkoğlu bizim kadar bu tip "çıkışlardan" rahatsız olmayacaksa, hazır Ömer Onan da Genel Koordinatör olmuşken, bıraksın başkanlığı, Aziz Yıldırım hem Fenerbahçe başkanı, hem federasyon başkanı, Obradoviç de hem Fenerbahçe hocası hem de milli takım çalıştırıcısı olsun...
Nasıl iyi mi?
Yazı: ultras/Movement Saat 15:54 0 Yorum Var / Bi' De Sen Yaz
Dosya: KaralamacA
16 Aralık 2016 Cuma
Sadakat
Yazı: ultras/Movement Saat 22:42 0 Yorum Var / Bi' De Sen Yaz
Dosya: Koreografi
Bira, Futbol ve Dostlar
Yazı: ultras/Movement Saat 17:37 0 Yorum Var / Bi' De Sen Yaz
Dosya: O An
12 Aralık 2016 Pazartesi
Galatasaray:3-1:Gaziantepspor
STAT: Türk Telekom Arena
HAKEMLER: Halil Umut Meler, Serkan Olguncan, İlker Takpak
GALATASARAY: Muslera, Linnes (Dk. 46 Sabri Sarıoğlu), Serdar Aziz (Dk. 62 Semih Kaya), Hakan Balta, Carole, De Jong, Selçuk İnan, Yasin Öztekin, Sneijder, Bruma, Podolski (Dk. 81 Eren Derdiyok)
GAZİANTEPSPOR: Gökhan Değirmenci, Muhammed İldiz, Elyasa Süme, Musa Nizam, Şenol Can, Kangwa (Dk. 61 Angan), Miranda (Dk. 74 Orkan Çınar), Mohomed, Larsson, Doğanay Kılıç (Dk. 69 Putsila), Ghilas
GOLLER: Dk. 12, 66 ve 90+5 Yasin Öztekin (Galatasaray), Dk. 74 Elyasa Süme (Gaziantepspor)
KIRMIZI KART: Dk. 78 Mohomed (Gaziantepspor)
SARI KARTLAR: Dk. 28 Kangwa, Dk. 42 Doğanay Kılıç, Dk. 87 Elyasa Süme (Gaziantepspor), Dk. 25 Bruma, Dk. 46 Podolski, Dk. 86 Selçuk İnan, Dk. 87 Sneijder (Galatasaray)
Yazı: ultras/Movement Saat 00:04 0 Yorum Var / Bi' De Sen Yaz
Dosya: Maç Günü
5 Aralık 2016 Pazartesi
Kasımpaşa:1-2:Galatasaray
Başakşehirspor'un Antalyaspor ile Fenerbahçe'nin Beşiktaş'la puanları paylaşmasının ardından sıradan bir üç puandan ziyade "zirvede ya tamam ya devam" maçı haline gelmişti Galatasaray için Kasımpaşaspor maçı. Fikstür de fena değildi, Kasımpaşa deplasmanı, ardından içeride Gaziantepspor maçı... Bursaspor'dan alınan üç puandan sonra altı puan kolayca haneye yazılabilirdi... Bu gece işin ayrısı başarıldı, üç puan alındı, sıralamada üçüncülüğe çıkıldı da rahat başlayan maç, nedendir bilinmez "kalbin iki kat kan pompalamasıyla" sona erdi...
Bursa maçında harika bir oyunla, 3 puanı kapan Galatasaray'da Jan Olde Riekerink, cezası biten "has" sol açık Carole dışında kazanan takımı bozmamıştı. Oyuncular da hocalarını haksız çıkarmadılar ve daha 5. dakikada tabelayı Sneijder-Podoslki işbirliği ile kazanılan golle değiştirdiler. Ev sahibinin Muslera'nın kalesine gidecek hali yoktu da sarı-kırmızılılar farkı ikiye yada üçe çıkarmak varken manasızca vites küçülttüler, oyunu rölantiye aldılar. Hal böyle olunca mavi beyazlılar da "acaba" diyerek ufaktan ufaktan eşitliği aramaya başladılar. Ama takımlar soyunma odasında nefeslenmeye giderken, ne onların ne de Galatasaray'ın akıllarda kalacak bir pozisyonu yoktu.
Soyunma odasından Galatasaray yine istekli döndü, farkı arttıracak pozisyonlar da buldu da, maçın iyilerinden Serdar'ın sektirdiği topta "maçın kötülerinden" Sabri'nin ağır kalmasıyla Kasımpaşalı Eduok, Muslera ile karşıya karşıya kaldı, ilk vuruşu Uruguaylı kaleci kurtardı ama Kasımpaşalı ikinci şansı harcamadı, skorda eşitliği sağladı. Beraberlikten tekrar galibiyete Galatasaray kolayca geçti ama nedense yine farkı ikiye çıkarmak varken, durdu, ağırlaştı, top çevirdi. Bu hafta derdimiz güzel oyundan ziyade üç puandı ama o puanları da Muslera'nın penaltı kurtarmasıyla haneye yazdırmamız bu hafta Jan Olde Riekerink'in idmanlarda en çok mesai harcayacağı işlerden olacaktır. On kişi kalmış rakibi üzerine saldırıp, üçüncü golü atmak varken, sarı kırmızılıların rehavetinden Mete Kalkavan'ın da "desteği" ile bitime 10 dakika kala ev sahibi kaptan Adem Büyük ile penaltı kazandı da, Süper Kupa maçından sonra ligde de Muslera kalesini gole kapadı, maçın adamı oldu... Ligin ilk haftalarındaki "Muslera tuttu, Bruma attı" formülüyle zirve yarışını sürdürmeye devam etti...
STAT: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan
HAKEMLER: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar
KASIMPAŞA: Ramazan Köse, Popov, Otigba, Titi, Veigneau, Sadiku, Pavelka (Dk. 89 Ferhat Kiraz), Tunay Torun, Andre Castro, Eduok (Dk. 65 Koita), Adem Büyük (Dk. 83 Turgut Doğan Şahin)
GALATASARAY: Muslera, Sabri Sarıoğlu, Serdar Aziz, Hakan Balta, Carole, De Jong, Selçuk İnan, Yasin Öztekin (Dk. 89 Linnes), Sneijder (Dk. 90+3 Josue), Bruma, Podolski (Dk. 90+1 Eren Derdiyok)
GOLLER: Dk. 6 Podolski, Dk. 59 Bruma (Galatasaray), Dk. 53 Eduok (Kasımpaşa)
KIRMIZI KART: Dk. 74 Otigba (Kasımpaşa)
SARI KARTLAR: Dk. 7 Serdar Aziz, Dk. 78 Hakan Balta (Galatasaray), Dk. 45 Sadiku, Dk. 87 Pavelka (Kasımpaşa)
Yazı: ultras/Movement Saat 12:39 0 Yorum Var / Bi' De Sen Yaz
Dosya: Maç Günü
4 Aralık 2016 Pazar
Neden Ben?
Yazı: ultras/Movement Saat 12:21 0 Yorum Var / Bi' De Sen Yaz
Dosya: Alıntı
Suçlusun Arda
Son dakikada atılan gol ne kadar mutluluk veriyorsa golü kaydeden takıma, bir o kadar da acıdır kalesinden topu çıkaran için. Hele bir de tek farkla öndeyken, maçı kazanacakken yenildiyse o gol, hayal kırıklı bir o kadar da artar... Derbi de gerçekleşmişse bu anlattığım, siz varın hesap edin, sevincin ya da hüznün derecesini... Dün gece İspanya'nın "El Clasico"sunda ev sahibi Barcelona, bir çok gol kaçırıp, yine de üç puanı hanesine yazdıracakken, 90. dakikada Ramos'un kafa vuruşunda kalesinde gördüğü golle 1 puanla ayrılınca sahadan, Katalanların hocası Luis Enrique, faturayı tek kalemde kesmiş bizim topçuya: "Suçlusun Arda." Maç sonu basın mensuplarının karşısına geçen başarılı hoca "Biz teknik adamların işi oyunculara taktik vermek, sahadakilerin sorumluluğu da verilen taktiği uygulamaktır. Oyuncularıma faul yapmamalarını, özellikle de rakip oyuncunun sırtı dönükken çok dikkatli olmalarını söyledim. Onlara aktardıklarım çok açıktı ve hocaların taktikleri de kesindir. " derken, her ne kadar konuşmasının devamında kaçan puanlardan Arda'yı sorumlu tutmanın mantıksızlığından bahsetse de, gurbetçi oyuncumuzu Arena'da matadorların önüne çoktan atmıştı bile...
Yazı: ultras/Movement Saat 11:57 0 Yorum Var / Bi' De Sen Yaz
1 Aralık 2016 Perşembe
E-Bilete Hayır Partisi
Yazı: ultras/Movement Saat 22:54 0 Yorum Var / Bi' De Sen Yaz
Dosya: Taraftar
26 Kasım 2016 Cumartesi
Galatasaray:3-1:Bursaspor
Amerika'da başlayan "Black Friday" çılgınlığına Başakşehir futbol kulubu "Cuma kara değil, cuma hayırlıdır" sloganıyla tepkide bulunmuş ve mağazadaki ürünlerinde indirime gitmiş. Evet, cumalar dinimizce hayırlıdır da, biz Galatasaray'lıların aklında hep haftanın son günü yapılan maçlarda kaybedilen puanlar kalmıştır. Son iki iç saha karşılaşmasından puansız ayrılmış Galatasaray, bir de Kadıköy'de Cüneyt Çakır'ın da "ufak dokunuşlarıyla" "etkisiz" bir maç çıkarınca,haftanın açılış maçı olan Bursaspor karşılaşması sonrası Jan Olde Riekerink için "idam sehpası" çoktan hazırlanmıştı bile. "Galatasaray nasılsa kaybedecekti ve suçlusu hoca olacaktı ya", futbolu sayılar ve rakamlardan ibaret sayan medyanın yeni "prenslerinden" Taner Karaman, yemini hazırlamış, oltaya atmış ve keyifle gelecek sazanı beklemeye koyulmuştu bile.
Galatasaray'a geldiğinden beri cezalı olduğu Başakşehir maçı hariç sürekli ilk on birde yer bulan Tolga Ciğerci'yi belki Bursaspor karşılaşmasında da oynatacaktı Riekerink, Selçuk'un ne kadar güçlü olduğu gerçeği ile karşılaşmasaydı hafta içinde. Sene başında "tayfadan" Umut ve Olcan'ı taraftar desteği ile kolayca kadro dışı bırakan Hollandalı çalıştırıcı bu temizlik harekatında Selçuk karşısında zorlanacağa benziyor. Aslında uzun yıllar kazanılmayan Kadıköy deplasmanında bir kumar oynamıştı 8 numarayı kulübede tutarak, maç kazanılmış olunsa ve Kadıköy laneti son bulsaydı, Selçuk kulübeye "kombine" alacaktı ama mağlubiyet işleri tersine çevirdi. Kulüp içinden gelen "karşı konulmaz" ricalar sonrası Selçuk pazı bandı ile Bursaspor karşısında takımın başında sahaya çıktı ama oynadığı oyunla Riekerink'in Fenerbahçe maçında verdiği kararda ne kadar da haklı olduğunu göstermiş oldu. "Bursaspor ataklarını başlatan isim" olmuştu kaptan Selçuk İnan maçın ilk devresinde. Yeşil-beyazlıların attığı ilk golün başlangıcında basit ve manasıca kaptırdığı top, defansında önünde topla oynarken rakibe atak şansı verdiği müdahaleleri ve Galatasaray'ın hızlı ataklarında "topu ezmesiyle" "Selçuk çıksa, Galatasaray 10 kişi oynasa, daha iyi oynar" dedirtti. Nankörlük yapmayacağız, Selçuk İnan Galatasaray'a geldiği günden beri takıma çok şey kattı, bir çok şampiyonlukta ve kupada emeği büyük ama bir kaptan olarak aynanın karşısına geçip "Yedek kaldığımda üzülüyorum" diyorsa, ya kendine çeki düzen vermeli ya da takımın iyiliği için kenara çekilmeli. Şu an Selçuk İnan, "adıyla" oynamaya çalışıyor ama formanın arkasında yazan değil, göğsündeki arma tek gerçek olan...
"Oyuncularım son maçlarda yaşanılanlar ve kendilerine gelen tepkilere reaksiyon gösterecek ve bu maçı alacaklar" derken Jan Olde Riekerink, Galatasaray'ın dün gece sadece Bursaspor'a karşı değil de bir de hakemle mücadele edeceğini düşünmüş müdür acaba? Rakipler her hafta hakem desteği ile kazanırken, Galatasaray'a bırakın destek verilmesi, sürekli "köstek" vurulmaktadır. Trabzonspor karşısında Fırat Aydunus, Podolski'nin çekilmesine "göz yumarken", bir hafta sonra Kadıköy'de aynı pozisyonda Fenerbahçe'nin "can simidi" oluyordu. Mete Kalkavan Trabzonspor karşısında Beşiktaş'ın "kurtarıcı meleği"rolüne soyunurken, geçen hafta da Türkiye'nin en iyi hakemi(?) olduğu belirtilen Cüneyt Çakır sarı-kırmızılı topçulara top oynatmamaya çıkmış gibiydi. Barış Şimşek de meslektaşlarından geri kalmak istememiş olacak ki, dün gece ilk onbeş dakikada Bursaspor'a verdiği bir ofsayt gol ve ardından Galatasaray lehine vermediği penaltı ile "anti-Galatasaray"lıların gözünde puanları toplamıştı. "Eğer sen Galatasaray isen hakemi de yeneceksin" diye klişe bir söz var ama nereye kadar yeneceksin, artık takımlar arasında o 80lerde olan büyük farklar yok, ince ayrıntılar puanın hangi tarafa gideceğini belirliyor ve hakemler de maalesef bu sene Galatasaray'a karşı o ince dokunuşları yapıyorlar...
Galatasaray medya sorumlularından İskender Baydar'ın dediği gibi "Galatasaray'ın hakeme karşı oynadığının resmi" de aşağıda...
Sol taraf demişken, Fenerbahçe maçında "unutmak" istediği bir oyun oynayan ve gördüğü kart ile cezalı olan Carole'un yerine görev alan Linnes, maçın öne çıkan topçularından biriydi. Norveçli topçuya alkış kazandıran defansta yaptıklarından ziyade Carole'un unutmaya başladığı "hücüma çıkışlarıydı"... Önünde oynayan Bruma, Sneijder, Yasin'i çok destekledi "taze sol bek" ama onu bu kadar överken Linnes'ten kat be kat fazlasını yapan Sabri'nin sürekli eleştirilmesi ironik değil mi? Bu memlekette asgari ücretle geçinmek ne kadar zorsa, Sabri olmak da bir o kadar meşakatli değil mi? Başkaları için baş tacı edilesi kriterler olan takımı sevmek, takım için gerektiğinde kavga etmek, formasını terletmeden sahada ayrılmamak konu Sabri'ye gelince "gülünüp geçiliyor"... Yazık...
Stat: Türk Telekom Arena
Hakemler: Barış Şimşek, Mehmet Metin, Samet Çavuş
Galatasaray: Muslera, Sabri Sarıoğlu, Serdar Aziz, Hakan Balta, Linnes, De Jong, Selçuk İnan, Yasin Öztekin, Sneijder (Dk. 90+3 Hamit Altıntop), Bruma (Dk. 82 Sinan Gümüş), Podolski (Dk. 87 Eren Derdiyok)
Bursaspor: Harun Tekin, Erdem Özgenç, Sivok, İsmail Konuk, Aziz Eraltay, Merter Yüce, Faty (Dk. 68 Emre Taşdemir), Batalla, John (Dk. 73 Necid), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 64 Jorquera), Deniz Yılmaz
Goller: Dk. 14 Kubilay Kanatsızkuş (Bursaspor), Dk. 31 Yasin Öztekin, Dk. 55 Sneijder, Dk. 90+2 Eren Derdiyok (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 60 Serdar Aziz (Galatasaray), Dk. 89 Necid (Bursaspor)
Yazı: ultras/Movement Saat 13:49 0 Yorum Var / Bi' De Sen Yaz
Dosya: Maç Günü
22 Kasım 2016 Salı
Ultras Golenzo Röportajı
İki sene önce kurulan ve taraftarın hem tribünde hem de günlük yaşamda giydiği ürünler üreten Golenzo Ultras, yaz sezonunda çıkardığı t-shirtlerden sonra, sonbahar-kış döneminde ürettiği polarlar, maskeler, atkılar ve bayraklarla "şanına şan, namına nam" kattı desek yanılmış olmayız. Hal böyle olunca, biz de markanın üreticisi arkadaşları bulup, kendileriyle bir röportaj yaptık. Bakın bakalım Golenzo Ultras kimmiş, ne yaparmış, ne yapacakmış?
- Öncelikle sizi tanıyalım, Golenzo Ultras’ın yaratıcıları kimler, ne iş yapıyorlar?
- Anlattığınız üzere ikinizin de “ekmek” yediğiniz işler farklı, peki tekstil işine nasıl merak sardınız? Taraftar için ürün üretme fikri nasıl doğdu?
- Bu işe “yüreği koymak” önemlidir ya, severek ürettiğiniz bu ürünler için sizin mottonuz nedir?
- İlkler her zaman özeldir, unutulmazlar, ilk çıkardığınız ürün hangisidir? Varsa bir hikayesi bizimle paylaşır mısınız?
- Taraftarlar tarafından en fazla rağbet gören ürün hangisi oldu? “İkinci baskı” üretim yaptığınız bir model oldu mu?
- Yaz sezonu sona erdi ve yaz için üretilen t-shirtlerin dizaynlarını polarlarda gördük. Peki, yeni dizaynlar üretme fikriniz var mı?
- Geçen günlerde “ultras” atkıyı paylaştınız, atkı konusunda yeni ürünler beklemeli miyiz, yoksa “o ilk ve tekti” mi diyeceksiniz?
- Samsun, Sakarya, Antalya ve Bursa’da bulunan taraftar grupları için “özel” t-shirtler tasarladınız, gruplara özgü ürünler üretmeye devam edecek misiniz? Gruplara ait t-shirt ya da polar isteyen taraftarlar sizinle nasıl iletişime geçmeliler?
- Hep “gülün kokusundan” bahsettik, ama dikenleri de var. Bu işin can sıkıcı tarafları nelerdir?
- Sizin Samsunspor’lu olduğunuzu ve kulübe iki defa ürün gelirinden bağış yaptığınızı biliyoruz. Bu pek nadir rastlanan bir durum. Gelecekte de buna benzer planlarınız var mı?
- Röportajı bitirirken, sizden özel bir ricamız da olacak, hep analara babalara değil de, bir de yeni yeni tribün havasını koklamaya başlayan “ufaklıklara” da özel ürünler çıkarmaya ne dersiniz?
Yazı: ultras/Movement Saat 21:25 0 Yorum Var / Bi' De Sen Yaz
21 Kasım 2016 Pazartesi
Mayıs'ta Tura Çıkmaya Yüzünüz Olsun
Yıl 2006... Aylardan Nisan, günlerden Cumartesi, saat 21 cıvarındayken Fenerbahçeliler, Galatasaray'yı Kadıkoy'de 4-0 yenmeyi bayram havasında kutlarken, bir karar vermiştik ev arkadaşımla: Madem Galatasaraylıyız ve en kötü günlerden biri bugünse, takıma sonuna kadar sahip çıkacağız. Ligin bitmesine dört hafta kala Fenerbahçe'den 3 puan öndeyken, kaybedilen derbi sonrası puanlar eşitlenmiş, hatta Fenerbahçe averajla öne bile geçmişti. Galatasaray, Ali Sami Yen'de Ankaraspor ile oynayacaktı, derbi kaybedilmiş, fark yenilmiş, takıma, hocasına, topçusuna demedik laf bırakmayan "iyi gün taraftarı" gelmeyecekti ya maça, sıra bizdeydi, bu sezon pek maça gidememiştik ama artık ne pahasına olursa olsun içerdeki maçlarda yerimizi alacaktık. Ankaraspor maçındaydık, biz kazandık, Fenerbahçe de Trabzon deplasmanında kazandı... Sonrasında, Fenerbahçe kendi taraftarı önünde Kayseri Erciyesspor'u güle oynaya yendi de, Galatasaray, Beşiktaş deplasmanında uzun yıllar unutulmayacak Hasan Kabze golleriyle 3 puan alıp yarışı son haftaya taşıdı... Son hafta... Averajla lider olan Fenerbahçe, deplasmanda son sıralardaki Denizlispor ile şampiyonluk maçına çıkarken, Galatasaray, Kayserispor'u konuk edecekti. Maç günü geldi çattı, neşeyle ve umutla koştuk Ali Sami Yen sokağa, Meşale'nin orada takıldık, Carrefoursa'nın önünde içtik biralarımızı da maça büyük bir ümitle girdik. Biz golleri attık, işimizi bitirdik de, aklımız Denizli'deydi... Kimi küfrederek, kimi tırnaklarını kemirerek, kimi dua ederek, kimisi kendince totem yaparak geçirdiği 16 dakika sonrası şampiyon olmuştuk ya... O gece, sesimiz çıktığı kadar haykırdık: İyi ki varsın Galatasaray, iyi ki varsın...
Ne demişti Hagi, "Galatasaray'ın adının olduğu yerde umut vardır"...
Destekleyelim takımı ki Mayıs'ta sokakta tura çıkmaya yüzümüz olsun...
Yazı: ultras/Movement Saat 00:57 0 Yorum Var / Bi' De Sen Yaz
Dosya: KaralamacA