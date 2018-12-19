19 Aralık 2018 Çarşamba
Galatasaray:1-1:Keçiörengücü
2-1lik deplasman galibiyetinin avantajıyla taraftarı önüne çıkan Galatasaray, "nasılsa bu turu geçtik" lakayıtlığı ile oynadığı maçtan 1-1 beraberlikle ayrılıp, Ziraat Türkiye Kupasında üst tura çıktı. Ankara'daki maça nazaran gençlerin daha az olduğu, A Takım oyuncularının sahada olduğu Galatasaray, yağmurla karışık soğuk hava altında farklı skor bekleyen taraftarını hayal kırıklığına uğrattı. Özellikle ilk devrede Galatasaraylı oyuncular sanki ayaklarında ağırlık torbası varmışçasına "koşmadan", yerinde durarak oynamayı tercih edince, rakip deplasmanda oynamasına rağmen daha fazla tehlike yarattı İsmail Çipe'nin kalesinde. O kadar kötü bir görüntü sergiledi ki ev sahibi oyuncular, iki adımdan isabetli pas atmaktan bile acizdiler.
İkinci devre "vidalar" biraz daha sıkıldı, genç oyunculardan özellikle Atalay biraz daha sorumluluk alınca, Galatasaray rakip kalede pozisyonlar da buldu ve beklediği gol Yunus'la geldi. Sonrası yine "durgunluk" ve "uyku" hali baş gösterince ilk devre net pozisyonlar kaçıran Taha, son 5 dakikada takımı adına ümit veren golü attı ama devamı gelmedi...
STAT: Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu
HAKEMLER: Özgür Yankaya, Mehmet Cem Hanoğlu, Mustafa Savranlar, Alper Çetin
GALATASARAY: İsmail, Linnes, Ahmet, Maicon, Ömer, Selçuk, Donk, Yunus (Malik 86’), Atalay (Ali Yavuz 77’), Celil, Muğdat
KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin, Cihan (Hakan 84’), Erdi, Batuhan (Devrim 46’), Abdülkadir, Gökhan, Sertaç, Süleyman, Seçkin (Burak 84’), Uğur, Taha
GOLLER: Yunus (65’), Taha (85’)
Yazı: ultras/Movement Saat 23:44
Dosya: Maç Günü, Türkiye Kupası
Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder