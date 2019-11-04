Die For You (Gökhan Cace) Röportajı

Die For You markası ile streetwear dünyasına giriş yapan Galatasaray tribünlerinin sevilen ismi Gökhan (Cace) ile ultras/Movement takipçileri için keyifli bir röportaj yaptık. Markanın kuruluşundan geleceğe dair bir çok soruyu kendine has espirili ve içten üslübü ile cevapladı Gökhan... Buyurun siz de katılın sohbete:
-Merhabalar, ben Galatasaray tribünlerinden “Cace” Gökhan’ı yakından tanıyorum da, sen yine de ultras/Movement okurları için kendini tanıtır mısınız röportaja başlarken?
Nasıl tanıtayım, tanımasalar daha mı iyi bilemedim 😊
Çocukluğumdan beri bu tribünlere geliyorum, passolig uygulaması başlayınca uzun bir süre ara verdim ama öyle kolay olmadı ayrılık ve en sonunda da geri döndüm. Bildiğin gibi ultrAslan-UNI kurulurken o karede olmak nasip oldu. Daha öncesi ve daha sonrasında yaşanan onlarca şey var. Tatlı acı- iyi kötü ama çok şükür hepsini yaşadım, yaşadık.
Ben Galatasaraylıyım ve Galatasarayı çok seviyorum. Biz aşığız aşkın da tarifi yoktur 😊 Tribün ise bambaşka bir hayat, Allah'ıma şükürler olsun ben Galatasaray tribünün bir ferdi olmuşum. Tribünü de tribüncülüğü de çok seviyorum.
-Aggressivo markasının yaratıcısı Uğur’la markanın ilk çıktığı günlerde beraber çalıştın ama sonra ortalıkta gözükmedin ve şimdi de Die For You ile tekrar “sahalara geri döndün”. Die For You’nun ortaya çıkış hikayesinden bahseder misin?
Aggressivo tamamen Uğur’un, o başlarken sadece desteğim oldu. Uğur benim çok sevdiğim arkadaşım, dostum ve hala aynı şekilde birbirimize destek olmaya devam ediyoruz. Beraber çalışmadık yani markayı kuran da büyüten de kendisi. Benim sadece tavsiyelerim yada desteğim olmuştur.
Hatta Die For You konusunda da Uğur'dan çok destek aldım. Dışardan nasıl gözüküyor bilmiyorum ama işin bu kısmı o kadar kolay değil. Ben hali hazırda turizm işindeyim, bir firmada çalışıyorum Die For You biraz hobi gibi aslında. Yıllarca tribünlerde pankart olarak gördüklerimizi, yada dilimizden düşmeyen besteleri üstümüzde de taşıyalım dedik. Az çok dilimden nelerin düşmediğini biliyorsun😊 Hobiyi profesyonelleştirmek o kadar kolay değil anlayacağın.
Die For You sanırım Galatasaraylıların hep aklındakini, hep kafasındakini üstünde de görebileceği bir marka olacak. Amacım bu ama sonunda ne yaşanır göreceğiz 😊
-İsim olarak Galatasaray tribünlerinin efsane pankartı olan Die For You’yu seçmenin özel bir anlamı var mı?
İsim babası ben miyim değil miyim bilmiyorum, Uğur ile konuşurken bu çıktı. Die For You sadece pankart olarak değil, gerçekten beni-bizi yansıtıyor. Çok defa yaşananlar bunun örneği 😊
İşin markalaşma kısmı ise akılda kalıcı olması, herkesin alışkın olması önemli sebepler.
-Twitter ve instagram hesaplarından gördüğüm kadarıyla “Die For You” sarı kapşonlu ve “Ormandan Kestik Çamı” kapşonlu ve t-shirt ile tekstil dünyasına giriş yaptın. Nasıl tepkiler bekliyordun, umduğunu buldun mu?
Die For You maşallah beklediğimden daha fazla ilgi gördü. İnşallah üretimden sonra da insanlar beğenirler, biz de kimseye mahçup olmayız. Kafamızdaki ilk sayıdan daha fazla üretiyoruz.
"Ormanda Kestik Çamı" şimdilik üretmiyoruz çünkü dediğim gibi bu iş o kadar kolay değil. Başka işin varken takibi o kadar kolay olmuyor. Die For You stattaki Galatasaraylıyı, Ormanda Kestik Çamı da beni anlatıyor 😊
Tekstil işi benim için zor. Kumaş bileceksin, atölye bileceksin, dikiş bileceksin vb gibi bir sürü şey. Sağolsun bana destek olan bir sürü arkadaşım-dostum oldu, onlar bu işi benden daha çok sahiplendiler. Onlar sayesinde bu işin üstesinden gelebiliyorum.
- Ürünler için sipariş almaya başladın mı, yoksa henüz tanıtım aşamasında mısın? En fazla hangi ürün rağbet gördü?
Dediğim gibi şu anda sadece Die For You var. Siparişleri aldık 5-6 Kasım gibi teslim alıp 7 Kasım gibi de kargo işlemlerine başlayacağız inşallah. Amacım 1 Kasımdı ama maalesef bu işler pek öyle yürümüyormuş.
-Giyim sektörüne adım attın, peki bu sektörden takip ettiğin markalar var mı?
Ben aşırı marka düşkünü bi' adamım ama marka adı verip kimsenin reklamını yapmayayım, röportajın yıldızı benim 😊
-Aggressivo her çıkardığı ürünle deyim yerindeyse “gündem belirliyor”, Uğur’la aranın iyi olduğunu da biliyorum, kendisinden destek alıyor musun?
Daha öncede söylediğim gibi Uğur en büyük destekçim. Aggressivo ise bence ülkede street wear işinde rakipsiz.
-Ürünler sadece Galatasaray tribünü için mi olacak?
Başka tribün bilmiyorum ben 😊
-ultrAslan-ÜNİ’nin kuruluşunda aktif rol aldığını biliyorum, bu oluşumun ilk günlerinde bir aile gibi olan, bugün 35-40lı yaşlarını yaşayan “old boys”lar için özel ürünler üretme fikri versek, ne dersin?
Onlara ne yapsam beğenmezler, tam bir huysuzlar ordusu 😊 Şaka bir yana onlar benim artık arkadaşımdan-dostumdan öte kardeşim olmuşlar, onlara özel bir şey yapmaya gerek yok, onlar zaten yeterince özel. Ama onlardan aldığım ilhamla birşeyler yapacağım.
-Pankartlar ve tribün bestelerinden ilham aldığını görüyorum, diğer ürünler de aynı konseptle mi üretilecek?
Benim tek kaynağım tribün o yüzden, aynı kafa ile devam edeceğim.
-Metin Oktay, Prekazi, Hagi gibi Galatasaray efsanelerine özel ürün üretimi yapacak mısınız?
Olabilir ama bu işi iyi yapan insanlar var zaten. Efsanelerin görselleri ile çok iyi işler çıkardılar, ben yaparsam farklı bir şey olmalı. Ama bunun için bir plan projem şimdilik yok. Ama bir fikir çakar kafamızda bir anda birşey çıkartırız ortaya...
-Yeni çıkacak ürünün müjdesini ultras/Movement blog vasıtasıyla paylaşmak ister misin?
Die For You bir çıksın sana söz bir sonraki ürünü senin vasıtan ile duyuracağım.
-Ürün sipariş etmek isteyen ya da dizayn fikri vermek isteyenler seninle hangi hesaplardan iletişime geçebilir?
Twitter hesabımız var, orayı sürekli ben yönetmiyorum ama hızlı geri dönüş alacaklarından emin olsunlar. Hatta whatsapp hattı isteyenler direk benimle görüşüyorlar 😊 Direk benim kendi twitter hesabımdan ulaşabilirler. Hangisini isterlerse...
Twitter: @gokhancace ve @ForyouDie
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