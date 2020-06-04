4 Haziran 2020 Perşembe
Eski Manken Futbol Kulübü Satın Aldı
Eski mankenlerden Anamaria Prodan'ın CS Buftea takımına başkan olarak futbola giriş hikayesini 2009'da blog sayfalarında paylaşmıştık. Başkanlığı geçici bir heves olarak görmeyip, sonraki senelerde de futboldan elini çekmeyen Prodan, çeşitli futbolcuların menajerliğini de yaparak, ülkenin önde gelen spor kadınlarından biri olmayı sürdürüyordu. Al Wasl takımını çalıştıran eşi Laurentiu Regenkampf''la birlikte bir müddet Romanya dışında olduğu için spor gündeminde yer bulamayan Anamaria Prodan, ülkesinden bir futbol takımı satın alarak tekrar o çok sevdiği işi yapmış oldu: insanları kendisi hakkında konuşturmak... Romanya Liga 1'de orta sıralarda mücadele eden Hermannstadt kulübünden bugün yapılan açıklamada şöyle cümleler sarf ediliyordu:
"AFC Hermannstadt kulübü ve Sibiu şehri için oldukça güzel haberlerimiz var. Bir kaç dakika önce AFC Hermannstadt yöneticileri ve Regenkampf ailesi ortak bir anlaşmaya vararak, kulübü finansal ve sporsal olarak Regenkampf ailesine devretti."
Finansal olarak sıkıntılı günler geçiren Sibiu şehrinin takımı olan AFC Hermannstadt, 7.25 milyon euro karşılığında Anamaria Prodan'a devredilirken, halihazırda futbolcu menajerliği yapan eski manken, bu "satıştan" sonra ortaya çıkabilecek yasal sıkıntıları ortadan kaldırmak için de kulübü 21 yaşındaki kızı Rebecca'nın yöneteceğini belirtmiş. "Eşim Steaua Bükreş'in teknik direktörü olduğunda da menajer olmamam sebebiyle aynı sorular bana soruldu, şimdi de soruluyor ama eşim hocalık yapıyor, kızım kulüp başkanı ve ben de menajerim, yasal olarak hiç bir sıkıntı yok" diyen Anamaria, çocukları için iş alanları açmak istediğini ve 21 yaşındaki kızının da ülkesinin en genç ve tek kadın başkanı olduğunu belirtmiş.
3 yıldır Milano'da mankenlik yapan Rebecca Dimitrescu ise " Sibiu harika bir futbol takımını hak eden harika insanlara sahip müthiş bir şehir. Bizim ailemiz futbolla nefes alıp verdiği için bu harika takımın ölmesine izin veremezdik" diyerek duygularını belirtmiş...
Bu arada Anamaria Prodan, Romanya Futbol Federasyonu başkanlık seçimlerine de aday olacağını ve Steaua başkanı Becali dışındaki tüm üyelerin kendisine oy vereceğini belirtmişti geçtiğimiz günlerde. Eğer böyle bir ihtimal gerçekleşir ve Prodan başkan olursa, Romanya'da annenin federasyon başkanı, kızının kulüp başkanı olduğu ligde maç yönetecek hakemlerin vah haline...
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