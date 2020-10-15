Kasımpaşa:1-0:Galatasaray

Glasgow'dan mağlubiyetle dönen ve tüm dikkatini Süper Lige çeviren Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanına galibiyet için çıktı ama "dereyi görmeden paçaları sıvayıp" geçen transfer döneminde Galatasaray forması ile poz veren Yusuf Erdoğan'ın şık golü ile ligin dördüncü haftasında ilk mağlubiyetini almış oldu. Yedi gün önce Fenerbahçe karşısında beraberlik, İskoçya'da yenilgi ve üç gün sonra bir hüsran daha. Tablo tam da "karamsar" Galatasaraylılar ile "Fatih Terim bir tökezlesin de biz de yolumuzu bulalım"cılar için biçilmiş kaftan... Peki milli maç arasına neden mağlubiyetle girdi sarı-kırmızılılar?
Ligin ilk haftalarında üç günde bir maç oynamak, hele ki sürekli Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmış Galatasaray için zor geldiği bir gerçekti. Fatih Terim her ne kadar eldeki kadroyu rotasyonlu bir şekilde ekonomik kullanmak istese de, düşündüğü olmadı, sakatlıklar, hastalıklar ve yorgunluklar Kasımpaşa karşısındaki mağlubiyeti getirdi. "Bir atımlık kurşunu olmak" diye bir söz vardır ya, pazar gecesi maçın ilk 12 dakikasında Galatasaray golü bulup, maçın iplerini eline almak için can havliyle saldırdı, Arda ile pozisyon buldu, Feghouli çok istekliydi ve Taylan'ın harika ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Diagne topu Ramazan'a nişanlayınca, "tek kurşun da karavana oldu" ve Galatasaray'ın "motoru" bir anda stop edip, oyunda insiyatif ev sahibine geçti.
Kasımpaşa, rakibinin her geçen dakika durağanlaştığını gördükçe, cürretleşti, cesurca eski kalecileri Fatih'in koruduğu kaleye gitti ve pozisyonlar da buldu. Bir iki tanesini Emre Taşdemir ve Etebo "son anda engelledi" ama 20. dakikada Yusuf fileleri havalandırdı. Maçın hakemi Cüneyt Çakır golü verdi ama VAR'dan ofsayat bakılırken, daha geriye sarılıp Cüneyt Çakır'ın gözü önünde Diagne'ye yapılan faul yakalandı VAR hakemlerince, Cüneyt Çakır da 3-4 dakikalık inceleme sonrası "istemeye istemeye" golü iptal etti.
Dedik ya ev sahibi yüreklenmişti, gol istiyordu ve devre biterken iki dakika arayla Aytaç vurdu, Fatih çıkardı, Aytaç vurdu, Fatih çıkardı ama uzatmalarda Aytaç bu defa vurmadı, Yusuf'a asist yaptı ve Yusuf'un ceza sahası dışından sert ve bombeli vuruşunda Fatih çaresizdi...
Soyunma odasına yenik giren Galatasaray'da Fatih Terim ilk devrenin "yürüyenleri" Belhanda, Feghouli ve Arda'yı çıkarıp, Babel, Emre Kılınç ve Falcao'yu oyuna aldı ve Glasgow'dan sonra bir kez daha çift forvete döndü. Yeni formasyon ve daha canlı futbolcularla Galatasaray ev sahibi üzerinde istediği baskıyı kurdu kurmasına da, Ramazan'ı zorlayacak pozisyon bulmaktan uzaktı. Falcao bir kaç kez ceza sahasında topla buluştu ama şutları kaleyi tutmadı, Etebo uzaktan denedi, yine olmadı, Diagne kafayla gol aradı top kalecide kaldı... Olmayınca da olmuyor işte... Sarı-kırmızılılar gol ararken de savunmada boşluklar verdi ama Fatih ikinci golü yememeye yeminliydi, kalesinde oldukça başarılı bir görüntü sergiledi.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Cüneyt Çakır, Tarık Ongun, Orkun Aktaş
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Jeanvier, Tarkan Serbest, Hadadi, Tirpan, Aytaç Kara, Alan (Dk. 62 Varga), Yusuf Erdoğan (Dk. 87 Pavelka), Hajradinovic (Dk. 67 Sadiku), Hodzic (Dk. 67 Koita)
Galatasaray: Fatih Öztürk, Elabdellaoui, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir (Dk. 74 Linnes), Taylan Antalyalı (Dk. 89 Donk), Etebo, Belhanda (Dk. 46 Emre Kılınç), Feghouli (Dk. 46 Babel), Arda Turan (Dk. 46 Falcao), Diagne
Gol: Dk. 45+2 Yusuf Erdoğan (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 79 Ramazan Köse (Kasımpaşa), Dk. 85 Luyindama (Galatasaray)
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