Leo Messi ve Bitget Partner Oldu!

Spor ve kripto dünyasını buluşturan bu ortaklık her iki dünyaya da fayda sağlayacak bir sürekliliği işaret ediyor
21 Ekim 2022 - Lider global kripto para borsası Bitget, Arjantin’in futbolcusu ve yedi Ballon d’Or ödülü kazanarak rekor kıran Lionel Andrés Messi ile bir partnerliğinin başladığını duyurdu. Duyuru, Futbol Dünya Kupası turnuvasından bir ay önce bir film prodüksiyonu ile Bitget ve Messi arasındaki etkileşimi başlatıyor.
Leo Messi olarak da bilinen Lionel Andrés Messi, en popüler ve yaygın olarak tanınan spor yıldızlarından biri ve 6 Avrupa Altın Ayakkabı sahibi. Kasım ayında Messi, bu yıl Katar'ın ev sahipliği yaptığı 5. Dünya Kupası'nda Arjantin milli takımının kaptanı olarak yer alacak.
2018 yılında kurulan Bitget, temel özellikleri olarak yenilikçi ürünler ve social trading hizmetleri ile lider bir kripto para borsasıdır. Social trading amiral gemisi ürünü Tek Tıkla Copy Trade, Bitget'in kripto sosyal işlemlerdeki uzun vadeli çabalarını ve başarılarını yansıtarak yaklaşık 1,1 milyon takipçisi ile 55.000'den fazla profesyonel traderı bir araya getirdi.
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Bu partnerlik sayesinde Bitget, Messi hayranlarına Web 3.0'ı ve borsada kripto işlem potansiyelini keşfetmeleri için eşsiz bir fırsat verecek. Partnerliğin her iki taraf için de kripto para ve futbolun ötesine geçerek daha etkili çabalar göstermesine izin vereceği konusunda ortak bir anlayış var.
Bitget Yöneticisi Gracy Chen, “Seçtiğimiz partnerliklerde platform topluluğumuzun çeşitliliğini ve zenginliğini yansıtmaya çalışıyoruz. Biz Web 3'ü sporseverlere açıyoruz; onlar sahayı kripto traderlarına açıyorlar. Ve hepsinden önemlisi, ihtiyacı olanlara yardım etmek için kaynaklarımızı bir araya getiriyoruz. Başka bir şekilde hayal edemiyorum."
Geçen yıl boyunca Bitget, kendi sektörlerinin en üst seviye takımları ve kuruluşlarıyla ortaklık kurdu. İtalya'nın en köklü futbol kulübü Juventus'tan, Türk güç merkezi Galatasaray Futbol Kulübüne, espor devi Team Spirit'den, birinci sınıf uluslararası espor turnuvaları ve etkinlikleri organizatörü PGL’e kadar Bitget, dünya çapında bir partner ağı sağlamaya kararlı.
Chen, Messi ile olan partnerlik hakkında, "Futbol Dünya Kupası yaklaşırken Messi, Arjantin’i yeni bir zafere taşıyacak. Özellikle kariyerinin bu noktasında onunla partner olmaktan onur duyuyoruz ve böyle bir gücün bizimle işbirliği yapmasından heyecan duyuyoruz. Efsane, GOAT ve aynı zamanda hayırsever, aktivist ve hümanist biri olan Messi ile daha yakından tanışmayı dört gözle bekliyoruz. Geleceğe yönelik gerçek, kalıcı bir etki yaratmak için onunla birlikte çalışmaya başlamak için sabırsızlanıyoruz."
Leo Messi partnerlik hakkında “Kripto dünyasına katılmamı sağlama konusundaki coşkuları için Bitget'e teşekkür etmek istedim. Her iki tarafın da spor taraftarlarına web 3’ü sunmanın yanında bambaşka yenilikleri harekete geçirebileceğine güveniyorum”. açıklamasını yaptı.
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Bitget Hakkında
2018 yılında kurulan Bitget, sosyal ticarete odaklanan dünyanın önde gelen kripto para borsalarından biridir. Şu anda dünya çapında 50'den fazla ülkede iki milyondan fazla kullanıcıya hizmet veren Bitget, 800 kişilik bir işgücü ile merkezi olmayan finansmanı teşvik etme misyonunu hızlandırdı.
Bitget'in kripto türevleri piyasasında Haziran 2019'da resmi olarak piyasaya sürülmesinden bu yana, platform artık dünyanın en büyük kripto copy trade ve türev borsalarından biri haline geldi. Lider borsa, insanların sosyal ticaretle bağlantı kurma ve işlem yapma şeklini dönüştürmeye odaklanıyor. Amiral gemisi Tek Tıkla Copy Trade, sosyal ticarette bir öncüdür. Dünya çapında kripto türevleri traderları için deneyimlerine yenilik getirerek, yaklaşık 1.1 milyon takipçisi olan 55.000'den fazla profesyonel trader bir araya getirmiştir.
‘Better Trading, Better Life’, felsefesine sıkı sıkıya bağlı kalan Bitget, Web2 ve Web3'ü aşan, CeFi ve DeFi'yi birbirine bağlayan ve geniş bir köprü ile sonuçlanan portal olmayı hedefleyerek, global olarak kullanıcılara kapsamlı ve geniş kripto ağına güvenli işlem çözümleri sağlamayı taahhüt eder. Bitget, Eylül 2021'de dünyaca ünlü futbol takımı Juventus'un ilk forma partneri ve kısa süre sonra PGL Major'ün resmi espor kripto partneri olarak sponsorluğunu duyurdu. Önde gelen espor organizasyonu Team Spirit ve Türkiye'nin önde gelen ve köklü futbol kulübü Galatasaray ile ortaklıklar da 2022'nin başlarında duyuruldu.
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