Başakşehir:0-7:Galatasaray

"İntikam soğuk yenen bir yemektir" der ünlü bir İspanyol atasözü.
Dün gece Başakşehir Fatih Terim Stadında Galatasaray, ev sahibini 7-0 gibi tarihi bir skorla geçerken, ultrAslan'ın yeni tabiriyle "Süper Sirke" evrilen Türkiye Futbol Liginde her türlü "engellemelere" karşın hem zirve inadını sürdürdü, hem de geçmişte yaşanılanların hesabını kesti...
Galatasaray ligin en fazla şampiyonu olmasına karşı bazı yıllarda sarsıntılı dönemler geçirirken, çeşitli sponsorlar marifetiyle desteklenen eskinin İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u, yeni adıyla Başakşehir Futbol Külübü, Galatasaray'ı yendiği maçlardan sonra "tahrik edici" paylaşımlar yapıp, sevincini sarı-kırmızılı camianın üzüntüsü üzerinden yaşamayı yeğlemekteydi. Bu hadsizlik öyle bir boyuta gelmişti ki, kendileriyle alakalı olmayan ve Galatasaray'ın Avrupa'dan elendiği Östersunds maçından sonra "Bu zor gecenin ardından Medipol Başakşehir'e transfer olmak isteyen tüm taraftarlara kapımız açık." şeklinde çok tepki çeken bir tweet atmıştı...
Galatasaray, Fatih Terim'le birlikte 8 puan geriden gelip, Sami Yen'de şampiyonluk maçında Başakşehir'i yenip "Yaz Dostum" şarkısı eşliğinde kendilerine bir ders verdi vermesine de, dün gece sosyal medyada yayımlanan paylaşımla bu rekabete de son nokta konuldu: Biz daha iyisini yapana kadar, en iyisi bu.
Maçın yıldızı Kerem için de derin ve "acıklı" bir hikayesi vardı dün geceki zaferin. 17 yaşında geleceğe dair büyük umutlar ve hayaller ile transfer olduğu Başakşehir takımıyla idmanlara çıkan Kerem Aktürkoğlu, takımdaki "abileri!" tarafından dışlanmış, had bildirilmiş, küfür yemiş ve bütün bunlar olurken hocası Abdullah Avcı'dan herhangi bir destek görememişti. Abileri! ve hocasından ummadığı davranışlarla karşılanan genç oyuncu takım yöneticileri tarafından da benzer muamele görünce futbolu bırakma noktasına gelmiş, ailesi ve genç takım hocasının desteği ile ayakta kalmış ve Galatasaray'a transfer olmuştu. 5-6 sene evvel "had bildirilen", "Allahım bugün idmanda bana top gelmesin ki küfür yemeyeyim, sakatlanmayayım" diye dua eden o çocuk, dün gece sergilediği performans, attığı 3 gol ile kendisine inanmayan hem saha içinde hem de rakip kulübedeki eski takım arkadaşlarına "had bildirdi."
Ne diyordu Ezel dizisinde Ramiz dayı? "Kim ne derse desin yeğen, intikam güzel şey..."
Karşılaşmaya gelecek olursak, bir hafta önce Beşiktaş derbisini kazanmanın moraliyle Dünya Kupası arasına girmeden son maçına çıkacak Galatasaray'a bir motive edici mesaj Kadıköy'den de geldi ve Fenerbahçe'nin Giresunspor'a yenilmesi sonrası aradaki puan farkını ikiye indirme maçına dönüşüverdi Başakşehir karşılaşması. Oyuncuların kalitesinden şüphe yoktu da uyum süreci sıkıntılıydı, haftalar ilerledikçe de hem oyun anlayışı oturup, hem de topçular birbirini tanıdıkça beklenen farklı skorların geleceğinden şüphe yoktu, pozisyon bulan bu takım o topu bir gün üç direğinin arasından da ikiden fazla sokacaktı... Bu patlama da kaderin cilvesi olarak ligin ilk 4-5 maçında kalesinde gol görmemekle övünen Başakşehir'e kısmet oldu...
Geçen hafta Hatayspor karşısında yediği 3 golde bireysel hatalar yapan kaleci Volkan Babacan ve Ömer Ali'yi ilk on bire yazmayan Emre Belözoğlu, yine savunmada top çevirip, rakibi üzerine çekip, Traore, Keny ve Chouiar'in hızlı ataklarıyla gol bulmayı hedefliyordu. Okan Buruk ise eski ev arkadaşını "mat etmek" için klasik oyununu bozmayıp, rakip alanda pres yapıp, kaptığı toplarla "baskın basanındır" demişti. Aslında daha 15 saniyede ev sahibi savunmacılar top dolaştırırken, Oliviera topu kapıp, ceza sahası dışından şut atmış, maç içinde olacakların fragmanı sergilenmişti.
Devamında hiç de farklı bir senaryo seyretmedik, önce Oliviere-Kerem paslaşmasında Kerem siftahı yaptı, arkasından ev sahibi topla çıkarken Toreira'nın idmanda çalışıldığı belli presiyle kaptığı topla ceza sahasına girip, düşürülmesiyle penaltı kazanıldı ve "dünya yıldızı" Icardı, bir star tecrübesiyle tutulamayacak yere vurdu meşin yuvarlağı. İlk devre hiç beklemediği şekilde yediği gollerle dağılan Başakşehir savunması, devre biterken bir hafta evvel Beşiktaş savunmasının yapamadığı gibi Rashica'yı durduramayınca üçüncü golü de kalelerinde görüverdiler.
Şok bir skorla soyunma odasına giden ev sahibinde teknik direktör Emre Belözoğlu orta sahadan oyuncu çıkarıp Aleksiç ve Deniz Türüç'le ikinci devreye başladı ama Galatasaray'ın akınları duracak gibi değildi. Abdülkerim'in ilk devredeki direğinden sonra Rashica da direkleri dövdü ama 10 dakika sonrasında "aşk adamı" Icardi futbola aşkını da Kerem'e gol asisti yaptığı topuk pasıyla gösterdi. Müthiş organiziasyon, harika gol...
Tabelada Galatasaray'ın hanesinde dört yazıyordu da sahada Mustafa Kemal imzalı beyaz formalıların durmaya niyetleri yoktu. Bu defa Kerem'in asistinde başka bir yıldız Mertens şık bir plase ile farkı arttırıyor, sonrasında Icardi bir kez daha Kerem'e gol pası veriyordu...
Skor altı olmuş, lige bir buçuk ay ara verilecek ama "Galatasaray'a yatmaya geldi" diye itibarsızlaştırılan Icardı 86. dakikada kaleci Muhammed'e pres yapınca, yanındaki arkadaşları da arzularını arttırıyor ve bu kez de Konya günlerinde çok seyrettiğimiz kafa gollerinden biri ile maçın skorunu ilan ediyordu Abdülkerim...
Karalama Defteri podcastlerde sürekli tekrarladığımız bir cümle vardı "Bu takım çok yetenekli, bu hafta girmeyen o goller bir gün fazlasıyla girecek" diye, o gün 12 Kasım 2022 Cumartesiymiş, tarihi bir skorla Dünya Kupası heyecanına yolcu etti Galatasaray sevenlerini...
Şimdi artık Muslera ve Toreira'lı Uruguay'ı, Seferoviç'li İsviçre'yi, Nelson'lu Danimarka'yı ve Mertens'li Belçika'yı seyretme vakti...
"Bu zor gecenin ardından Medipol Başakşehir'e transfer olmak isteyen tüm taraftarlara kapımız açık." mı diyordu Başakşehir sosyal medya ekibi? Maçta fark yedi olunca deplasman tribünü ile birlikte bütün stadyum ayağa kalkıp "Şampiyon Cim Bom Bom" tezahüratlarına başlayınca, zaten az olan seyircilerini de kaybettiklerini yüzümüzde tebessüm, büyük bir keyifle seyrettik...
STAT: Başakşehir Fatih Terim
HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Ok
BAŞAKŞEHİR: Muhammed Şengezer- Caiçara, Ndayishimiye, Duarte, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Biglia (Dk. 46 Aleksic), Traore (Dk. 63 Szysz), Berkay Özcan (Dk. 46 Deniz Türüç), Chouiar (Dk. 64 Serdar Gürler), Keny (Dk. 82 Okaka)
GALATASARAY: Muslera- Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Emre Taşdemir (Dk. 23 Kazımcan Karataş), Torreira (Dk 71 Berkan Kutlu), Oliveira (Dk. 80 Midtsjö), Rashica (Dk. 79 Barış Alper Yılmaz), Mertens (Dk. 71 Mata), Kerem Aktürkoğlu, Icardi
GOLLER: Dk. 14, Dk. 59 ve Dk. 85 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 45 (P) Icardi, Dk. 45+4 Ndayishimiye (K.K), Dk. 65 Mertens, Dk. 88 Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray)
SARI KARTLAR: Ndayishimiye, Aleksic (Başakşehir), Rashica, Muslera (Galatasaray)
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