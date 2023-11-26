Galatasaray:4-0:Alanyaspor

Malum yılbaşı geliyor, Avrupa'da Noel Pazarları kurulmaya başlandı, yılın en soğuk ama aynı zamanda ruhu en fazla ısıtan günleri yaklaşıyor. Çocukluğumda 31 Aralık gecesi 12'ye kadar bekleyip, yeni seneye "yatakta değil masada" girmenin mutluluğu ile yorgun ve mayışmış gözlerle uykuya dalıp ertesi gün yeni seneye uyanıp televizyonu açtığımızda bizi klasik müzik konseri karşılardı. Sahnelenen eserden çok bir şey anlamasam da orkestra şefinin elinde batonla onlarca müzisyeni yönetmesini hayranlıkla seyrederdim...
Dün gece de Ali Sami Yen'de bir şef vardı: Tecrübeli, soğukkanlı, oyunu okuyan, arkadaşlarını yönlendiren bir şef, Dries Mertens. Geçen seneki şampiyonlukta Torreira ve Icardi pek doğal olarak ön plana çıktı ama Mertens'in katkısını inkar etmek, nankörlük olacaktı. Futbol her ne kadar güçle oynansa da, "kontrolsüz güç güç değildir" reklam sloganında olduğu gibi, futbola akıl koymazsanız "bal yapmayan arı "misali sadece koşar durursunuz... Mertens'i yaşından dolayı ilk onbire yazılmaması gerekenlere attığı iki gol yaptığı asist ile dün gece güzel bir selam çaktı Belçikalı yıldız. Rakibe presin en başında yer alıp, Alanya'nın zayıf tarafını keşfedip orayı maden gibi işleyen, Icardi'ye al da at pası kadar Zaha'nın golünde yaptığı boş koşu ile rakip savunmayı dağıtan Mertens, sakat da değilse her zaman ilk onbirde yer almalı, yoruldukça zaten çıkacağı zamanı da o bilir...
Ligin bu sene en zayıf takımlarından Alanya ile milli aranın ardından Sami Yen'de oynayacak olmak Galatasaray'ın bu sene nadir de görülen fikstür avantajlarından biriydi. Okan hoca da bu şansı sene başından beri her maçta oynamaktan nefes almaya fırsat bulamayan Abdülkadir ve Kerem'i dinlendirerek kullandı, ulusal takımdan geç dönen Ziyech de kulübedeydi. Takım arkadaşları milli takım kamplarındayken, Florya'da form tutan Ndombele ilk onbirde Torreira'nın yanında oynuyordu, hem fit hem de istekli görüntüsü taraftarın ve teknik ekibin yüzünü güldürüyordu. Torreira'nın partneri demişken, özellikle Türk oyuncu oynatma zorunluluğu nedeniyle orta sahaya Kaan ve Kerem Demirbay monte edilmeye çalışılmış, Ndombele 8 numaraya yazılmış ve Oliviera unutulmuştu. Oysa nasıl Mertens dün gece "kolay kolay kenara atılmaması" gerektiğini gösterdi, maç sonu instagram hesabında Mertens için "Senin sevincin benim sevincimdir" diyen Sergio Oliviera da takımın çimentosudur, arkadaşları arasında bağdır, saha içinde takımın aklıdır ve o da ilk on bir yaparken düşünülmelidir...
Son maçlarda iğne ile oynayan ve acı çektiği hissedilen Icardi, sakatlığını atlattığında yine golü atıyor, orta sahaya kadar gelip, takım arkadaşlarına hem duvar oluyor hem de yer açıyor, yine tribünlere meşhur şarkıyı söyletirken, Zaha da imza gollerinden birini atıyordu. O şutun karşısında duracak kaleci var mıdır acaba?
Manchester United maçını da düşünerek Okan Buruk son 15 dakikaya 4 oyuncu değişikliği yaparken, 5 dakika sonra Sanchez'in sakatlanarak çıkması maça dair Galatasaray taraftarının ağızında kekremsi bir tat bıraktı. Sakatlık demişken, sahalarda nadir görülen olaylardan biri de hakem Ali Şansalan'ın sakatlanıp 4. hakem Yiğit Arslan ile yer değiştirmesi oldu...
STAT: RAMS Park
HAKEMLER: Ali Şansalan (Dk. 57 Yiğit Arslan), Serkan Olguncan, Serkan Ok
GALATASARAY: Muslera - Boey, Sanchez (Dk. 79 Nelsson), Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Torreira (Dk. 74 Kerem Demirbay), Ndombele, Barış Alper Yılmaz (Dk. 74 Kerem Aktürkoğlu), Mertens (Dk. 74 Ziyech), Zaha (Dk. 74 Tete), Icardi
ALANYASPOR: Ertuğrul Taşkıran - Fatih Aksoy, Furkan Bayır, Lima (Dk. 67 Hadergjonaj), Balkovec, Leroy Fer (Dk. 81 Aliti), Janvier, Sisto (Dk. 46 Novais), Efecan Karaca (Dk. 67 Augusto), Oğuz Aydın, Eduardo (Dk. 46 Cordova)
GOLLER: Dk. 37 Icardi, Dk. 45 ve 59 Mertens, Dk. 70 Zaha (Galatasaray)
SARI KARTLAR: Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Lima (Alanyaspor)
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