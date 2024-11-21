Galatasaray:3-2:Samsunspor

Koreografi konusunda Galatasaray taraftarının eline su dökecek yok da, 10 Kasım günü deplasmana gelen ve armasında Atatürk olan Samsunsporlu taraftarların da kendilerine ayrılan bölümde kartonlu ve Atatürk resimli gösterileri saygıya değerdi.
Kara bir gündü, stadyum hoperlörlerinden çalınan müzikler, tribünlerde açılan pankartlarla duygusallık had safhaya çıkmış, göz yaşları tutulamaya gerek duyulmuyordu.
Üç gün evvel Tottenham maçında sakatlanan Icardi ilk onbirde yoktu ama Ali Sami Yen'in yer tarafında vardı. Tribünleri selamlamaya gidiyor, taraftalar onun adını haykırıyor, atılan gollerde "Aşkın Olayım" şarkısı çalıyor, Osimhen attığı golü üstadına adıyordu. Böyle bir sevgi görülmedi son yıllarda bu topraklarda. Hak etti de Arjantinli bunu, ne yalan söyleyeyim...
Ligin en riskli maçı olan Trabzonspor-Fenerbahçe maçına verilmeyip, aynı hafta bir alt ligde maç yöneten ülkenin en "şöhretli" hakemi Halil Umut Meler, zirveyi en yakından ilgilendiren bu kapışmaya görevlendirilmişti. VAR'da da Emre Kargın vardı. Ankaragücü başkanından yediği yumruk sonrası hakemliği bırakacakken, "rica minnet" geri dönen Halil Umut, madden sahalara dönse de kafaca bir daha toparlayamamıştı ve bu maçta hata yapmaması herkesin temennisiydi...
Ama dedik ya, temenni işte, gerçekler de hiç öyle olmadı...
Aslında daha ikinci dakikada Torreira'nın ortasında Osimhen'in kafayla "şutunda" Galatasaray öne geçince maçı, maç da herkes için rahatlayıverdi. Samsunspor oyun düzenini bozmadı, kendi sahasını savunmayı yeğledi, Galatasaray ise Muslera ve savunma oyuncularının kurduğu oyunlarla rakibi ortadan delip, pozisyon arıyordu. Ev sahibinin bulduğu gol şanslarında ise Okan ön plana çıkıyordu.
Devre dönüşü sahada sakatlıktan dönen Jakobs yoktu, yerine Nelsson girmiş, Okan hoca üçlü savunma denerken, sahneye Halil Umut Meler çıkıyordu. Maç içinde orta sahada onlarca kez olup, devam kararı verilen pozisyonda Galatasaray lehine penaltı çalıyordu. Zaten bu sene lehine en az, aleyhine en fazla penaltı çalınan takımdı Galatasaray, Muslera yine zoru başarmaya çalışacak, ama yapamayacaktı.
Beraberlik sonrası Galatasaray tekrar yüklendi rakip kaleye ve 5 dakika geçmeden Yunus'un ortasında topu elinden kaçırınca Okan, Osimhen bir kez daha kafayla ağları sarsıyordu. 55 nolu plakalılardan çok Boğazın karşı tarafındakilerin sevinci kursaklarında kalmıştı. Sonrasında ise Okan ile Galatasaraylı topçuların topu bir kez daha filelerle kucaklaştırma mücadelesi vardı ki iki stoper Abdülkerim ve Sanchez'in Osimhenvari rövaşeta denemeleri tribünleri ayağa kaldırıyordu: Sahalarda nadir gördüğümüz hareketler...
Ev sahibi golleri kaçırınca, "atamayana atarlar" misali Samsunspor Muslera'nın kalesine geldi, tehlikeli de oldu da onlar da son hamleleri yapmaktan uzaktı.
Acaba yine son dakikalar sancılı mı geçecek diye düşünürken Gaalatasaray taraftarı, sonradan oyuna giren iki oyuncudan Ziyech'in pasında Batshuayi farkı tekrar ikiye çıkarıyordu. Yine dillerde "aşkın Olayım" vardı...
Ama hakemler bu skora razı değildi, bu sefer VAR çağırıyordu orta sahadan yüz kere yapılıp faul çalınmayan itme pozisyonuna... VAR'da Emre Kargın davet etti de saha hakemini, Halil Umut Meler'in ona uyması gerekir miydi? Hele ki iki sezon öncesi bir Galatasaray-Fenerbahçe maçında aynı saha ve aynı kalede gerçekleşen Serdar Dursun'un Berkan'ı itmesine penaltı çalmamışken...
"Yapı yapı" diye ortalığı karıştıranlara, "alı size yapı"... Aynı pozisyon, farklı kararlar, mağdur olan kim: Galatasaray...
Samsunspor penaltıdan bir kez daha farkı tek sayıya indirip, bir puan için ümitlenince, Galatasaraylılar savunma yapıp, kontra ataklarla fişi çekmeye yeltendi uzatmalarda. Skor değişmedi de, 90+7'de Galatasaraylı oyuncunun attığı şut, Samsunsporlu savunmacının eline çarptı ama kimse oralı olmadı.
Oysa ki pozisyon ters kalede olsa, nasıl bir karar verileceğini herkes tahmin edebiliyordu...
Stat: RAMS Park
Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Bozbey, Anıl Usta
Galatasaray: Muslera, Barış Alper Yılmaz (Dk. 75 Berkan Kutlu), Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs (Dk. 46 Nelsson), Torreira, Sara, Sallai, Yunus Akgün (Dk. 87 Jelert), Mertens (Dk. 75 Batshuayi), Osimhen (Dk. 82 Ziyech)
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 80 Muja), Satka, Van Drongelen, Bola, Bennasser, Ntcham (Dk. 89 Tait), Emre Kılınç (Dk. 65 Laura), Holse (Dk. 79 Soner Aydoğdu), Dimata (Dk. 65 Schindler), Mouandilmadji
Goller: Dk. 3 ve 55 Osimhen, Dk. 85 Batshuayi (Galatasaray), Dk. 50 Ntcham (Penaltıdan), Dk. 90+3 Bennasser (Penaltıdan) (Samsunspor)
Sarı kartlar: Dk. 30 Bennasser, Dk. 55 Emre Kılınç, Dk. 90+5 Tait, Dk. 90+7 Muja (Samsunspor), Dk. 34 Osimhen, Dk. 49 Muslera, Dk. 70 Davinson Sanchez (Galatasaray)
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