Galatasaray:3-2:Samsunspor

Fransa'daki ünlü Louvre Müzesinde Leonardo Da Vinci'nin sadece Mona Lisa'sı sergilenmiyor, aynı zamanda ölümsüz üstadın son eseri olan Vaftizci Yahya da yer almaktadır. Bizim Nijeryalı "top üstadı" Osimhen geçen sene "Röveşata" adlı eserini müze duvarlarına çivilerken, cuma gecesi ikinci tablosunu kargoluyordu Fransa'ya: "Şampiyonluğun Müjdesi"...
Şampiyonluk hedefiyle yola çıkan takımların maçlarında puanların kayıplarına sayılı dakikalar varken, hele ki uzatma anlarında, atılan goller oldukça değerlidir ve mayıs ayında hesap gününde ayrı bir beğeniyle değerlendirilirken, geçen hafta uzatmalarda Fenerbahçe'ye iki puan bırakan Galatasaray, 4 gün sonra Samsunspor'a da iki puan kaybedecekken, Barış'ın ortasında, Icardi'nin sektirdiği topta Yunus'un kafa asistiyle Osimhen "Gooool" diye desibel rekorları kırdırıyordu Ali Sami Yen ahalisine...
Sakatlar, yorgunluklar, eksiklikler, 3-5gün sonra gelecek Şampiyonlar Ligi maçı demeden Kadıköy'deki hakem faciasına rağmen maçı domine edip,1 puanı çıkaran kadroyla başlamıştı maça Okan Buruk. Gereksiz pahalı biletleri ve hafta içi maçını umursamadan "Bu takım bu sene söke söke şampiyon" pankartının arkasında doldurmuştu mabedi Galatasaray taraftarı, çünkü "Galatasaray tek, onlar hepsiydi."
Konferans Liginin lideri, Atatürk'ün şehrinin takımı Samsunspor'un hocası da dengeli ve özgüvenli kadrosu ile kolay yem olmayacağını söylüyordu maçtan evvel. Kıran kırana bir maç için bütün koşullar hazırken, iki ekip de birbirini yoklarken, Galatasaray ilk on dakika dolmadan, bolca top çevirip rakibini uyuttuğu bir anda Torreira'nın Sane'ye asistinde Alman panzeri ile öne geçiyordu. Golden sonra deplasman ekibi kendine gelip, önde basmaya çalışsa da meşin yuvarlağı koşturan sarı-kırmızılılar olurken, Samsunspor'da Musaba bireysel yetenekleri ile pozisyonlar arıyordu. Galatasaray ise 20. dakikada "sağ bekleşen" Sanchez'in ortasında Sara ile savunmayı geçemiyor, bir dakika sonra ise "Apokerim"in ortasında Osimhen'in dokunuşunu Okan çıkarırken, devamında Sane'nin plasesi az farkla tribünlere gidiyordu.
Ve yine Sane'nin "slalomvari" topla hareketlemesinde defansın arkasında topla buluşan Osimhen, "klas" bir golcü dokunuşuyla farkı ikiye çıkarıyordu dakikalar 29'u gösterirken.
Nijeryalı topçu sadece attığı gollerle taraftarı koltuklarından kaldırmıyor, devrenin bitimine 10 dakika kala rakibin en çabuk adamı Musaba'yı kovalayıp, kendi ceza sahası önünde durdurunca da gol atmışçasına alkışlanıyordu.
Galatasaray oyunun iplerini elinde tutup, istediği gibi yönlendirirken, rakip ise çaresizce onları seyrediyor, kalesini başka gollere kapamaya gayret ediyordu. Tabii böyle durumda seyirciler de geçen hafta "yapılanları" hatırlıyor, yayıncı kuruluş ve Fenerbahçe'ye tepkilerini gösteriyorlardı.
Devre biterken son haftaların çıkış yapan genci Kazımcan'ın ortasında Sane ceza sahası önünde sert plase ile ikinci golünü aradı da top auta giderken, boş pozisyonda Barış takım arkadaşına "Küçük Emrah" bakışıyla bakakalıyordu. Bu şutu teselli olarak alkışlayan taraftarı seyrederken, rollerin değişmesi durumunda Barış'ın alkış yerine yuhalanacağını tahmin etmek zor olmasa gerek.
İkinci devre Galatasaray'da Lemina ile Arda yer değiştirirken, Samsunspor'da Eyip'ün yerine Ntcham'ın oyuna dahil olması maçın rüzgarını da deplasman ekibi lehine çeviriyordu. İlk yarının aksine Samsunspor daha çok topa sahip oluyor, Galatasaray'a ön alanda basıp kaptığı toplarla atak başlatıyordu. Ntcham'ın füzesini Uğurcan ve "kalbiyle aklı çelişmeyen" Emre'nin şutunu savunma duvar örerek çıkarırken, Emre'nin Kazımcan'ın "belini kırıp" yaptığı ortada Musaba kafayla farkı azaltıyordu. Golden sonra Arda'yı sağ beke, Sanchez'i de stopere çekip, yorgun İlkay'ın yerine Yunus'a alarak maça müdahale ederken Okan Buruk, Galatasaray Osimhen ile tehlike yaratırken, Samsunspor'da da Holse ve Tomasson'un tehlikeli atakları da deplasman tribünündeki Samsunlulara umut veriyordu.
Karşılaşmada dakikalar 90a yaklaşmışken, Samsunspor'un bir atağında meşin yuvarlak Galatasaray ceza sahasından uzaklaşmak istemedi, top Emre'nin önüne düştü ve onun şutunda top Osimhen'in ayağına çarpıp, Uğurcan'ı da yanıltınca Sami Yen'de derin bir sessizlik oluşuyordu...
Maçın bitimine uzatmalarla birlikte çok az dakika kalmışken, Okan Buruk Barış'ı sağ beke çekiyor ve Arda'nın yerine Icardi'yi galibiyet golü için sahaya sürüyordu. Her fırsatta "Arda neden oynamıyor?" diye Okan Buruk'u sürekli "taciz edenler" ise genç topçuyu çıkarken ıslıklıyordu ki memleket futbolunun geldiği durumun acı bir portresiydi Sami Yen'de son dakikalarda yaşanılanlar. Yapılan değişiklikler çok da geçmeden meyvesini veriyor, yazının girişinde bahsettiğimiz sanat eseri Ali Sami Yen'i bayram yerine çeviriyordu...
Maç bitti bitecek derken Samsunspor'da Holse'nin ortası Kazımcan'ın eline çarpınca Mehmet Türkmen devam kararı veriyor, VAR'ın da uzun süreli seyretmesi sonrası penaltı uyarısı çıkmayınca, karşılaşma Galatasaray'ın üstünlüğü ile biterken, Türk futbol kamuoyuna da uzun haftalar konuşulacak bir malzeme ortaya çıkıyordu. Oysa ki Kazımcan'ın kapalı koluna çarpan topa, çok olmadan bir gün sonra benzer pozisyonda Konya'da penaltı verilmezken, Avrupa'da bir çok maçta aynı pozisyonlarda devam kararı çıkıyordu. Ama, hakem demişken, 66. dakikada Kazımcan'ın ceza sahası içinde ayağına basılmasına penaltı verilmezken, Ndiaye'nin Sanchez'e basmasına da kırmızı kart verilmedi. Sormak gerekir, 90da verilen penaltı sonrası atılan gol üç gol değerinde de 66da kazanılan penaltıda atılan gol 1 gol mü?
Stat: RAMS Park Ali Sami Yen
Tarih:05/12/2025
Hakemler: Mehmet Türkmen, Çağlar Uyarcan, Anıl Usta VAR: Onur Özütoprak
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Davinson Sanchez, Mario Lemina (Arda Ünyay dk. 46, Mauro Icardi dk. 90+1), Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, Gabriel Sara (Berkan Kutlu dk. 84), Leroy Sane, İlkay Gündoğan (Yunus Akgün dk. 68), Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen
Yedekler: Batuhan Şen, Günay Güvenç, Mauro Icardi, Ahmed Kutucu, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Çağrı Balta
Teknik Direktör: Okan Buruk
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Toni Borevkovic, Rick Van Drongelen, Logi Tomasson (Marius Mouandilmadji dk. 81), Antoine Makoumbou, Emre Kılınç, Carlo Holse, Eyüp Aydın (Olivier Ntcham dk. 46), Anthony Musaba, Cherif Ndiaye (Yunus Emre Çift dk. 90+1)
Yedekler: Albert Posiadala, Efe Berat Töruz, Soner Aydoğdu, Tahsin Bülbül, Polat Yaldır, Soner Gönül
Teknik Direktör: Thomas Reis
Goller: Leroy Sane (dk. 8), Victor Osimhen (dk. 29 ve 90+2) (Galatasaray), Anthony Musaba (dk. 56), Emre Kılınç (dk. 88) (Samsunspor)
Sarı kartlar: Berkan Kutlu (Galatasaray), Rick Van Drongelen, Emre Kılınç (Samsunspor)
