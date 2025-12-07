Come To Galatasaray

“Kariyerimde ilk kez üçüncü kez yedek kulübesine oturuyorum. Çok ama çok hayal kırıklığına uğradım. Yıllar boyunca, özellikle de geçen sezon bu kulüp için çok şey yaptım. Şimdi yedekte oturuyorum ve nedenini bilmiyorum. Sanki kulüp beni otobüsün altına atmış gibi geliyor. Hissettiğim şey bu. Çok açık ki birileri tüm suçun bana kalmasını istedi. Yazın bana birçok söz verildi ama şu ana kadar üç maçtır yedekteyim, o yüzden sözlerini tuttuklarını söyleyemem. Daha önce birçok kez teknik direktörle iyi bir ilişkimiz olduğunu söylemiştim, ama bir anda artık hiçbir ilişki yok. Neden bilmiyorum, ama bana öyle geliyor ki biri kulüpte olmamı istemiyor. Bu kulübü her zaman destekledim. Çocuklarım da her zaman destekleyecek. Bu kulübü çok seviyorum, her zaman da seveceğim. Dün annemi aradım — siz benim oynayıp oynamayacağımı bilmiyordunuz ama ben biliyordum. Dün ‘Cumartesi günkü Brighton maçına gel’ dedim (13 Aralık). Oynayacak mıyım bilmiyorum ama keyfini çıkaracağım. Kafamda, o maçtan keyif alacağım çünkü ne olacağını bilmiyorum. Afrika Uluslar Kupası’na gitmeden önce Anfield’da taraftarlara veda etmek için orada olacağım.”
Mohamed Salah
Liverpool'lu oyuncu
Bu sözler sonrası Salah'ın Liverpool kariyeri sona ermiş gözükürken, geçen aylarda "Böyle bir atmosferde hayatım boyunca oynamadım" diyerek hayranlığını belirttiği Sami Yen'de Galatasaray taraftarı önünde oynama fırsatı da eline geçmiş durumda. Olur mu, neden olmasın? Galatasaray taraftarının #ComeToGalatasaray hashtagına karşı durulur mu?
