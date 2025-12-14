Antalyaspor:1-4:Galatasaray

"İlkay ve Barış ilk 20 dakikada Monaco deplasmanında golleri atsaydı, Galatasaray maçı kazanacaktı."
-sa ve -se Türkçemizde dilek, şart kipidir. Çoğu zaman da geçmişte gerçekleşmemiş olayları anlatmak için kullanılır. Peki, gerçekleşmiş olaylarda ne olur?
"Sane ve Sallai attı, Galatasaray farka koştu..."
-dı, -di ve -du ekleri de gerçekleşmiş geçmiş zamanı anlatır...
Bu kadar Türkçe dersinden sonra derdimizi anlatmaya geçersek, 4 gün içinde kırmızı-beyazlı iki takıma karşı deolasmanda Galatasaray, attığı ve atamadığı goller haricinde oldukça benzer maçlar oynadı, birinde yenildi, diğerinde ise farklı galip galip geldi.
Uğurcan'ın sakatlığında kaleyi tekrar alan Günay ve Sara'nın yerine sakatlığını atlatan Yunus'u Monaco ilk onbirine monte ederek başladı Antalya deplasmanına Galatasaray. Başladı başlamasına da, ilk 5 dakika 2-0 öne geçmesi işten bile değildi. Torreira'nın şutunda kaleciden seken topta Yunus'a yapılan faule penaltı çalınmazken, 3 dakika sonra Sane'nin pasında Osimhen karşı karşıya kalecinin ayağına isabet ettirdi topu. "Yine mi top Galatasaray'ı sevmeyecek" demeye kalmadan İlkay'ın kaptığı topta Yunus Sane'yi gördü, Alman topçu harika bir kontrol ve yerden şutla kaleciyi mağlup ediyordu. Fenerbahçe ve Samsunspor maçlarının ardından Antalya'da da gol sevinci yaşayan Sane üçlemeye de imza atıyordu. Ev sahibi golün şaşkınlığını atlatmadan Barış'ın sol kanattan başlattığı atakta, Osimhen'i denedi, önüne düşen topta bu sefer Barış ceza sahası dışındaki Sallai'yi gördü, Macar topçu da yerden sert vurdu ve fileleri takımı adına ikinci kez havalandırdı...
Galatasaray ilk on dakikada iki farklı öne geçince maçın fişini çekmek için Antalya kalesine daha iştahla geldi ki Sallai'nin Osimhen'e "al da at" pasında Nijeryalı topçu iki adımdan topu auta yolluyordu. Yine dakikalar sonra ev sahibi savunma çıkarken yapılan top kaybında Osimhen Abdullah ile karşı karşıya kaldı da yine topu filelerle buluşturamıyordu. Galatasaraylı takım arkadaşları Afrika Kupasına gidecek Osimhen'i golle uğurlamak istiyordu da "Osi" gününde değil gibiydi. Ve yine devre biterken, Barış-İlkay-Osimhen paslaşmalarında önüne düşen topu Barış sert bir plase ile "doksana" yolladı da top örümcek ağlarını temizlemek yerine kale arkasındaki ağlara takılıyordu...
Galatasaray kalesine tek atağını devre biterken uzatma dakikalarında yapılan ortaya ayağını koyarak topun yönünü Günay'ın kucağına değiştiren Ballet'le bulan Antalyaspor, ikinci yarı oyuna van de Streek'in girmesiyle biraz daha rakip sahaya oyunu yıkmaya çalıştı, belki de Samsunspor'un ve Monaco'nun yaptığını yapmaya çalıştılar da ufak ufak Günay'ın kalesinde tehlike yaratmaya çalışırken, kaptırılan bir top sonrası Yunus'un uzun mesafeli ters pasında Osimhen topu iyi kontrol edip, ceza sahasına girer girmez plase ile skorbordu değiştiriyordu. Geçen sene "efsane" bir röveşata golü atan Osimhen, Antalya'yı yine boş geçmiyordu.
Farkın üçe çıkması, Osimhen'in gol atması ile Galatasaray oyunu rolantiye alınca, rakibin de çok fazla tehditkar olmayınca, Okan Buruk yorgun oyuncularına nefes aldırmak için Yunus, Torreira ve Sanchez'i kenara alıp Icardi, Sara ve Arda'yı sahaya sürüyordu. Üç değişiklik sahaya alışmaya çalışırken, Antalyaspor Galatasaray kalesine daha sık geldi ve Boli'nin ceza sahası içinde net pozisyonunda ayağını koyarak kornere yollayan Arda'nın talihsizliği atılan köşe atışının gol olmasıydı. Hiç hesapta yokken yenilen gol sarı-kırmızılıları tedirgin ederken, Antalyaspor ikinciyi bulmak için özellikle sol kanattan gelirken, Jakobs-Kazımcan değişikliği ile o bölgeyi kapatmayı denedi Okan Buruk ki, bitime 15 dakika kala Barış getirdiği kontra atakta Sane mi Osimhen mi seçeneklerinde Osimhen'i tercih etti de Nijeryalının şutunu savunma engelliyordu. Ve o pozisyonda Sara'nın kullandığı köşe vuruşunda Arda bomboş pozisyonda topu kafayla auta yollarken, atacağı golle son maçlardaki eleştirileri silme fırsatını kaçırıyordu.
Ve maçta sonlara yaklaşırken, Osimhen sarı kart görüp, Afrika kupasında olacağı günlerde cezalı duruma düşerken, Antalyaspor'un atağını savuşturan Abdülkerim topu Sara'ya aktardı, onun harika bir ara pasında Sane hızlı çıktı ve ceza sahası önünde Icardi'ye asistini yaparken golü sezen tribünler çoktandır "Aşkın olayımı" söylemeye başlamıştı bile. Mauro Icardi bu sezon ligde sekizinci golünü atarken, toplamda ise 59 gole ulaşıp Hagi ile birlikte en fazla gol atan yabancı topçu oluyordu.
Haftalardır Icardi'yi itibarsızlaştırma kampanyasına Arjantinli topçu hafta içi instagram gönderisi ile cevabını vermiş, Dursun Özbek dün de basın toplantısında kaptanına sahip çıkmıştı. Antalya'da maç başı ve sonu taraftarlar da Icardi'ye gereken sevgiyi gösterirken, futbolcu arkadaşları da maçın üçlüsü için golcüyü öne itiyordu...
Zorlu fikstürde atılan 4 golle alınan 3 puan Okan Buruk'a derin bir nefes aldırırken, sakat ve eksikliklerin olduğu bu dönemde 1 gol 1 asistle oynayan Sane ve iki asist yapan Yunus'un üst düzey performansı herkesin içini ferahlatırken, taç atışlarıyla takım arkadaşlarını pozisyonlara sokan Kazımcan'ın da Eren'in olmadığı günlerde sol kanat için Jakobs'a harika bir alternatif olması Galatasaray adına başka bir avantaj olarak göze çarpıyordu.
Saha dışından tribünlere dönersek, memleketin en berbat deplasman tribününe sahip Antalya stadında Galatasaray taraftarı için ev sahibi kulüp 3.900 lira bilet fiyatı biçince, ki bir kaç hafta evvel Beşiktaş'a 1300'e satmıştı biletleri, ultrAslan buna tepki gösterirmiş, Antalyaspor tribünleri "taraftarlık felsefesini" unutup "pahalı bileti" savunup, Galatasaray'ı çeşitli ithamlarla suçlayan bildiri yayınlarken, "endüstriyel futbola karşı" dünya tribünlerinde renk ve arma fark etmeksizin ezeli rakipler bile birleşirken memleket tribünlerinde böyle bir açıklama görmüş olmak, memleket tribün kültürü adına oldukça kaygı verici...
Stat: Corendon Airlines Park
Tarih:13/12/2025
Hakemler: Ali Yılmaz, Bersan Duran, Osman Gökhan Bilir VAR: Atilla Karaoğlan
Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Veysel Sarı, Lautaro Giannetti, Hüseyin Türkmen (Dario Saric dk. 30), Bünyamin Balcı, Jesper Ceesay, Ramzi Safuri, Kenneth Paal, Samuel Ballet, Nikola Storm (Sander van de Streek dk. 46), Yohan Boli
Yedekler: Kağan Arıcan, Samet Karakoç, Bahadır Öztürk, Soner Dikmen, Hasan Yakub İlçin, Ensar Buğra Tivsiz, Doğukan Sinik, Poyraz Efe Yıldırım
Teknik Direktör: Erol Bulut
Galatasaray: Günay Güvenç, Roland Sallai, Davinson Sanchez (Arda Ünyay dk. 67), Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs (Kazımcan Karataş dk. 74), Lucas Torreira (Gabriel Sara dk. 67), İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Yunus Akgün (Mauro Icardi dk. 67), Barış Alper Yılmaz (Ahmed Kutucu dk. 82), Victor Osimhen
Yedekler: Batuhan Şen, Arda Yılmaz, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Leroy Sane (dk. 7), Roland Sallai (dk. 10), Victor Osimhen (dk. 56), Icardi (dk. 90+3) (Galatasaray), Sander van de Streek (dk. 69) (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Lautaro Giannetti (Antalyaspor), Victor Osimhen, Kazımcan Karataş (Galatasaray)
