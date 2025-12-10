Monaco:1-0:Galatasaray

"Her gün havyar yersen, sosis yemeğe dönmek zor olur" diyordu Arsene Wenger, Arsenal taraftarını "namağlup" olmaya alıştırdıktan sonra kaybettiği maçların ardından gelen eleştirileri yanıtlarken. Okan Buruk da 13. sıradan aldığı takımı üç sene içinde totalde 7-8 yenilgi alıp, üç sene peşi sıra şampiyon yapınca taraftar kazanmaya alışmıştı ki, en ufak puan kaybı göze batıyordu nedense... Sakat ve cezalıların bolca olduğu dönemde memleket içini "bir şekilde" idare ediyordu ama Avrupa çetin cevizdi, orada sadece on bir adam yetmiyordu.
Berbat başlanılan, ardından "peri masalı" gibi peşi sıra galibiyetlerin alındığı Şampiyonlar Ligi yolculuğunda iç sahada alınan Union Saint-Gilloise mağlubiyeti "havyarın" tadını kaçırdı da, Monaco'da cebe kadar gelen üç puanın birden uçup gitmesi "sosisin tadını hatırlayanların" fena halde tepkisini çekiyordu.
Peki, nasıl olmuştu da kazanılacak maçtan mağlubiyetle ayrılmıştı Galatasaray. Lemina, Singo, Eren,Arda gibi oyuncularının yokluğunda genç topçulardan oluşan bir yedek kadroyla sahaya çıkan sarı-kırmızılılarda Okan Buruk, ilk devrede rakibi durdurup, atacağı erken gol ve gollerle maçın fişini çekmek arzusundaydı, Ortam da buna müsaitti, ev sahibinin son haftalar aldığı başarısız sonuçlar nedeniyle taraftarı ilk 20 dakika sessiz kalıp, protesto yaparken, II.Louis stadı sanki Sami Yen'mişçesine Galatasaray taraftarı tarafından tezahüratlarla inletiliyordu. Ve ilk on dakika biterken Barış-Jakobs paslaşmasında, bu zemine aşina Jakobs'un "al da at" pasında İlkay iki adımdan topu auta atarken, Galatasaraylılar tezahüratlarına "Gol" sesi ekleyemiyordu. Bir kaç dakika sonrasında İlkay'ın ortasında Osimhen'in kafası auta giderken, üç dakika sonra da Uğurcan'ın uzun mesafeli pasında rakipleriyle boğuşup topu kapan Barış'ın sert şutu direğe de çarpıp auta gidiyordu...
Galatasaraylı savunmacılar rakibi durduruyor, topu da Monaco yarı alanına yollayıp, oyunu Hradecky'nin ceza sahasının etrafına yığmaktaydı. Ev sahibi de Zakaria ve Akliouche'nin ataklarıyla Uğurcan'ı zorlarken, oyunda ipler Galatasaray'ın elindeydi de dakikalar geçip, yorgunluk başlarken beklenen gol gelmiyordu bir türlü. Dakikalar otuzları gösterirken Sara ve Sane'nin şutları kalecide kalırken, Osimhen'i de savunmacılar kornere çelerek topları engelliyordu. Ve devre biterken, fiziken zayıf gözükse de aklı ile takıma şeflik yapan İlkay'ın ara pasında Sane ceza sahasına girdi de topa dokunamadı, dokunsa rakibin "bodoslama" dalmasına hakem penaltı çalacaktı.
İkinci yarıya ilk kırk beş dakikadan siyahla beyaz gibi farklı başladı Galatasaray, başka bir deyişle Monaco ürkekliği atıp, ev sahibi olduğunu anladı ve Galatasaray'ı kendi yarı sahasına hapsetti. Hal böyle olunca bir kaç ciddi atak savuşturuldu da Sanchez'in Minamino'ya "tekmesi" hakemin gözünden kaçsa da VAR hakemi Driessche kaçırmıyordu ve ev sahibi penaltı kazanıyordu. Topun başına geçen Zakaria'nın şutunu Uğurcan çelince, Galatasaray için tekrardan maça tutunma şansı doğuyor ama topçuların "tutukluluğu" devam ediyordu ki Bologun beceriksiz davranınca maçta skorbord değişmiyordu.
Takımın gücünü arttırmak için İlkay'ın yerine Yunus'u alan Okan Buruk, beş dakika sonra da zorunlu olarak sakatlanan Uğurcan'ın yerine Günay'ı sahaya sürüyordu. İşte ne olduysa o an oluyor, Monaco'nun kullandığı korner atışında yaşanılan karambolde Bologun boş kaleye topu itekliyordu.
Geriye düşen Galatasaray eşitlik için rakip sahaya gitmeye çalışsa da ilk devreki performansından çok uzaktı, Yunus'un pasında Osimhen'in ayağına doladığı top ile Sara ve Sallai'nin uzak denemeleri dışında rakibi korkutan pozisyon bulamazken sarı kırmızılılar, Monaco 79'da Camara ile farkı ikiye çıkarmaya çok yaklaşmıştı... Jakobs'un yerine Icardi'nin girmesi de sonuç vermeyince, Galatasaray kazanıp, üst tura çıkmayı garantileyeceği maçtan mağlup ayrılıyor ve tüm hesapları Atletico Madrid'i yenmek üzerine yapıyordu...
Stat: II. Louis
Tarih:09/12/2025
Hakemler: Danny Makkelie, Hessel Steegstra, Jan de Vries VAR: Bram van Driessche
Monaco: Hradecky, Vanderson, Thilo Kehrer, Mohammed Salisu, Caio Henrique, Denis Zakaria, Lamine Camara, Akliouche, Minamino (Jordan Teze dk. 75), Aleksandr Golovin (Ouattara dk. 82), Balogun (Mika Biereth dk. 86)
Yedekler: Philipp Köhn, Yann Lienard, Paul Pogba, Idumbo Muzambo, Ilenikhena, Lucas Michal, Mamadou Coulibaly
Teknik Direktör: Sebastien Pocognoli
Galatasaray: Uğurcan Çakır (Günay Güvenç dk. 68), Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs (Mauro Icardi dk. 79), Lucas Torreira, Gabriel Sara, İlkay Gündoğan (Yunus Akgün dk. 63), Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen
Yedekler: Batuhan Şen, Berkan Kutlu, Furkan Koçak, Ahmed Kutucu, Yusuf Demir, Yusuf Kahraman, Ege Araç, Eyüp Can Karasu, Çağrı Hakan Balta
Teknik Direktör: Okan Buruk
Gol: Balogun (dk. 68) (Monaco)
Sarı kartlar: Davinson Sanchez, Barış Alper Yılmaz, Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Mika Biereth (Monaco)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder