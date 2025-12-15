25.Kattan Atlayacaktım

"Maçtan sonra hepimiz hotele geçtik ve ben 25. katta kalıyordum. Camdan aşağı bakıyor ve sürekli 'Neden? Neden?' diye geçiriyordum aklımdan. İmkanım olsa aşağıya atlayacaktım demek istemiyorum ama böyle zamanlarda bunun gibi şeyler insanın aklından geçmiyor değil. Sonra arkadaşlar geldi ve beni aşağıya çağırdılar. Hani bazı anlar vardır ya, 'Eğer çağırmasalardı...' diye... "
John Terry
2008 Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester United'a karşı penaltı atışlarında ayağı kayarak kaçırdığı penaltı sonrasını anlatırken
