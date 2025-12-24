Galatasaray:3-0:Kasımpaşa

En güzel aşk şiirlerini Murathan Mungan'ın yazdığını,
En duygusal besteleri Yıldız Tilbe'nin yaptığını düşünüyorsanız fena halde yanılıyorsunuz...
Zira en güzel besteleri Galatasaray tribünü yaparken, en güzel aşk şiirlerini de Mauro Icardi yazmaktadır...
Tıpkı pazar gecesi Ali Sami Yen'de hep yaptığı gibi, üç sene önce Galatasaray'da kaleme almaya başladığı şiirine bir satır daha ekledi, hem de en unutulmazı, hep hatırlanacak olan, bestesini ultrAslan'ın yapacağı en güzel satırı...
İz bırakanlar unutulmazdır, efsaneler hep hatırlanır da Hagi gibi bir "üstadın" rekorunu kırıyor ve adını Galatasaray tarihine yazdırıyordu Mauro Icardi...
Metin Oktay'ı seyredemeyen bizler için Hagi "Allahın bir lütfuydu", onun gibi bir efsaneyi seyretmenin gurunu yaşarken, bir de Icardi'yi parçalı forma içinde görmek ne kadar da büyük bir zevkti...
Dakikalar seksen sekize gelirken, Ahmed'in kazandığı topta Torreira Barış'ı görüyor, o da ceza sahası köşesinde bekleyen Icardi'ye yuvarlıyordu topu. Sonrası herkeste aynı dilek, aynı istek, aynı sinerji ve o plase yerden köşe direğini yalayarak filelerle sarmaş dolaş olurken, tribünler de televizyon başındakiler de sanki final maçını kazandıran golmüşçesine coşku içinde tarihe şahitlik ediyordu...
Dile kolay, Süper Ligde Galatasaray forması ile 60. golünü atıyordu Arjantinli topçu, hem de bir sezon sakatlık nedeniyle forma giymemesine rağmen...
Sondan başladık yazıya da, daha on dakika olmadan ilk tehlikeli atağına Galatasaray öne geçiyordu maçta. "Atamayana atarlar" misali Günay'ın hatalı pasını kapan Kasımpaşalılar Galatasaray ceza sahası önünde topu kaptırınca, Barış kanattan fırtına misali yararak ilerliyor ve asistinde Yunus yarı vole bir şutla taraftarı ayağa kaldırıyordu.
Yenilen gol savunma yapmaya gelen Emre Belozoğlu'nun sistemini bozmuyor, misafirler yine tam takım kalelerini koruyordu. Galatasaray ise Sane ve Barış'la kanatlardan ikinci gol için rakibi yarmaya uğraş verirken, Yunus'un "dömivole"si ile Icardi'nin kafaları auta gidiyor ama Barış'ın ceza sahasının çaprazından plasesini kedi çevikliği ile Gianniotis çıkarıyordu. Beş dakika sonra da Sane'nin "sihir" gibi ara pasında Yunus kaleciyle karşı karşıya kalıyor, ikinci golü yine 33 yaşındaki Yunan kaleci engelliyordu. Devre biterken de Sane'nin köşe vuruşundan ortasını Sanchez kafayla kaleye yöneltiyor ama Kasımpaşa kalecisi iki hamlede de olsa topu yakalıyordu.
Devre dönüşü de Galatasaray kaldığı yerden devam ediyor, önce Sallai'nin ortasında Icardi'nin kafa vuruşu auta giderken, Yunus'un "al da at" pasında Mauro kaleciyi geçemiyordu. Kasımpaşa ceza sahası çevresinde kurulan baskı etkisini gösteriyor, Yunus'la, Ilkay'la pozisyonlar bulunuyor ama "Kasımpaşa duvarı" bir türlü geçilemiyordu.
İlkay'ın Sara ile değişikliği orta sahaya biraz daha enerji katarken, ikinci golün sahibinin numarası da yazıyordu değişiklik tabelasında. Yunus'un Szalai'ye baskısında topu kapıp, ceza sahası önündeki Sara'ya paslamasıyla, Brezilyalı çalımını atıyor ve kalecinin bakışları arasında köşeye plaseliyordu.
Tarihi golü girişte anlattık da, Icardi'nin bitime dakikalar kala imkan varken, kaleyi denemeyip maçın iyilerinden Barış'a da gol sevinci yaşatmak için ceza sahası içindeki pası da gol kadar değerliydi ama Yunan kaleci günündeydi, "skills videolarına" koyacak bir kurtarışla maçın farkla bitmesini sağlıyordu...
Ligin ilk devresi sona ererken Galatasaray, Fenerbahçe ile beraber en fazla gol atıp (39), Göztepe'den sonra (12) en az gol yiyerek 42 puanla zirvede bulunurken, Osimhen, Jakobs ve Lemina'nın Afrika Kupasında olmaları nedeniyle yokluklarında yerlerini ikame eden topçuların yüksek performansı teknik ekibin yüzünü güldürüyordu...
Sezonun ikinci devresi başlamadan sırada alınacak bir Süper Kupa var...
Icardi ve arkadaşlarına başarılar...
Stat: RAMS Park
Tarih:21/12/2025
Hakemler: Alper Akarsu, Mehmet Salih Mazlum VAR: Sarper Barış Saka
Galatasaray: Günay Güvenç, Rolland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş (Arda Ünyay dk. 86), Lucas Torreira (Kaan Ayhan dk. 90+2), İlkay Gündoğan (Gabriel Sara dk. 73), Leroy Sane (Gökdeniz Gürpüz dk. 90+2), Yunus Akgün (Ahmed Kutucu dk. 86), Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi
Yedekler: Batuhan Şen, Yusuf Demir, Yusuf Sağhan Kahraman, Ege Araç, Cihan Akgün
Teknik Direktör: Okan Buruk
Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Claudio Winck, Jhon Espinoza, Nicolas Opoku, Attila Szalai, Godfried Frimpong, Fousseni Diabate, Atakan Müjde (Yusuf Barası dk. 72), Cem Üstündağ, Mamadou Fall (Ali Yavuz Kol dk. 72), Pape Gueye (Kubilay Kanatsızkuş dk. 64)
Yedekler: Şant Kazancı, Oğuzhan Efe Yılmaz, Taylan Utku Aydın, Emre Taşdemir, Emirhan Yiğit, Berkay Muratoğlu, Yasin Eratilla
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Goller: Yunus Akgün (dk. 10), Gabriel Sara (dk. 82), Mauro Icardi (dk. 88) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, Gabriel Sara (Galatasaray), Emre Belözoğlu, Jhon Espinoza (Kasımpaşa)
