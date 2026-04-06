Trabzonspor:2-1:Galatasaray

Liverpool maçında yaşanılan sakatlıklar, sonra milli takımdan sakat dönen oyuncular derken Galatasaray uzun bir aradan sonra "eksik" bir kadro ile Trabzon deplasmanına gelirken, rakibin de üç temel oyuncusu yoktu sahada ama onların maça bir kaç gün kala "gaza" getirilen seyircileri vardı. "Galatasaray ile ilişkileri askıya aldık" diyen Trabzon başkanı, bir de söylentilere göre Galatasaray aleyhine yapılacak koreografinin de "sponsoru" olmuştu... Maç günü ortam fena gerilmişti, tüm tepki de Galatasaray'a transfer olurken kulübünden" izin" almış ve takımına 36 milyon euro kazandırmış olan Uğurcan'a karşıydı... O gün "para tatlı" gelirken, bugün Uğurcan "hain" ilan ediliyor, ısınmaya çıktığı dakikadan itibaren "annesine" küfür ediliyordu...
Bir zamanlar Galatasaray forması yakılan Trabzon stadında, dün gece de maçın başından tribünlerin boşaldığı anlara kadar Sezen Aksu'nun "Şinanay" şarkısını eşliğinde Galatasaray'a küfürler edilirken, yayıncı kuruluş da saha içinde canlı yayınla evlere taşıyordu bu küfürleri. Oysa daha bir kaç gün önce RTÜK'ün aldığı kararlar ortadayken.
Maça dönersek, Uğurcan eski takımına karşı kaleyi korurken, sağ bekte Trabzonspor'un uzun forveti Onuachu'yu durdurmaya yardım etmesi için Singo görev alırken, stoperler Sanchez ve Abdülkerim'ken, sol bekte Jakbos vardı. Orta sahada Torreira ve Lemina'nın önünde Sara'nın yerine Yunus takıma 10 numaralık yapacakken, bir kanatta Barış, diğerinde sargılı eliyle Lang ve ilerde Icardi gol arayan elemanlardı. Kağıt üzerinde çok da fena olmayan bir kadroydu ama onlar daha maça alışmadan Pina'nın şahsi beceriyle getirip ortaladığı topta Sanchez kafayla ıskaladı ve korkulan oldu: Onuachu kafayla fileleri havalandırdı...
Bu sezonun Galatasaray adına yenilen en erken golüydü ve rakip takımı cesaretlendirip, tribünleri de ateşlemesi de cabasıydı. Sonrasında Zubkov'un şutu auta giderken, 18'de Augusto'nun vuruşunu Uğurcan kurtarıyor ve dakikalar 25i gösterirken Nwakaeme'nin ceza sahası dışından vuruşu da herkesin bakışları arasında direği yalayarak auta gidiyordu.
Ev sahibi Galatasaray kalesinde pozisyonlar bulurken, sarı-kırmızılılar topu ayaklarında tutuyor, savunma arkasına Barış ve Lang'ı kaçırmaya çalışıyor, onların çabası kornerle neticeleniyor ama köşe vuruşlarından beklenilen sonuç gelmiyordu ki ilk yarım saat dolarken, Barış'ın köşe vuruşunda Lemina'nın kafasını Onana çıkarıyor, bu da Galatasaray'ın ilk 45 dakika en tehlikeli atağı oluyordu. Takımlar soyunma odasına gitmeden Trabzonspor Onuachu ile bir gol daha buldu ama yardımcı hakem ofsayt bayrağı kaldırıyordu...
İkinci yarıya Torreira ve Jakobs'u içerde bırakıp, İlkay ve Eren değişiklikleri ile başladı oyuna Okan Buruk ve eşitlik sayısını da iki dakika sonra Barış'ın arka direğe ortasında Singo ile buldu. İlkay tecrübesi ile topun daha çok Galatasaray'ın ayağında kalmasını sağlayıp, akıllı dağıtınca Galatasaray'ın da beklediği ataklar geliyordu ki, Erkan Engin sahneye çıktı.
Kim mi Erkan Engin? Geçen sezon Fenerbahçe kendi sahasında Kasımpaşa'ya puan kaybedecekken maçın hakemi Cihan Aydın'ı "el ve penaltı" için monitöre çağırıp, penaltı kararı verdiren ve sonrasında hakem eğitimlerinde kendisine bu karar sorulduğunda "hissiyatım" öyleydi diyen kişi. Dün gece Erkan Engin sahadaki hakem olan Cihan Aydın'ı bir kez daha "kurban" ediyordu ki kimsenin kırmız kart beklemediği bir anda VAR monitörüne çağırdı ama Cihan Aydın tecrübeliydi, aynı "tongaya" bir kez daha düşmedi. Bu arad Cihan Aydın demişken, Galatasaray-Trabzonspor maçlarını neden hep Cihan Aydın yönetiyor diye soracağım da "ben yaptım oldu"ya dönüşen futbol ikliminde mantıklı bir cevap gelmeyeceğini biliyorum... Hakem demişken maçın sonuna verilen 4 dakika uzatma da Cihan Aydın'ın Galatasaray burada bir gol filan atarsa başıma bela alırım çekincesi ile verilen bir karar olduğuna yemin edebilirim ama ispat edemem zira Barış'ın faul pozisyonunda düdüğü çaldığında saat 50.38, hakemin VAR'dan dönüşü 53.53 ve oyunun tekrar başlaması ise 54.16'ydı. Yani burada geçen süre 3 dakika 38 saniye ve uzatma 4 dakika...
Galatasaray eşitliği sağlamış, galibiyet golü beklenirken, Abdülkerim'in rakibiyle mücadelesine faul düdüğü çalındı ve yapılan ortada Nwaiwu kafayla takımını tekrar öne geçiriyordu. Geriye düşen Galatasaray eşitliği ararken, ev sahibi kontralarla geliyordu ki Zubkov'un bir şutunu da Sanchez kornere çeliyordu diziyle.
Kırılma anları vardır her maçta, Galatasaray adına da 69da kullanılan korner sonrası oluşan karambolde Icardi'nin şutu kaleye iki adımda bekleyen Lemina'nın önüne düştü de, "kötü" şutu az farkla auta gidiyordu. Oysa, orada kale yerine pası düşünde Sallai boş kaleye meşin yuvarlağı plaseleyecekti. Kalan dakikalar ev sahibin kalesini savunmak ve Galatasaray'ın eşitlik için çabaladığı dakikalar olarak geçti, Sallai'nin zayıf vuruşu Onana'da kalırken, dakikalar 90'ı gösterirken Asprilla'nın sert şutu direği yalayıp auta gidiyordu.
Maç sona ermiş, ev sahibi sevinip, misafir takım üzülürken ki saha içinde centilmence geçen bir maç sonrası stat hoparlörlerinden çalınan o şarkı ve taraftarın küfürlerine eşlik eden Onuralp Çakıroğlu adında Trabzonlu bir genç topçu, Abdülkerim'den gereken cevabı alırken, ortalık karışıyor ve Galatasaray stoperi ikinci sarı kartı alıp, kırmızı kartla hafta içi İzmir'de cezalı duruma düşüyordu.
Galatasaray şampiyonluk yarışındaki rakibine kaybederek, aradaki puan farkını bire indirdi ve gözünü hafta içi oynayacağı Göztepe erteleme maçına çevirdi. Geçen sezon Beşiktaş mağlubiyeti sonrası Kadıköy'den galibiyetle çıkıp, lig ve kupayı kazanan Okan Buruk ve takımı, bu sezon da aynısını yapmaya çabalayacak... Yapabilir mi, neden olmasın? Biz onlara güveniyoruz ki zaten Trabzon'da yapılanlardan sonra, bu yazının yazıldığı bu dakikalarda Fenerbahçe-Beşiktaş maçında Fenerbahçe lehine çalınan penaltıyı gördükten sonra herkes Galatasaray'ın 26. şampiyonluğunu engellemeye çalışırken sarı-kırmızılıların taraftarından başka kimi var ki? Galatasaray taraftarı özellikle sosyal medyada değişik değişik hesaplardan Icardi'ye, Okan Buruk'a, Yunus'a, Sanchez'e ve son olarak Torreira gibi topçulara yapılan itibarsızlaştırmalara kulak asmayıp, takımın arkasında olup "en iyi yaptığı işi" yani takımı şampiyonluğa götürmeyi yapmalıdır... Bizim birbirimizden başka dostumuz olmadığını bir kez daha gördük Trabzon'da... Ve maçtan sonra Günay'ın dediği gibi "Galatasaray camiası unutmaz. Yapılanların cevabı da şampiyonluk kutlamasında verilecek..."
Stad:Papara Park
Tarih:/04/04/2026
Hakemler: Cihan Aydın, Bersan Duran, Süleyman Özan VAR: Erkan Engin
Trabzonspor: Onana, Pina, Saviç, Nwaiwu, Mustafa Eskihellaç (Salih Malkaçoğlu dk. 90), Ozan Tufan (Umut Nayir dk. 87), Folcarelli, Nwakaeme (Lovik dk. 79), Zubkov (Okay Yokuşlu dk. 87), Augusto (Bouchouari dk. 79), Paul Onuachu
Yedekler: Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Onuaralp Çakıroğlu, Taha Emre İnce
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Wilfried Singo, Davinson Sanchez, Abdüllkerim Bardakcı, Ismail Jakobs (Eren Elmalı dk. 46), Lucas Torreira (İlkay Gündoğan dk. 46), Mario Lemina (Yaser Asprilla dk. 84), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Ahmed Kutucu dk. 88), Noa Lang (Roland Sallai dk. 68), Mauro Icardi
Yedekler: Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Renato Nhaga, Arda Ünyay, Sacha Boey
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Paul Onuachu (dk. 4), Chibuike Nwaiwu (dk. 62) (Trabzonspor), Wilfried Singo (dk. 48) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Okan Buruk, Barış Alper Yılmaz, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Ozan Tufan, Fatih Tekke, Pina, Onana (Trabzonspor)
