Samsunspor:4-1:Galatasaray

"Hazırlıkta başarısızsan, başarısızlığa hazırlanıyorsun" derler, Galatasaray'ın Samsun deplasmanında kaybetmesinden sonra hafta için Ali Sami Yen'de yaptığı taraftara açık idmanı ve Fenerbahçe maçı sonrası kutlamaları "abartmasını" ön plana çıkarıp, teknik ekip ve topçuları suçlayan çok vardır da, ne Galatasaray cumartesi gecesi "kafası leyla" bir oyun oynadı, ne de Samsun deplasmanı öyle çantada keklik bir yerdi...
Zaten Okan Buruk da cezalı kaleci Uğurcan dışında geçen hafta derbiyi kazanan takımı hiç bozmadan sahaya çıkarken, ev sahibi de son haftalardaki kazanma serisini devam ettirmek için taraftarın maç öncesi koreografi desteği ile oyuna başlayıp, kırmızı-beyazlı oyuncuların kendi sahalarında Galatasaray'a şampiyonluk kutlatmama gayesi bir yandan, bir de Avrupa Kupalarına katılabilme hedefini sürdürme amacıyla elinden geleni yapmaktaydılar.
İlk dakikalarda iki takım da birbirlerini tartarken, ilk tehlike Mouandilmadji'nin karşı karşıya Günay'ı geçememesi ile gelişiyordu. Sonrasında ise Osimhen'le van Drongelen mücadelesinde topu kapan Yunus'un uzun bir mesafe meşin yuvarlakla yol kat edip Hagivari bir vuruşla Okan'ı mağlup etmesiyle Galatasaray deplasmanda erken dakikada öne geçiyordu. Bu skor şampiyonluk demekti de, maçın bitmesine daha çok vardı...
Samsunspor savunma arkasına uzun topla forvetlerini kaçırıp eşitlik ararken, Galatasaray ise bir hafta evvel Fenerbahçe'ye taçtan attığı ilk gol gibi yine taç atışıyla başlattığı atakta Barış'ın ortasında Osimhen kafa vuracakken Mendez'in darbesi başına geliyor ama maçın hakemi ve VAR hakemi devam kararı veriyordu. Koca sezon Galatasaray maçlarında "sessizliğe bürünen" VAR hakemleri yine sahnede yoktu.
Bir dakika önceki pozisyonda aklı kalmış olacak ki Galatasaray atağa kalktığı bir posizyonda Osimhen, van Drongelen'e topu kaptırıyor ve devamında gelişen ani atakta Mouandilmadji eşitliği sağlıyordu. Oyun dengeye geldikten sonra Galatasaray yine gol için gidiyor rakip kaleye, Sane'nin serbest vuruşu Okan'da kalırken, beş dakika sonra da Sane'nin kornerden kale içine yolladığı ayak içi plaseyi Okan çizgiden çıkarıyordu...
Oyuna iyi bir başlangıç yapan genç hakem Reşat Onur Coşkunses, geçen dakikalarla birlikte insiyatifi kaybediyor, sertlikle faulleri karıştırırken, ev sahibi de devre biterken Ndiaye ile çok net bir pozisyondan yararlanamıyordu.
Torreira'nın sakatlanıp İlkay ile yer değiştirmesi ile başlayan ikinci yarıda Galatasaray'ın da tehlikeli atakları geldi. Önce Barış boşta arkadaşları olduğu halde ceza sahasında pas mı şut mu derken pozisyonu harcadı, sonrasında Barış'ın ortasında Abdülkerim'in kafası kalecide kalıyordu. Ve "atamayana atarlar" kuralı bir kez daha işledi, 55'te Yunus orta sahadan topla çıktı, rakip kaleye kadar sürüp bir tarafta Sane, diğer tarafta Barış ve Osimhen varken, Osimhen'e pas verdi ve onun şutu auta giderken, bir dakika sonra Ndiaye takımını öne geçiren golü kaydediyordu.
Yine Galatasaray'ın rakip kalede gol arayıp, Sane'nin şutunun direkten dönmesi ve önüne düşen topu Sallai'nin fileleri yollayamaması sonrası Osimhen'in hatalı pasında Mouandilmadji topu kapıp Günay'ı geçeceken top Galatasaray file bekçisinin koluna çarpıyor ve hakem kırmızı kartı çıkarıyordu. Osimhen'in penaltı beklediği pozisyonda "ortada olmayan" VAR ekibi, Mouandilmadji'nin Günay'ın koluna vurmasını da görmüyor ve kartı iptal etmiyordu.
Batuhan oyuna girecekti de kim çıkacaktı? Deplasmanda oldukça enerjik bir takıma karşı oynarsan, eksik kaldığın için iki kişilik koşmalısın ve doğal olarak da takımın en az koşanı Sane'yi kenara aldı Okan Buruk, tabii Alman topçu çıkarken hiç mutlu değildi de, bir seçim yapmak lazım bazen...
Eksik kalan ve geride olan Galatasaray, Avrupa deplasmanlarında gördüğümüz senaryoyu bir kez daha tekrarladı, oyundan koptu, sıkça pas hataları yaptı ve bunun bedelini de Mouandilmadji ve Ndiaye'den yediği iki golle ağır ödedi. Maç biterken skorbortta Okan Buruk'un Galatasaray'ın başında Süper Lig maçında aldığı en ağır yenilginin adı yazıyordu: Samsunspor:4-1:Galatasaray...
Fenerbahçe ile bu sahada hakeme rağmen berabere kalmış, Beşiktaş'ı yenmiş, kupada Trabzonspor'a penaltılarda elenmiş Samsunspor'u kolayca geçip şampiyonluk turuna çıkılacağını zanneden sosyal medya Galatasaraylıları, bir hafta evvel yere göğe sığdırmadıkları Okan Buruk ve topçuları "gömerken", Samsun 19 Mayıs stadının deplasman tribününde yer alan cefakar ve vefakar taraftar her zaman olduğu gibi yine oyuncuları alkışlıyordu...
Şampiyonluğun ilan edilmesi bir hafta gecikmişti de, Okan Buruk ve takımı bu işi haftaya Sami Yen'de bitirecek ve 27 şampiyonluğun ateşini yakacaktır....
Stat: 19 Mayıs
Tarih:02/05/2026
Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Bersan Durak, Hüseyin Aylak VAR:Sarper Barış Saka
Samsunspor: Okan Kocuk, Joe Mendes (Zeki Yavru dk. 87), Lubo Satka, Rick van Drongelen, Logi Tomasson (Ali Diabate dk. 90), Antoine Makoumbou, Yalçın Kayan (Yunus Emre Çift dk. 87), Carlo Holse, Tanguy Coulibaly (Elayis Tavsan dk. 72), Cherif Ndiaye, Marius Mouandilmadji (Soner Gönül dk. 90)
Yedekler: Efe Törüz, İrfan Can Eğribayat, Enes Albak, Toni Borevkovic
Teknik Direktör: Thorsten Fink
Galatasaray: Günay Güvenç, Roland Sallai (Sacha Boey dk. 84), Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı (Wilfried Singo dk. 74), Ismail Jakobs, Mario Lemina, Lucas Torreira (İlkay Gündoğan dk. 46), Yunus Akgün, Leroy Sane (Batuhan Şen dk. 66), Barış Alper Yılmaz (Noa Lang dk. 74), Victor Osimhen
Yedekler: Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Renato Nhaga, Mauro Icardi, Ahmed Kutucu
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Mouandilmadji (dk. 22 ve 71), Ndiaye (dk. 57 ve 82) (Samsunspor), Yunus Akgün (dk. 9) (Galatasaray)
Kırmızı kart: Günay (dk. 63) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Coulibaly, Soner, Yalçın (Samsunspor)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder