3 Haziran 2017 Cumartesi
Galatasaray:2-1:Atiker Konyaspor
Ligin son hafta maçlarını aynı saate sıkıştırınca Futbol Federasyonu, biz de Galatasaray-Konyaspor maçı yerine küme düşecek son takımı ilgilendiren Trabzonspor-Bursaspor maçını seyrettik. Seneye Fenerbahçe'nin başına geçecek olan Aykut'un başındaki Konya'yı her şartta yenecektik, yendik de Sinan'ın iki gol atıp, "triplere" girdiği maçta... Bizim galip gelmemiz de çok fazla bir şey ifade etmiyordu üçüncülük mücadelesinde, Adana deplasmanındaki Fenerbahçe puan kaybetmeliydi de onlar da 15 gün fazla tatil yapmak için işi sıkıya almışlar ve galip gelmişlerdi.
Konya karşılaşması ligin son maçı olmasının yanında Lukas Podolski'nin Galatasaray taraftarına veda maçıydı. Kendimi bildim bileli Galatasaray forması giymiş topa en "net", en "temiz" vuran topçuydu Podolski ve saha içinde olduğu kadar saha dışındaki hareketleriyle de kendisini bizlere çok sevdirmişti. Milli takıma yaptığı jubilesinde olduğu gibi golle veda etseydi "tadından yenmezdi" de o daha harika bir veda yaptı: maç sonu tribüne çıktı, orada "reis" edasıyla üçlü çektirdi ve Galatasaray taraftarına hoşçakalın dedi...
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Halis Özkahya, Kemal Yılmaz, Hakan Yemişken
Galatasaray: Muslera, Sabri Sarıoğlu, Ahmet Çalık, Semih Kaya, Linnes, Tolga Ciğerci, Selçuk İnan, Bruma, Sneijder (Dk. 46 Josue), Sinan Gümüş (Dk. 88 Eren Derdiyok), Podolski (Dk. 67 Yasin Öztekin)
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Ömer Ali Şahiner, Ali Turan, Selim Ay, Mehmet Uslu, Mbamba (Dk. 64 Milosevic), Volkan Fındıklı, Ali Çamdalı, Fofana (Dk. 63 Bajic), Hora (Dk. 81 Douglas), Hadziahmetovic
Goller: Dk. 35 ve 78 Sinan Gümüş (Galatasaray), Dk. 63 Selim Ay (Atiker Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 16 Podolski (Galatasaray), Dk. 56 Volkan Fındıklı (Atiker Konyaspor)
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