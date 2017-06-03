3 Haziran 2017 Cumartesi
Trabzonspor:1-2:Bursaspor
Karabükspor'u Bursa'da 3-0 mağlup ettikten sonra puanını 35'e çıkarıp 10. sırada yer alan Bursaspor 6 hafta arka arkaya "sıfır" çekip, Trabzon deplasmanına küme düşme korkusuyla gitmişti. Takipçisi Rizespor'du, 27 haftada 23 puana sahipti ve son haftaya 33 puanla girmişti. İşin daha ilginç tarafı da geçen hafta yeşil-beyazlılar Bursa'da kazanıp, rahatlayacakları maçta Gençlerbirliği'ne yenilmişler, Rizespor ise Bursaspor gibi bir takımın küme düşmemeye oynamasına en büyük sebeplerden Hamza Hamzaoğlu'nun çalıştırdığı Osmanlıspor'u deplasmanda mağlup etmişti. Hamza Hamzaoğlu Galatasaray'dan kovulmasına neden olan hataları Bursa'da da yapmış, Jem Paul Karacan'ları, Bilal'leri, Akhisarlı İsmail'i ve Merter'i yanına getirmişti. Sonu hüsran olan maceraya Bursaspor başkanı Ali Ay göz yummuş, yarı sezonda Hamza hocanın biletini keserek Bursaspor gibi "deli dolu" bir camiaya "melek gibi sakin" Mutlu Topçu'yu getirerek ikinci hatasını yapmıştı. Tabii, beklenen oldu, "kan uyuşmazlığı" baş gösterdi ve içerde-dışarda mağlubiyetler geldi, Mutlu Topçu gidişata dur diyemedi, o da "gemiyi terk etti."... Yeşil beyazlı taraftarlar da bu süreçte "felakete sürüklenen" takıma müdahil olmuş, oyuncuların "kulaklarını" çekmişlerdi Kasımpaşa maçı dönüşünde de koca sezonun faturası bu hareket sonrası taraftara kesilmişti.
Öyle ya da böyle Bursa'yı kendi çocuğu Adnan Örnek de kurtaramamış, göz yaşları içinde geçen hafta görevi bırakırken, "bu oyunculara şok lazım, şok" diye ağlıyordu emektar kaptan... Küme düşmeme yarışında rakibi Rizespor'dan 2 puan önde olsa da Bursaspor, avantaj takipçisinde gibiydi, zira Karadeniz ekibi evinde oynuyor, rakibi "amaçsız" Alanyaspor'du. Akdeniz takımı o kadar amaçsızdı ki, gol krallığına oynayan golcüsü Vagner Love Rize'ye gitmemek için Galatasaray maçında bilerek cezalı duruma düşmüştü. Bursaspor ise ligde ikinci devrenin flaş takımı Trabzon deplasmanına çıkacaklardı... Zordu işleri ama yeşil-beyazlıların en büyük gücü taraftarı vardı, Teksas'ı, Radikal'i, Üni-Timsah'ı bir olmuş, "Seni sevmenin bedelini ağır ödüyorum" pankartı arkasında "umuda yolculuğa çıkmıştı"...
"Teknik direktör istemiyoruz, bu pisliği biz temizleyeceğiz" demişti Bursasporlu oyuncular ve yardımcı antrenör Mustafa Er yönetiminde çıkıyordu Trabzon'daki "ölüm-kalım" maçına. Yer Medikal Park Arenaydı ama Bursa taraftarı inletiyordu etrafı "saldır Bursa" tezahüratlarıyla. Bursalı futbolcular da kendilerinden çok emin, rakibe basarak başlamışlardı maça. Savunmada Şamil ve Sivok oldukça dikkatli oynarken, Erdem ve Aziz Behich defanstan çok hücüma destek yapıyorlardı, kazanmak zorundaydı Bursa, bunun için de gol atmalıydı. Orta saha üçlüsü Batalla-Fatty-Jorquera koca sezon oynamadıkları kadar "komple" bir oyun çıkarıyorlardı, özellikle Jorquera maçın yıldızı olmaya aday bir performans sergilemişti. İlk devre golü çok arzulasa da rakip fileleri havalandıramazken, soyunma odasına girerken Rizespor'un attığı golün haberi geliyordu. Artık tek hedef galibiyetti ama golü ararken Trabzonspor'un nadir gelişen atağında Sivok'un bir anlık dalgınlığından Rodallega ev sahibini öne geçirirken, ilk defa tribündeki yeşil-beyazlılar susuyorlardı... Artık kaybedecek bir şeyi kalmayan Mustafa Er, Bilal'i oyuna alırken ikinci yarı başında Joshua John-Sercan değişikliğinden sonra belki de galibiyeti getiren ikinci hamleyi yapıyordu. Önce Sercan'ın asistinde Jorquera beraberliği sağlarken, 7 dakika sonra Bilal'in başlattığı atakta Stancu'nun asistinde kaptan Batalla gemisini kurtarıyordu.
Sonrası mı? Bursaspor taraftarının tezahüratları altında 20 saat gibi geçen 20 dakika ve Bursaspor'un kümede kalışı, futbolcu ve yöneticilerin göz yaşı içinde sahada birbirlerine sarılmaları...
Ama maçın finalini yine yeşil beyazlı taraftarlar yapıyorlar, tribüne çağırdıkları futbolculara "Pisliğinizi temizlediniz, artık defolun gidin" diyerek kendileri adına berbat geçen sezona nokta koyuyorlardı...
STAT: Şenol Güneş Spor Kompleksi
HAKEMLER: Fırat Aydınus , Serkan Ok , Aleks Taşçıoğlu
TRABZONSPOR: Esteban - Pereira, Uğur , Durica , Mas , Medjani , Onazi (Dk.84 Abdülkadir), Yusuf Yazıcı , N’Doye , Castillo , Rodallega
BURSASPOR: Harun - Erdem , Şamil , Sivok , Aziz , Jorquera , Faty (Dk.61 Bilal ), Joshua John (Dk.46 Sercan ), Batalla , Sinan (Dk.74 Merter), Stancu
GOLLER: Dk.56 Rodallega (Trabzonspor), Dk.62 Jorquera, Dk.69 Batalla (Bursaspor)
SARI KARTLAR: Pereira, Medjani (Trabzonspor), Aziz (Bursaspor)
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