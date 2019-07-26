26 Temmuz 2019 Cuma

Gol Sevinci ve Forma Reklamı


“Neden hakemler gol sevinçlerinde formayı çıkartmaya sarı kart gösteriyor? Forma reklamı görülmüyor diye. Para futbolun dengesini bozuyor…"
İvan Ergiç
Bursasporlu Eski Futbolcu

Yazı: ultras/Movement Saat 16:23

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