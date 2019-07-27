27 Temmuz 2019 Cumartesi

Sokak Futbolunun Yasaklanması


1300lü yıllarda Londra'lı dükkan sahipleri sokakları savaş alanına çeviren ve müşterileri korkutan bu yeni oyundan bıkmışlardı. Top peşinde koşarken mutluluk ve hırstan gözleri başka bir şeyi görmeyen gençler, etrafı darmadağın ediyorlardı. Esnaflar son çare olarak Kral II.Edward'a gider ve dertlerine bir çözüm bulmasını isterler. Ve aradan çok zaman geçmeden kralın ulağı sokaklara kararı duyurur: "Sokaklarda bu büyük topun peşinden koşanların çıkardığı kargaşa ve gürültüden dolayı toplu oyunlar İngiltere kralının emri ile yasaklanmıştır..." Böylece sokak futbolu Londra sokaklarında yasaklanır.
İşte yukarıda İllustrated London News dergisi için 1905 yılında çizilen Londra sokaklarını kargaşaya çeviren ve Kral II. Edward'ın futbolu yasakladığı dönemi anlatan bir tablo...

Yazı: ultras/Movement Saat 22:34

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