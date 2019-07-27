İşte yukarıda İllustrated London News dergisi için 1905 yılında çizilen Londra sokaklarını kargaşaya çeviren ve Kral II. Edward'ın futbolu yasakladığı dönemi anlatan bir tablo...
27 Temmuz 2019 Cumartesi
Sokak Futbolunun Yasaklanması
İşte yukarıda İllustrated London News dergisi için 1905 yılında çizilen Londra sokaklarını kargaşaya çeviren ve Kral II. Edward'ın futbolu yasakladığı dönemi anlatan bir tablo...
Yazı: ultras/Movement Saat 22:34
Dosya: Arşiv, KaralamacA
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