Galatasaray:2-1:Çaykur Rizespor

Fatih Terim, ikinci yarının formda ismi Emre Akbaba'yı dinlendirip, Belhanda'ya forma şansı verirken, taraftarın merak ettiği Sekidika da 90 dakika oyunda kalmış. Twitterda kendisi ile ilgili yapılan videoyu seyrettim de, fena da oynamamış genç oyuncu, ayağına aldığı toplarla dikine dikine gitmiş ki, Galatasaray'ın ligin ilk devresi özlediği pozisyonlardı. Tabii Taylan da Emre'nin yokluğunu aratmamış, bir çok pozisyonun içinde kendisini görebildik, uzaktan şutlarla da gol aramış ki bir tanesini kaleci Tarık son anda kornere çelmiş.
Andone'nin sakatlığı sonrası formayı kapan Adem, şans bulduğu sür sürekli faydalı işler yapıyor ve Falcao'nun alternatifi oldu bile. Rize maçında onbirde başlayan Adem, klas bir penaltı golü atarken, ilk yarıda rakip cea sahası içinde havalanan topa öyle bir yükseldi ki, kendisinden daha uzun savunmacıyı altında bıraktı. Boyu kısa ama hava toplarında oldukça başarılı...
Marcao Denizlispor maçında gördüğü sarı kart dolayısıyla Konya deplasmanında forma giyemeyecek, bu nedenle Fatih Terim kendisine şans verirken savunmada, Konya'da oynayacak olan Ahmet'i de form tutması için sahaya sürmüş. Nasıldı Ahmet, yorumlara yazarsanız sevinirim?
Aslında ilk maçta tur garantilenecekti ama maçın son dakikaları Halis Özkahya sahneye çıktı ve Galatasaray'ın tur biletini elinden aldı, kısmet Sami Yen'deki maçaymış...
Şimdi sırada Alanyaspor var...
Ne diyordu Fatih Terim, "Kupalara layıksın sen şanlı Galatasaray"
Öyle değil mi?
STAT: Türk Telekom
HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Süleyman Özay, Serkan Çimen
GALATASARAY: Okan Kocuk - Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Marcao, Linnes (Dk. 78 Saracchi), Lemina, Taylan Antalyalı (Dk. 88 Donk), Belhanda, Sekidika, Ömer Bayram, Adem Büyük (Dk. 78 Falcao)
ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık Çetin - Orhan Ovacıklı, Abarhoun, Ivanildo, Burak Albayrak, Garmash (Dk. 85 Skoda), Oğuz Kağan Güçtekin, Vetrih (Dk. 61 Umar), Yan Sasse, Samudio (Dk. 86 Boriachuk), Oğulcan Çağlayan
GOLLER: Dk. 60 (P) Adem Büyük, Dk. 82 Lemina (Galatasaray) - Dk. 77 (P) Oğulcan Çağlayan (Çaykur Rizespor)
SARI KARTLAR: Adem Büyük, Marcao, Ömer Bayram, Saracchi (Galatasaray) - Burak Albayrak, Umar (Çaykur Rizespor)
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