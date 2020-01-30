30 Ocak 2020 Perşembe
Kararının Arkasında Durabilmek
"Duygusal biri olmam nedeniyle çalıştığım bu sektör, bende oldukça fazla tahribatlar yaptı. Ancak bu mesleği çok sevmem nedeniyle üretken yanımı altyapı faaliyetleri ile sürdürme kararı aldım. Yaşımın olgunluğu bu kararımın arkasında durmamı gerektirir." dedikten sonra Mustafa Reşit Akçay, Konyaspor, Osmanlıspor ve şimdi de Ankaragücü ile sözleşme imzaladı...
"Tek dişi kalmış canavar" dediğimiz Endüstriyel Futbolun karşısında durmak o kadar da kolay olmasa gerek, ne hocası durabiliyor, ne de "pasolige hayır" diyen tribüncüsü...
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