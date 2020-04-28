28 Nisan 2020 Salı
Karalama Defteri #25
Fransa-Türkiye Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri maçının devre arasında "Hadi Bismillah" diyerek başladığımız ve geçen pazar 25. bölümünü kaydettiğimiz podcastimizde Gürkan'la Galatasaray, futbol, basketbol, çeşitli spor dalları, edebiyat, müzik ve sinema hakkındaki görüşlerimizi Spotify ve Castbox kanalıyla siz takipçilerimizle paylaşıyoruz. İlk yayından bugüne kadar oldukça olumlu görüşler alıyoruz ki, her yayını sizlere layik olmak için daha bir şevkle yapıyoruz... Aslında bu macerayı ultras/Movement'in 2007'de ilk çıktığı günlere çok benzetiyorum, az az takipçilere bol bol içerik sunarak seneler birbirini kovaladı ve bir kaç ay sonra blog dünyasında 13. yılımızı dolduracağız...
Karantinada bir nevi "ev hapsinde" kaldığımız bu günlerde de can sıkıntısına, kafa dağıtmaya iyi gelir diye hafta boyunca karşımıza çıkan içerikleri biriktirdik, belgeseller izledik, kitap okuduk ve 1 saat 40 dakika süren bir yayınla karşınıza çıktık... Podcastin rekoru oldu...
Peki, bu hafta ne mi konuştuk:
Öncelikle Galatasaray gündeminden bahsederek başladığımız Karalama Defteri'nde Mustafa Cengiz'in röportajından öne çıkanlar, Hande Sümertaş'ın görevden ayrılmasının yankıları ve Mariano'nun Falcao, Muslera, Robinho ile Türkiye'den kaçma girişimi hikayesini dile getirdik...
Gündeme dair biriktirdiklerimizden ise Avrupa ve Türkiye'de liglerin başlama süreci ve sıkıntıları, Euroleague'in başlama tarihleri, Novak Djokoviç'in Covid 19 aşısına karşı gelmesi, Podoslki'nin Sumo'dan sonra Yağlı Güreş'e niyetlenmesi, Adebayor'un yardım yapmayı reddetmesi, Katar Hükümetinin Türkiye Süper Ligine yaptığı davet gibi ilginç konularla karşınızda olduk.
Belgesel kuşağımızda Netflix'te yer alan Şampiyon Danimarka ile Michael Jordan'ın Chicago günlerini anlattığı Last Dance belgesellerinden öne çıkan konuları dile getirirken, spor edebiyatından Trabzonspor'un ikizlerinden Şota'nın hayatını anlattığı Dün adlı kitaptan aldığımız notları takipçilerimizle paylaştık...
Spotif platformundan Karalama Defteri'ni dinlemek için link burada, yok ben öyle şeylerle uğraşamam diyorsanız, bir yandan blog okuyup bir yandan da podcasti hemen sağ taraftan dinleyebilirsiniz...
İyi dinlemeler...
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