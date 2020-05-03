3 Mayıs 2020 Pazar
Futbol Oynarken Virüs Kapmazsın
Bütün dünya Covid-19 virüsü nedeniyle evlere kapanmış, her türlü sosyal, kültürel ve sportif etkinliği durdurmuşken, Danimarka'dan gelen bir araştırma futbol liglerini yeniden başlatmak isteyen federasyonlar için "can simidi" oldu.
"Bir futbolcu yeşil sahada covid 19 pozitif olan başka bir futbolcunun yanında ortalama olarak bir buçuk dakika geçirir"
Yukarıdaki cümle, Danimarka'nın Aarus Üniversitesi tarafından "futbolcuların futbol oynarken corona virüsünden etkilenip etkilenmeyecekleri" ile ilgili yapılan bir araştırmadan... Nikolas Knudsen, Manuel Thomasen ve Thomas Bull Andersen 14 Süper Lig maçındaki futbolcu hareketlerini ölçüp, yukarıdaki neticeyi ortaya çıkarmışlar.
Henüz herhangi bir dergide yayımlanmamış olsa bile söz konusu araştırma, Kopenhag Üniversitesinden virolog Allan Randrup Thomsen'in dahanin önce ortaya atmış olduğu futbolcuların açık havada futbol oynarken enfekte olma ihtimalleri düşük olduğu tezini de destekliyor bir bakıma. Thomsen "Ulusal Sağlık Kuruluna göre virüsün bir kişiyi ciddi manada etkilemesi için o kişi enfekte olmuş biriyle iki metreden yakın mesafede on beş dakikadan fazla bir arada kalmalı diyor. Bu sebeple meslektaşlarımın ortaya çıkarmış olduğu bilgiler oldukça önemli, özellikle açık alanda futbol oynarken" diye araştırmayla ilgili düşüncelerini belirterek "Futbolcular çok yakın temas halinde bulunacakları soyunma odaları yerine, maçlara evlerinde soyunup gelir, maç bitimi de duşlarını evde alırsa, gol esnasında birbirlerine sarılmazsa, dirsek içine öksürüp, ellerini yıkar ve maç içinde de tokalaşmazsa, futbol oynamaya bir engel yoktur" diye sözlerine devam etmiş ve Amerikan futbolu ve rugbynin sıkıntılı olduğunu ama bizim bildiğimiz futbolu oynamanın bir tehlikesi olmadığını da eklemiş.
Aarus Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya dönersek, Nikolas Knudsen ve Manuel Thomasen futbolcuların sahada nasıl hareket ettikleri konusunda Süper Lig maçlarındaki bilgileri ve analizleri incelemişler. Araştırmanın üçüncü ortağı Thomas Bull Andersen'in anlattığına göre, maç içinde "hayali olarak bir oyuncuyu enfekte kabul edip", onun saha içindeki hareketleri ve diğer oyuncuların ona yakın temas sürelerini ölçmüşler. Buna göre futbolcular enfeksiyon bölgesinde 0 ile 657 saniye arasında bulunuyor, yani 11 dakikanın altında ki ortalama "bir arada bulunma" 1 dakika 28 saniye. "Bir kaç oyuncunun enfekte olduğunu düşünürseniz, bu süreyi de enfekte sayısıyla çarpabilirsiniz" diyor araştırmacılar. Yani iki oyuncu üç dakikanın altında enfekte olma süresi oluştururken, dört oyuncuda bu süre 6 dakikaya çıkıyor.
Tabi bu araştırmanın bir başka boyutu da virüse nerede maruz kalınacağı ile ilgili, örneğin iki rakip kaleci birbirine saha içinde yakın durmazken ya da sağ kanattaki bir oyuncu rakibin sağ kanadında oynayanla temas etme şansı çok azken, forvetler savunma oyuncuları ile oldukça yakın olabiliyorlar.
Araştırma futbol liglerini açmayı düşünenler için sevindirici sonuçlar verse de, unutulmamalı ki burada sadece futbolcuların hareketlerinden bahsediliyor Oysa ki bir futbol maçında, teknik ekipler, seyirciler, yayıncı kuruluş, gazeteciler de var ve bunun yanında futbolcular da topu taç atmak veya korner ya da serbest atışa yerleştirmek için elle tutmaktalar... Futbolcuların teri, daha da kötüsü, futbolcuların sahaya tükürmeleri işin başka bir boyutu... Bu gibi etmenler de virüsün yayılımını hızlandırabilirler hiç kuşkusuz...
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