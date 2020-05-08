Karalama Defteri #26

Sonrasında Galatasaray gündemine göz attığımızda ise Mustafa Cengiz başkana acil şifalar dilerken, sarı-kırmızılı futbolcuların yavaş yavaş Florya'da idmanlara başlaması, Hakan Mert Yandaş ve Emre Kılınç transferlerini "engellemek" için medyada yapılan nafile uğraşlar ve Galatasaray'ın transfer gündemine dair gözümüze çarpan haberlerden bahsettik... Ve bu hafta bolca röportajı da analiz etme şansı bulduk: Selçuk İnan'dan Lemina'ya, Falcao'dan Ergin Ataman'a...
Yine podcastimizin bir klasiği olan "Kısa Kısa" bölümünde ise İbrahim Yazıcı'dan Hasan Kabze'ye, Ronaldo'dan Ana Maria Prodan'a, Zidane'dan Brezilya Futbol Federasyonu Başkanına, Nacional takımından Fellaini'ye, Sırbistan'dan Paris Saint Germain'e ait futbol ve spor dünyasından kısa kısa haberlerin altını çizdik Karalama Defterinde...
Kapanışta da Michael Jordan'ı anlatan Last Dance belgeselinin 3-4-5-6. bölümlerinden öne çıkan hususları da değerlendirip, bu haftalık kapanışı yaptık...
Spotify'da dinlemek için link burada, blog üzerinden dinlemek için sağda tüm podcast bölümleri mevcut....
İyi dinlemeler...
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