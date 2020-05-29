29 Mayıs 2020 Cuma

Karalama Defteri #29


Bu haftaki podcastimizde Galatasaray taraftarının "medar-ı iftarı" slogan "Mayıslar Bizimdir" i blog sayfalarından alıp, podcastte dillendirirken, gün be gün maçları konuştukça, o güne dair ilginç ve unutulmayan anılarla da geçmişi yad ettik. İkinci konumuz ise Anadolu Efes'in elinden "çalınan" Euroleague şampiyonluğu oldu. Futbolda bir çok ülke tekrar maçlara başlamışken, hatta Polonya seyircili oynamayı bile kabul etmişken, NBA başlama hazırlığındayken, Euroleague yönetimi bütün bir sezonun emeğini hiçe sayıp, ligi iptal etti.

Spotify, ITunes, Castbox, Google Podcast ve diğer platformlardan dinlemek için link aşağıda, iyi dinlemeler...

https://link.chtbl.com/iXkyCWOS

Yazı: ultras/Movement Saat 21:11

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