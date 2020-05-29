Karalama Defteri #29

Bu haftaki podcastimizde Galatasaray
taraftarının "medar-ı iftarı" slogan "Mayıslar Bizimdir" i blog sayfalarından alıp, podcastte dillendirirken, gün be gün maçları konuştukça, o güne dair ilginç ve unutulmayan anılarla da geçmişi yad ettik. İkinci konumuz ise Anadolu Efes
'in elinden "çalınan" Euroleague
şampiyonluğu oldu. Futbolda bir çok ülke tekrar maçlara başlamışken, hatta Polonya seyircili oynamayı bile kabul etmişken, NBA
başlama hazırlığındayken, Euroleague
yönetimi bütün bir sezonun emeğini hiçe sayıp, ligi iptal etti.
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https://link.chtbl.com/iXkyCWOS
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