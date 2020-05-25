İngilizlerin efsane golcüsü Gary Lineker'in meşhur sözünü bilirsiniz "Futbol iki takım halinde 90 dakika boyunca oynanan ve sonunda Almanların kazandığı bir oyundur." Fatih Terim'in 90ların ortasında Galatasaray'a teknik direktör olmasıyla birlikte, Galatasaray taraftarının da ağızlarına pelesenk olan bir söz ortaya çıktı: "Mayıslar bizimdir" Bu cümle sadece ağızlarda ve tezahüratlarda kalmadı, İTÜ'li Aslanlar sayesinde tribünlere de pankart yapıldı...
Peki, Mayıslar gerçekten Galatasaray'ın mıdır? Üşenmedik, Milliyet'in arşivini açtık, tarama yaptık, Türkiye Ligi şampiyonluklarını, Türkiye Kupası finallerini, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık kupalarını inceledik ve ortaya şöyle bir tablo çıktı: 31 günlük mayıs ayının sadece 7 günü Galatasaray taraftarı bir kupa sevinci yaşamamış... Belki o 7 günde de sarı-kırmızı sevdalılarının yüzünü güldürecek bir başarı vardır da biz bulamadık, eğer siz biliyorsanız, yorumlar bölümüne yazarsanız, seve seve tabloyu tamamlarız...
Başlayalım müsadenizle:
1 Mayıs:
1 Mayıs işçi bayramı olması vesilesiyle o gün maç ya da final oynanmış olsa gerek ki, herhangi bir final ya da kupa törenine rastlayamadık.
2 Mayıs:
Galatasaray adına boş geçen nadir günlerden biri.
3 Mayıs:
- 03 Mayıs 1998, Galatasaray:4-1:İstanbulspor (Okan, Hakan2,Arif) 12.Şampiyonluk Garantilendi
- 03 Mayıs 2000, Antalya:3-5:Galatasaray, Türkiye Kupası Kazanıldı
4 Mayıs:
- 04 Mayıs 2002, Galatasaray:5-0:Yimpaş Yozgatspor (Perez2,Arif2,Radu) 15. Şampiyonluk Kupası Töreni
- 28 Nisan 2002, Kocaelispor:0-2:Galatasaray (Hasan, Radu) 15. Şampiyonluk Garantilendi
5 Mayıs:
- 05 Mayıs 2013, Galatasaray:4-2:Sivasspor (Selçuk2, Burak2) 19. Şampiyonluk Garantilendi
6 Mayıs:
Sevinç ve zaferlere bir günlük mola verdik.
7 Mayıs:
- 07 Mayıs 2014, Eskişehirspor:0-1:Galatasaray (Sneijder), Türkiye Kupası Kazanıldı
8 Mayıs:
- 08 Mayıs 1991, Ankaragücü:1-3:Galatasaray, Türkiye Kupası Kazanıldı
9 Mayıs:
- 09 Mayıs 1998, Karabükspor:2-3:Galatasaray (Hakan,Fatih,Arif) 12. Şampiyonluk Kupası Töreni
10 Mayıs:
- 10 Mayıs 1997, Antalyaspor:0-2:Galatasaray(Hakan,Hagi) 11. Şampiyonluk Garantilendi (2 Hafta kala)
- 10 Mayıs 2008, Galatasaray:2-0:Hacettepespor (Hakan,Hakan B.), 17.Şampiyonluk Kupa Töreni
11 Mayıs:
- 11 Mayıs 2005, Galatasaray:5-1:Fenerbahçe (Hakan3,Necati,Ribery), Türkiye Kupası Kazanıldı
12 Mayıs:
- 12 Mayıs 2012, Galatasaray:0-0:Fenerbahçe, Süper Final, 18.Şampiyonluk Kupası Töreni
13 Mayıs:
Süper Final sezonunda kazanılan "duble şampiyonluktan" sonra bir günlük ara herkesin hakkı olsa gerek.
14 Mayıs:
- 14 Mayıs 2000, Beşiktaş:1-3:Fenerbahçe, 14. Şampiyonluk Garantilendi
- 14 Mayıs 2006, Galatasaray:3-0:Kayserispor (İliç, Sabri2) 16. Şampiyonluk Kupa Töreni
15 Mayıs:
- 15 Mayıs 1988, Galatasaray:2-0:Karşıyaka(Tanju, Prekazi), 8.Şampiyonluk Garantilendi (2 Hafta kala)
- 15 Mayıs 1994, Galatasaray:2-0:Bursaspor (Ljung,Hakan), 10. Şampiyonluk Kupa Töreni
- 15 Mayıs 2019, Galatasaray:3-1:Akhisar Belediyespor (Sinan, Feghouli,Diagne) Türkiye Kupası Kazanıldı
- 16 Mayıs 1970, Galatasaray:86-83:İTÜ, Basketbol Türkiye Kupası Kazanıldı
17 Mayıs:
- 17 Mayıs 2000, Galatasaray:4-1:Arsenal, UEFA Kupası Kazanıldı
18 Mayıs:
- 18 Mayıs 2013, Galatasaray:2-0:Trabzonspor (Riera,Burak), 19.Şampiyonluk Kupası Töreni
19 Mayıs:
- 19 Mayıs 2018, Göztepe:0-1:Galatasaray (Gomis), 21. Şampiyonluk Kupası Töreni
- 19 Mayıs 2019, Galatasaray:2-1:Başakşehir (Feghouli, Onyekuru), 22. Şampiyonluk Garantilendi
Bir gün nefeslenmek, fena olmaz değil mi?
21 Mayıs:
- 21 Mayıs 2000, Galatasaray:1-1:İstanbulspor(Recep K.K.), 14. Şampiyonluk Kupa Töreni
22 Mayıs:
- Kupa sevinci yaşamadık ama Fenerbahçe-Trabzonspor 2010-2011 Şampiyonu Kim diye tartışırken, seyretmek de mutluluk sebebi.
23 Mayıs:
- 23 Mayıs 1973, Ankaragücü:1-1:Galatasaray, (İlk maç 1-3) Türkiye Kupası Kazanıldı
- 23 Mayıs 1990, Galatasaray:1-0:Trabzonspor (Tanju), Başbakanlık Kupası Kazanıldı
- 23 Mayıs 1999, Antalyaspor.1-1:Galatasaray (Burak Akdiş),13. Şampiyonluk Garantilendi
- 24 Mayıs 1997, Bursaspor:2-3:Galatasaray (Hakan2,Arif), 11.Şampiyonluk Kupa Töreni
- 24 Mayıs 2019, Sivasspor:4-3:Galatasaray(Linnes,Muğdat2), 22. Şampiyonluk Kupası Töreni
25 Mayıs:
- 25 Mayıs 1969, Şekerspor:1-2:Galatasaray (Çeloviç,Gökmen Özdenak), 3. Şampiyonluk Kupası Töreni
- 25 Mayıs 1995, Galatasaray:1-1:Fenerbahçe (Penaltılarda 3-2), Başbakanlık Kupası Kazanıldı
- 25 Mayıs 2015, Başakşehir:2-2:Fenerbahçe, 20. Şampiyonluk Garantilendi
26 Mayıs:
- 26 Mayıs 1976, Galatasaray.1-0:Trabzonspor (6-4 penaltılarla), Türkiye Kupası Kazanıldı
- 26 Mayıs 1991, Beşiktaş:0-1:Galatasaray (Kosecki), Cumhurbaşkanlığı Kupası Kazanıldı
- 26 Mayıs 1982, Ankaragücü:2-1:Galatasaray (İlk Maç 0-3), Türkiye Kupası Kazanıldı
- 26 Mayıs 2016, Galatasaray:1-0:Fenerbahçe (Podolski), Türkiye Kupası Kazanıldı
27 Mayıs:
- 27 Mayıs 1973, Galatasaray:2-1:Bursaspor (Mehmet Özgül2), 6. Şampiyonluk Kupası Töreni
- 29 Nisan 1973, Galatasaray:1-0:Fenerbahçe, 6. Şampiyonluk Garantilendi (3 Hafta Kala)
28 Mayıs:
- 28 Mayıs 1972, Galatasaray:2-0:Boluspor (Gökmen Özdenak2), 5. Şampiyonluk Kupası Töreni
29 Mayıs:
- 29 Mayıs 1988, Galatasaray:1-0:Boluspor(Uğur Tütüneker), 8.Şampiyonluk Kupası Töreni
30 Mayıs:
- 30 Mayıs 1993, Ankaragücü:0-8:Galatasaray(Arif2,Falko2,Gutschow3,Hakan), 9.Şampiyonluk Kupası Töreni
- 30 Mayıs 1999, Galatasaray:0-0:Gaziantepspor, 13. Şampiyonluk Kupası Töreni
- 30 Mayıs 2015, Rizespor:1-1:Galatasaray(Umut Bulut), 20. Şampiyonluk Kupası Töreni
31 Mayıs:
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