11 Mayıs 2020 Pazartesi
En İyi 10 Kaleci
France Football dergisi gelmiş geçmiş en büyük 10 kaleci listesini geçtiğimiz günlerde yayınlamış. Buna göre bir numara hiç şüphesiz ki Rusların efsanesi "kasketli" kaleci Lev Yashin (1960 Avrupa Şampiyonu ve 1956 Olimpiyat Şampiyonu Rusya) olurken, ikinci sırada ise 73. kere İngiltere milli takımı kalesini koruyan, Stoke City ve Leicester City efsanesi Gordon Banks yer almış... Kürsüye çıkan bir diğer isim de İtalya'da kaleci denince ilk akla gelen kişi: Dino Zoff.
Peki listenin devamı mı:
4.Gianluigi Buffon
5.Manuel Neuer
6.Peter Schmeichel
7.Sepp Maier
8.Iker Casillas
9.Edwin van der Saar
10.Peter Shilton
Bu listeye Dassaev, Taffarel, van Breukelen, Oliver Kahn, Chilavert gibi kaleciler girmez mi? Pek tabii ki girebilir, sizce?
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