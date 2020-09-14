Galatasaray:3-1:Gaziantep FK

Öncelikle yeni sezon hayırlı, uğurlu olsun. Sakatlıkların çok fazla olmadığı, hakem hatalarının sonuca çok fazla etki etmediği ve belki de daha önemlisi dışsal faktörlerin ; algı operasyonlarının yine kaybettiği bir sezon olmasını diliyorum.
Galatasaray sezona oldukça etkili ve iyi başladı.
Özellikle Taylan’nın orta sahada kendisine verilen görevi yerine getirdiğini, Arda’nın 9 yıl aradan sonra Ali Sami Yen’e kaptan olarak çıkıp, iyi mücadele ettiğini, Türkiye’ye gelmiş en kariyerli forvetlerden olan ki dünyada halen kariyerini devam ettiren aktif futbolcular içinde de en iyi 10 forvet arasında gösterilen Falcao’nun da sezona iyi başladığını söylemeliyiz. Hatta Hat trick yapması içten bile değildi.
Yeni transferlerden Emre Kılıç’ın da hızlı, dikine hücumlara katkı sağlarken ; ilk maçında ve kaleye çektiği ilk şutunda golü bulması, Feghouli’nin çıkana kadar istekli görüntüsü ve ilk iki gole doğrudan katkı sağlaması, Belhanda’nın dahi geçen sene ilk 10 maçta sağladığı katkıyı tek maça sığdırması göz alıcıydı.
Yine yeni transferlerden Omar Elabdellaoui’de hem defansta, hem de kanatta sağlam duruşu ile daha ilk maçında güven verdi.
Defansta Luyindama’nın yaklaşık 10 aydır sakatlıktan sonra oynamayışı haliyle maç eksikliğini beraberinde getirdi. Ancak oynadıkça o da daha iyi olacaktır. Normalde ki Luyindama Gaziantep’in golcüsüne maç içinde o şutu çektirmez, önünde duvar örürdü. Ancak hava hakimiyetini daha ilk maçta gösterdi.
Çok değil daha bir kaç ay önce yine Gaziantep ile oynanan maçta Gaziantep’in ilk golünün penaltı noktası üzerinden yenen kafa golüyle başladığını da hatırlarsak Luyindama güçlü fiziği, hava hakimiyeti ile bu açığı form tuttukça kapatacaktır. Marcao ile birlikte defansın göbeğinde yine iyi bir ikili olacaklarını düşünüyorum.
Sonradan oyuna giren Babel ise kafası halen Galatasaray’da değil gibi...
Ligimizin Mario Bolotelli’si Diagne ise süre bulduğu kısa sürede Belhanda’nın etkili ara pasında golle burun buruna geldi. Ben beslendiği takdirde, konsantrasyonu sağladığında ve fizik gücünü daha iyi seviyeye çıkardığında sonradan oyuna girerek dahi minimum 15 gol atabilecek potansiyel bir futbolcu.
Gaziantep’in Brezilya’dan gelen şutor forveti Andre’nin de ligimizde iş yapabilecek stili olduğunu düşünüyorum.
Benim kişisel görüşüm Galatasaray’ın özellikle sezon başı tamamen sahaya ve güzel futbola odaklanması; sonuç odaklı ve öz güvenli bir yaklaşımla maçlara konsantre olması kritik öneme sahip olacak.
İyi, etkili, baskılı, coşkulu oyunla herkesi dostu, düşmanı susturmalı...
Gerekirse hakemleri, yürütülmeye çalışılan algı oyunlarını, masa başı planları sahada oynaya oynaya, konsantrasyonu devamlı üst seviyede tutarak yenmeli...
Psikolojileri bozacak kalitede, golleri ata ata, sıralaya sıralaya, deplasmanlarda da baskılı olacak şekilde oynanmalı...
Ligde maalesef yine ciddi bir algı operasyonu var. Ezeli rakiplerden Fenerbahçe’nin defansı yok doğru dürüst, Vedat Muriç’ten sonra forveti yok ! Ancak yazılı ve görsel basında sanki yüzyılın kadrosu kurulmuş gibi lanse ediliyor. Alınmamış forvet oyuncusunun bile 30 gol atacağından bahsediliyor !
Neredeyse şimdiden Şampiyon ilan edilmeye kalkışılıyor !
Aynı şey geçtiğimiz Cuma akşam ki maçta dahi pohpohlanıyor !
Örneğin Orta Sahada Tolga oynuyor halen !
Forvette Frey
Defansta ise eski tip, vur kır stili ile oynayan Serdar Aziz...
Halen oturmuş doğru dürüst defans yok, yeni transfer gelse bile uyum yakalamaları zaman alacaktır.
Gustavo dışında orta saha yok, Misal geçen seneki toparlayıcı Emre Belözoğlu dahi yok
Forvet halen yok...
Kanatlarda bütün sezonun yüküne bel bağladıkları 30 küsürlük Caner ve Gökhan dışında dürüst seçenek yok !
Sezon başındaki genel izlenime bakacak olursak sanarsınız yüzyılın kadrosunu kurmuşlar !
Galatasaray’ın bu ligin en iyi kadrosunun ve en iyi teknik ekibinin kim olduğunu, daha ligin başında 3.Haftada gösterilmesi lazım.
Bu bağlamda özellikle ilk yarıdaki oyuna; genç Taylan’ın da belki de sürpriz yaparak iyi oynamasına sevindim. Emre Kılıç’ı bile yedek rotasyon yer bulur diyen sözde gazeteciler de daha ilk 45 dakikada utanmıştır umarım.
Genç Taylan bence maçın adamıydı.
Tam mevkisi olmasa bile hiç sırıtmadı. Çoğu Galatasaray taraftarının bile küçük gördüğü, ağız burun kıvırdığı noktada elinden geleni yapıyor. Son hazırlık maçı olan Hatay maçında da iyiydi.
Şans buldukça, özellikle iç saha maçlarımızda oynamalı bence...
Pekala Taylan yeni transfer gibi görülebilir. İstanbul’a genç yaşta geldi ve bir sene de geçiş + alışma sürecini tamamladı.
Şut çekmesi, denemesi bile bence olumlu...
Ön libero ya da göbekte oynayan orta sahanın sezon içinde 5-6 gol atması, kendi alanında da oyunu kurabilmesi, pozisyon bilgisinin günden güne artması yeter de artar bile.
6 numara ( Uzun boylu ve pozisyon bilgisi olan ve oyunu arkadan vasat üstü kurabilen )
Ve
50-55 maçta lazım olacak
Rakibi Isıran, devamlı pres yapan, şutor, dinamik bir alternatif orta saha bizi gerçekten ligin üstüne geçirir.
Muslera iyileşip, form tutunca ligin en iyi kalecisi bizde.
En iyi tandem defans bizde...
Bence en iyi, en hızlı, en dinamik kanatlar bizde...
( Hem sağ bek Omar, hem sol bek Saracchi )
Saracci’nin defansı, Omar’ın ön tarafında zaman zaman sıkıntılar yaşayabiliriz, ama yine de ortalamanın üzerindeler.
Ligin en iyi Forvetleri bizde, beslenirlerse ve maçlarda en az 10 şut çektirebilirsek her maç gol atabilecek güçteler.
Beğenmediğimiz Orta Sahada da
Arda, Emre Kılınç, Feghouli, Taylan, Donk, Etebo var.
Perşembe UEFA kupası maçında Bakü’den moralli dönüp, hafta sonu Başakşehir’i devirip, sonraki hafta bu ligin patronu kim dosta düşmana gösterme fırsatı var.
Son olarak Bakü’de başarılar Galatasaray...
Son dönemde ki Avrupa şansızlığımızı ve şeytanın bacağını kırmak ve Avrupa’daki eski günlere dönmek dileğiyle...
Taçsız Kral Metin Oktay’ımızın hatırına...
Burak Terzi/Bursa 13.09.2020
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