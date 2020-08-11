CSKA Sofya Hakkında Tüm Gerçekler

"Sadece gerçeklerden bahsedeceğim. Belki benim konuşacaklarımın bir çoğu söylendi ama konu oldukça da dağıldı, farklı yerlere de çekildi. Ligimizde iki tane CSKA'nın olması hoş bir durum değil ama bu 2015'te CSKA'yı iflasa sürükleyen suçların bir sonucu. Bu işin içinde siyaset ve para vardı, iki kulüp ortaya çıktı, keşke birleşselerdi ama bu dileğim artık hiç de gerçekçi değil. Her iki kulüp de takım kurmak için futbolculara para harcadı, CSKA 1948 Balakov'u hoca olarak takımın başına getirdi. Belki seneler sonra birleşmek isterler..."
"Çok yatırım yapmadan 16 puan farkla şampiyon olduk. Kulübün geleceğe dair büyük umutları vardı. Michel Platini'den mektup aldım, CSKA'nın Şampiyonlar Liginde oldukça başarılı olması bekleniyordu ama politik güçler bunun olmasını engellediler. Avrupa Parlamento Üyesi Sergei Stanishev kulübe büyük darbeler vurdu. Devlet Ulusal Güvenlik Ajansını CSKA'nin üzerine yönlendirdi. Bu oldukça kaba bir saygısızlıktı. İki ay sonra Devlet Ulusal Güvenlik Ajansı başkanı kulüpte yasadışı herhangi bir şey olmadığına dair bize mektup yolladı. Ama herşey bana karşı yapılıyordu. Onların korkusu, CSKA'nın Bulgaristan ve Avrupa Şampiyonlar Liginde alacağı başarılı sonuçları benim siyasi olarak kullanmamdı. Ama benim öyle bir amacım hiçbir zaman olmadı."
"Daha sonra Kral Simeon II sürgünden geldi, siyaset tamamen karıştı. Stanishev'in o zamanki müdahalesi yasal değildi. CSKA'dan Avrupa Kupalarına katılma lisansını geri almalarının resmi açıklaması 700 bin Bulgar Levası borcu olmasıydı. Şampiyonlar Ligine katılım hakkını bizden alıp Levski'ye verdiler. Bu işin arkasında Batkov'un parmağı vardı. Kişisel hesaplarla yapıldı bunlar: Stanishev'in danışmanı, bir grup polis ve Batkov. "
"Titan hakkında çok fazla konuşmak istemiyorum. Bütün baskı benim üzerimdeydi. Biz kulüpte kalmak istedik. Emo Danchev'in yardımıyla Manchester United'a gittim. Orada önemli kişilerle buluştum. Mittal'la devam etme seçeneği vardı. Ama onların kulübü bırakmaları sonrası üzerimize büyük saldırılar geldi. Eğer Mittal kalsaydı ki onun üzerinde de savcılık kanalıyla baskı kuruldu, CSKA'nın başına gelen bu felaketler olmayacaktı. Mittal, CSKA'ya tek bir kuruş dahi ödemeyeceği şeklinde bir anlaşma imzaladı. Takımda kar elde edecek bir şey de yoktu. Ama şurası güzel ki CSKA'da yapılan herşey belgeleniyordu fakat gazeteciler bu belgelere ulaşmadılar, kimse de bunları okumadı."
"Benim CSKA'ya ikinci gelişim, Pernik'tekilerin iflas etmesi sonrasıydı. Stoycho Mladenov, Tolyata Nankov ve CSKA'dan dört-beş arkadaş Mladost'ta bir restorana beni davet etti. Bana kulübün finansal durumunu anlattılar, CSKA'nın 36 milyon Bulgar Levası borcu vardı ve UEFA'nın Finansal konulara bakan yetkilileri de ayrıca kulübe mektup yazmışlardı. Plamen Oresharski (Eski Bulgaristan Başbakanı) ile konuştum ve kulübü kurtarmaya karar verdik. CSKA taraftarlarlarıyla beraber büyük bir kurum. Kulübe geldiğimde takımda sadece üç oyuncunun olduğunu öğrendim. Bir takımımız yoktu ve lig başlayacaktı. Bir çok dış bağlantılarım olması benim elimdeki tek güçtü, bir çok yabancı yatırımcı tanıdığım vardı ve Mittal da beni terk etmemişti."
"Bir yıl içinde sadece takımı yeniden kurmadık, aynı zamanda 2014'te Ludogorets'in 6 puan önünde ligi bitirdik. Bir sene içinde 14 milyon harcadık ki bunun yarısı borçları temizlemek içindi. Bütün bunlar belgelidir. Bulgaristan Futbol Federasyonu içinde "kişisel hesaplar" olduğu müddetçe kendinizi kurtarmak da zor oluyor doğal olarak. Steven Lo ile büyük bir turizm projesi başlattık, eğer o bu işte olmasaydı ben de başlayamazdım zaten. Bana verdiği bütün paralar CSKA'ya gitti. Sponsorlardan gelen paralar, benim şirketlerimden aktardığım 4 milyon leva ve benim bağışladığım 1 milyon levadan oluşuyordu takımın bütçesi. Eğer büyük projeleriniz varsa, spora destek olmak zaten ahlaki bir yükümlülük. 1 milyar 600 milyon euroluk projesi vardı Lo'nun ve projeyle birlikte CSKA'ya da para geliyordu. Benim niyetim kulübün hisselerini halka sunmak ve takımı bırakmaktı. Böyle bir kulübü iflas ettiremezsiniz."
"Ben Hristo Stoichkov'u CSKA yönetimine getirmek istedim, ama onun yurt dışında başka işleri vardı. Ve bir çok hata yaptım. 32.Şampiyonluğun bütçesi için 2 milyon levam yoktu ve Grisha Ganchev'den yardım istedim ama onun bu işe girmeye niyeti yoktu. Benden sonra gelen iki kişi kulübü nasıl satacakları konusunda çalışıyordu. Ve 28 Mayıs 2015'te kulübe borçlardan dolayı lisans verilmemesi benim için büyük bir şoktu. Tony Silva için iki teklif vardı, bir tanesi İngiltere'den 1.5 milyon pound cıvarındaydı, öteki de Beşiktaş'tandı. Tony Silva ve menajerine serbest olduğunu söylediler. Esas soru "Neden?" Büyük isimler devreye girdiler ve takımı iflas ettirdiler. Takımı iflas ettirdiler ve Ganchev'le en dipten başlamak üzere anlaşama yaptılar. Onun için bu en kolay seçenekti, zira takımın değeri 22 milyon levaydı."
"Bu süreçte sadece adaletsizlik yok aynı zamanda politikacıların da kötü bir şekilde sürece müdahil olması var. Kimin ne kadar para aldığını çok iyi biliyorum. Çok iyi spor avukatlarımız var ama yasalarla ilgili problemlerimiz de var. Bu iki kişi bana bazı oyuncuların haklarını almam karşılığında kulübe 4 milyon euro bırakmayı kabul etmem için bir kağıt imzalatmaya çalıştı. Ama buna rağmen kulübü dağıttılar. Bu oyuncuları hatırlıyorum ama isimlerini söylemeyeceğim. Piyasa değeri olan topçulardı. Bir tanesiyle önceden konuşmuştum, 30 Martta sözleşme imzalandı ve hisseler iki tarafa da gitti. İflas basittir, eğer bu kulup ekonomik olarak kötü durumdaysa, neden onu satın alırsınız ki? 30 Martta şampiyonluğa bir kaç maç kala kulübü satın alıp, sonra da bu kulübün idare edilemeyeceğini söyleyip neden dağıtırsınız ki takımı?"
Köstendil'den Ivan ve Rosen bütün gerçeği biliyorlar. Şimdi görev almak istemiyorlar. Ben her zaman onların arkadaşıydım. Bir çok ikili görüşme ile kulübün çok borcunu temizledik. CSKA, bazı kişilerin çıkarı için bilerek iflas ettirildi. Bazı tahminlerim ve bilgim var bu konuda ama kanıtlayamayacağım konularla da başım ağırsın istemiyorum. Takımı 2015'te dağıtacak herhangi bir sebep yoktu. Bu kadar iyi bir takım neden 10 mağlubiyet aldı? Yönetimi uzaklaştırdın, hocayı kovdun, katlanılmaz bir ortam oluşturdun ve öteki takımların sahipleriyle pazarlıklara giriştin. Stoycho Mladenov müthiş bir motivasyon uzmanıdır, sıradan bir topçudan müthiş bir futbolcu yapar."
"Bozhkov dün borçları ödemedi ama bugün ödemek zorunda. Bunlar politik belirsizlikler. Bu iki kulüp herkes tarafından finanse edilemezler. İşler orada çok daha karışık. Kralev bizim kulübe tek bir çivi çakmadığımız konusunda yalan söyledi. Bu doğru değil. Sektor G'yi yaptık, takımı tekrar oluşturduk. Sergiu Buş'u 50 bin dolara aldık ve yaklaşık olarak 800 bin dolara sattık. Siyasetin müdahalesine karşı Avrupa'daki bütün futbol federasyonları tetikte. Burda birileri stadı alamazken, başkası tribünü satın alabiliyor. Stanishev'in dahli olmadan bu işler olamaz. Bulgaristan'da son 20 yıldır büyük bir yozlaşma var ve bu da her konuda dengesizliğe sebep oluyor. Borislav Mihailov'u bunlara karşı gelmediği için suçladım. O bir yöneticiydi ve Borissov'un ona "istifa et" demeye hakkı yoktu. Bırakmayacağını söyledi başkanlığı ama daha sonra hükümetten gelen emirle kendisinden istenileni yaptı. Avrupa'da böyle şeyler olmaz. Rekabet gelişimi getirir."
"Son yıllarda CSKA ve Levski kötü günler geçiriyorlar. Mikhael Chorny ülkeden sınır dışı edildi, kulübün sahipleri politikacıların istediklerini yapıyor. Eğer devlet bir işe girerse, o hemen yapılıyor. Kiril Domuschiev 10 tane harika yabancı satın alabilir ama onlar milli takımı kurtarmıyor. Yabancılar ligi domine ediyor çünkü futbol akademileri çok zayıf."
"Kırmızı" Bulgaristan'a yalanlara karşı dikkatli olmaları ve birlikte hareket etmelerini söyleyebilirim. Dümende adamlarınız olsun. Her türlü hükümete destek olun. Yeni hükümetle, CSKA ve Levski ait olduğu yerde olacaktır. Lokomotiv Plovdiv'e hayranlık duyuyorum. Lokomotiv'i kimse önemsemiyordu ama iyi bir yönetimle şimdi nerelerde olduklarını görüyorsunuz. CSKA 1948'in hissedarı olmam konusunda davet aldım lakin reddetim . Eğer bir gün CSKA eskisi gibi bir araya gelir ve benden destek isterse seve seve kabul ederim."
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