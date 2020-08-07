Aytemiz Alanyaspor:4-1:Galatasaray

Trabzonspor'un UEFA'dan alacağı muhtemel ceza sonrası lig üçüncüsünün Şampiyonlar Ligine gideceği bir ligde, Sivasspor'un puan kaybettiği günün gecesinde pandemi sonrası ortaya çıkan kötü gidişatı affettirme şansı bulan Galatasaray, Alanya'da birbirinin "kopyala-yapıştır" benzeri iki devrede yediği 4 golle kötü gidişata dur diyemedi. Ligde son haftalara yaklaşılırken, iyi oyundan ziyade skora önem verilir ve Galatasaray genelde sonuç almayı bilirdi ama bu sene maalesef istediği skorları alamıyor ve Alanya deplasmanı da bunlardan biriydi, maçı domine etti, topu ayağında tuttu, rakibi kendi yarı sahasına hapsetti ama skor 4-1 ev sahibi lehine...
İlk devre Bakasetas'ın uzaktan atmış olduğu şut dışında 40. dakikaya kadar ev sahibinin herhangi bir pozisyonu yokken, Galatasaray Adem ve Emre Akbaba ile skor tabelasını değiştirmeye oldukça fazla yaklaştı. Aslında VAR'daki hakemler daha dikkatli olsa, Emre'ye yapılan pozisyon penaltı olarak cezalandırılacaktı ama bu sene Galatasaray lehine karar vermek sanki "yasak"... Galatasaray'ın kontrolünde giden maçta "akılalmaz hatalar" zinciri devre biterken gerçekleşti. Önce ev sahibinden Efecan Karaca'nın ortasında Marcao "uyuyakladı" ve Cisse golünü attı, ardından Linnes'in ceza sahasında Adem'e "al da at" diye verdiği pasta boş kaleye Adem topu yuvarlayamadı. Bu kadar tuhaflık yetmezmiş gibi, Seri etrafında hiç bir oyuncu yokken havadan gelen topu amatör topçu edasıyla kontrol edemeyip, Cisse'ye asist yaptı ve Galatasaray ne olduğunu anlamadan 2 farklı geriye düştü. "Bu maçı da kaybedeceğiz" diye düşünmeye kalmadan maçın iyilerinden Belhanda Adem'e "Artık bunu da at" dedi ve Adem de farkı bire indiren golü attı... İşin tuhaf yani da, bu temiz golde bile VAR'a bakıldı uzun bir müddet...
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Kerem Ersoy
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, N'Sakala, Ceyhun Gülselam, Salih Uçan (Dk. 57 Siopis),Efecan Karaca (Dk. 71 Emircan Altıntaş),Bakasetas, Onur Bulut (Dk. 57 Junior Fernandes),Cisse (Dk. 88 Mustafa Pektemek)
Galatasaray: Okan Kocuk, Mariano (Dk. 80 Şener Özbayraklı),Donk, Marcao, Linnes, Seri, Taylan Antalyalı, Belhanda, Emre Akbaba, Ömer Bayram (Dk. 80 Jimmy Durmaz),Adem Büyük
Sarı kart: Dk. 77 Ceyhun Gülselam (Aytemiz Alanyaspor),Dk. 90 Belhanda (Galatasaray)
Goller: Dk. 43 ve 45+3 Cisse, Dk. 89 Bakasetas, Dk. 90+5 Mustafa Pektemek (Aytemiz Alanyaspor),45+4 Adem Büyük (Galatasaray)
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