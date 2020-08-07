Ankaragücü:1-0:Galatasaray

Tatil nedeniyle seyredemediğim Ankaragücü maçına dair akılda kalacak tek olay 17 yaşındaki Emin'in abilerinin başında sahaya takım kaptanı olarak çıkması... Gencecik bir oyuncu için ne kadar büyük bir onur, umarım kulübe uzun yıllar hizmet eder, her maç formasını terleterek sahayı terk eder. Kaderin de cilvesi olsa gerek, maçın tek golü de Emin'in yapmış olduğu hata sonrası meydana gelen penaltı vuruşuyla geldi... Emin için, hem mutluluk hem de hüzün bir arada, hayat da öyle değil mi?
Maçla ilgili blog sayfalarında arşiv niyetinde kalması için galatasaray.org'tan maç sonu paylaşımı ekliyoruz.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
12' MKE Ankaragücü kalemizin sol tarafından Oscar Scarione ile köşe vuruşu kullandı. Ön direkteki Ricardo Faty'nin yaptığı kafa vuruşu yandan auta çıktı.
17' Younes Belhanda, rakibiyle girdiği ikili mücadelenin ardından sarı kartla cezalandırıldı.
20' Taylan, soldan hızlı bir şekilde bindirme yapan Saracchi'nin koşuyoluna bıraktı. Uruguaylı futbolcunun yerden sert kestiği ortada top Adem Büyük'ün önünde kaldı. Ceza sahası içinde kısa süreli bir karambolün ardından Ankaragücü savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.
23' Oscar Scarione'nin sağ köşe gönderinden arka direğimize ortaladı. Arka direkte demarke kalan Pazdan, boş kaleye göndermeden Taylan kritik bir müdahale ile topu dışarıya attı.
28' Ankaragücü kalesine yönelen Taylan Antalyalı, herkes sol kanada pas vereceğini düşünürken, savunma arkasına sızan Emre Akbaba'ya muazzam bir ara pası çıkardı. Emre Akbaba'nın şutunda Pazdan araya girerken, top kornere çıktı.
32' Michal Pazdan, Younes Belhanda'ya yaptığı faulün ardından sarı kartla cezalandırıldı.
34' Marcao, rakibin oyuna hızlı başlamasını engellediği gerekçesi ile sarı kartla cezalandırıldı.
35' Younes Belhanda, sağ kanatta kendini unutturdu ve rakibini karşısına aldı. İçe kat eden Faslı futbolcu, topu altı pasın birkaç metre gerisindeki Taylan'a çıkardı. Taylan'ın gelişine yaptığı vuruş üstten auta çıktı.
37' Lobjanidze ile gelişen Ankaragücü atağında, Emin Bayram ceza sahası içinde topu uzaklaştırırken seken top, boştaki Michalak'ın önüne açıldı. Ukraynalı futbolcu bekletmeden vururken, Okan Kocuk muhteşem bir refleks ile topu çelmeyi başardı.
45' İlk yarının sonuna en az 2 dakika eklendi.
İlk yarı 0-0 eşitlikle son buldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47' Sağ kanadımızdan uzun bir top alarak kalemize yönelen Orgill, Marcao'yu ekarte ederek şutunu çekti. Top direğin sağından auta çıktı.
53' Adem Büyük'ün ile kaptığımız top tehlikeli atağa dönüştü. Taylan, sol kanatta koşu yapan Ömer'i topla buluşturdu. Ömer Bayram'ın uzak direğe açtığı tehlikeli ortada Younes Belhanda topu auta gönderdi.
58' Adem Büyük'ün ceza yayında düşürülmesiyle kritik yerden serbest vuruş kazandık. Topun başına geçen Ömer Bayram'ın sert şutunda direk gole izin vermedi. Dönen topta Taylan Antalyalı'nın vuruşunu Pazdan uzaklaştırdı.
61' Emin Bayram'ın müdahalesi sonrası hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.
62' Beyaz noktaya geçen Oscar Scarione'nin vuruşu filelerimize gitti: 1-0
75' MKE Ankaragücü'nde Saba Lobjanidze yerine İlhan Parlak oyuna geldi.
75' Ricardo Faty'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruşu Okan Kocuk rahatlıkla kontrol etti.
77' Takımımızda Taylan yerine Mariano, Ömer Bayram yerine Jesse Sekidika, Younes Belhanda yerine Selçuk İnan oyuna dahil oldu.
82' MKE Ankaragücü'nde Oscar Scarione yerine Sedat Ağçay oyuna dahil oldu.
85' Marcao savunmadan çalımlarla çıkıp Emre Akbaba'ya verdi. Emre'nin ortasında ceza sahası sahasında müthiş bir karambol meydana gelirken, pozisyonu Ankaragücü savunması zorlukla uzaklaştırdı.
87' Hakem Atilla Karaoğlan, kenara gelerek Teknik Direktörümüz Fatih Terim'e sarı kart gösterdi.
89' Takımımızda Emre Akbaba yerine Ahmet Çalık, Seri yerine Yunus Akgün oyuna dahil oldu.
90' Maçın sonuna en az 5 dakika eklendi.
90+1' Linnes'in sağdan ortasında Ankaragücü savunması topu uzaklaştırırken, dönen topta Selçuk İnan'ın şutu yandan dışarıya çıktı.
90+3' Ankaragücü'nde Dever Orgill yerine Gelmin Rivas; Michalak yerine Atila Turan oyuna girdi.
90+5' Selçuk İnan'ın ceza sahasına gönderdiği uzun topta Ahmet Çalık'ın vuruşu auta çıktı.
Mücadeleyi MKE Ankaragücü 1-0 kazandı. Mariano Filho maç sonunda sarı kart gördü.
STAT: Eryaman
HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Esat Sancaktar, Samet Çavuş
ANKARAGÜCÜ: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Michalak (90+3 Atila Turan),Faty, Lukasik, Lobjanidze (Dk. 74 İlhan Parlak),Scarione (Dk. 82 Sedat Ağçay),Orgill (90+3 Rivas)
GALATASARAY: Okan Kocuk, Linnes, Marcao, Emin Bayram, Saracchi, Ömer Bayram (Dk. 77 Sekidika),Seri (Dk. 89 Ahmet Çalık),Taylan Antalyalı (Dk. 77 Mariano),Belhanda (Dk. 77 Selçuk İnan),Emre Akbaba (Dk. 89 Yunus Akgün),Adem Büyük
GOL: Dk. 62 Scarione (Penaltıdan) (MKE Ankaragücü)
SARI KARTLAR: Dk. 17 Belhanda, Dk. 34 Marcao, Dk. 87 Saracchi, Dk. 88 Fatih Terim (Teknik direktör),Mariano (Maç bittikten sonra) (Galatasaray),Dk. 32 Pazdan, Dk. 55 Kitsiou, Dk. 68 Orgill, Dk. 90+3 Mahmut Akan (Yedek kulübesinden) (MKE Ankaragücü)
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