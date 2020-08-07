Antalyaspor:2-2:Galatasaray

Ligin son maçı Galatasaray adına 2019-2020 Cemil Usta Sezonunun özeti gibiydi adeta, kötü başlanılan bir ilk yarı, sonrası toparlanma dakikaları ve atılan goller ile geriden gelip öne geçme ve maç biterken yenilen golle "uçup giden" puanlar, geriye kalan hayal kırıklıkları...
Şöhretli bir yönetmen çağırıp, yanına da iyi bir senarist alıp Galatasaray için bu sezonu değerlendirip, bir sezon finali hazırlayın dense, bundan daha başarılı olur mu bilemiyorum. Sezon boyu sakatlıklardan oldukça canı yanan Fatih Terim'e son darbe daha 3. dakikada Emre Akbaba'dan geldi. Koşu yoluna atılan bir topu kovalarken baldırı çekmişti yetenekli oyuncunun, en kötü sakatlıklardan birisidir, hemen çıkartıldı ve yerine Ömer Bayram girdi. Bunaltıcı hava, bozuk zemin ve hedefsiz takımların mücadelesinde ( şampiyonluk dışında diğer hedefler Galatasaray için pek de amaçtan sayılmıyor) "bitse de gitsek" tadında bir ilk devre vardı. Galatasaray çok zorlamadan belki gol bulurum diye ev sahibi kaleye gelirken, Tamer Tuna'nın taktiği de rakibin beklerinin boş bıraktığı alanlara hızlı oyuncularını kaçırmaktı. Fredy ile bulduğu ilk golde de bunu becerdi beyaz formalı topçular, Linnes'in boşalttığı alana Eren iyi koştu ve ceza sahası yayı etrafında bekleyen, Seri'nin kovalamadığı arkadaşına harika bir asist yaptı.
Daha sonra yine sezon boyu çokça yaşanılan hakem "hataları" karşımıza çıktı, önce Veysel'in Marcao'yu itmesine devam dedi Suat Arslanboğa, sonrasında da Belhanda'nın düşürülmesine VAR hakemiyle birlikte "temiz" kararı verdiler... Oysa ki açık seçik penaltı vardı ama söz konusu Galatasaray olunca, hele ki "lanetlenmiş" Belhanda düşürülünce hakemlerin düdüğü ağızlarına pek gitmiyor...
Sakatlıkların olduğu, hakemlerin gördüklerini çalmadığı, tatsız tuzsuz bir sezon gibi geçen ilk devrenin ardından Fatih Terim Donk, Marcao ve Taylan'dan üçlü savunma yaparak takım sisteminde oynama yaptı ve Sarrachi ile Linnes'i daha fazla rakip yarı sahaya yollayınca, Galatasaray da oyunda hakimiyeti eline geçirdi. Linnes ve Marcao'nun ataklarında rahat bir nefes alsa da Antalya savunması, Adem'in topu rakipten Göztepe kalecisi Beto'dan bir hafta evvel olduğu gibi kaparak başlattığı atakta Sarrachi zekice bir vuruşla kalecinin kapadığı köşeden golünü atıverdi. Galatasaray galibiyet için de ataklarını sürdürdü ve kazanılan bir korner atışında Belhanda'nın pası Hamilton'un açık eline çarpınca Suat Aslanboğa'nın yapacağı bir şey yoktu, penaltıyı çaldı ve Belhanda takımını öne geçiren golü attı. Bu belki de Faslı oyuncunun Galatasaray forması ile son golüydü zira transfer döneminde takımdan ayrılacağı konuşuluyor. Son noktayı koymak isteyen başka bir topçu da Feghouli oldu maçın 85. dakikasında, Adem'in verdiği pasla ceza sahasına girerken, boşta bekleyen Sarrachi'ye asist yapmak yerine golle Galatasaray kariyerini sonlandırmak istedi ama kaleci başarılıydı.
Stat: Antalya
Hakemler: Suat Arslanboğa, Cemal Bingül, Özgür Ertem
Fraport TAV Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Nazım Sangare, Veysel Sarı, Kudriashov, Eren Albayrak, Bünyamin Balcı (Dk. 62 Hakan Özmert),Doğukan Sinik (Dk. 68 Leschuk),Fredy (Dk. 82 Mevlüt Han Ekelik),Ufuk Akyol (Dk. 68 Chico),Amilton, Jahovic
Galatasaray: Okan Kocuk, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Taylan Antalyalı, Feghouli (Dk. 87 Yunus Akgün),Belhanda (Dk. 87 Jimmy Durmaz) Emre Akbaba (Dk. 5 Ömer Bayram),Adem Büyük
Goller: Dk. 19 Fredy, Dk. 90+3 Leschuk (Fraport TAV Antalyaspor),Dk. 58 Saracchi, Dk. 65 Belhanda (penaltıdan) (Galatasaray)
Sarı kart: Dk. 42 Linnes (Galatasaray)
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