CSKA 1948: 2-2 :CSKA-Sofya

Bulgaristan Efbet Ligi cuma gecesi "CSKA Sofya'nın mirasçıları biziz" diyen iki CSKA'nın tarihi bir kapışmasına sahne olarak açılışını yaptı. 2016 yılında CSKA Sofya'nın ekonomik sıkıntılar nedeniyle amatör lige düşürülmesi sonrası Bulgaristan'ın en popüler ve en başarılı kulübünü bu "rezil" durumdan kurtarmak için sevenleri değişik çözüm önerileri araştırmış ve ortak bir noktada buluşamayıp, kulüp iki parçaya ayrılmıştı.Bir kısım Pırva Ligada mücadele eden Litex'in başkanı Grisha Ganchev'in desteğini alıp Litex'in lisansıyla CSKA-Sofya olarak ait olduğu lige geri dönmeyi makul görürken, bir kısım "gelenekçi" de "Biz küllerimizden doğmasını biliriz" diyerek kulübün kuruluş tarihini adlarının sonuna alıp CSKA 1948'i kurarak amatörden Pırva Ligaya yükselmek için "zorlu ve meşakatlı" yolu seçmişti. Ve yıllar sonra bu iki ekip geçtiğimiz günler pandemi tedbirleri nedeniyle kısıtlı seyirci alınan maçta Vasil Levski stadında karşı karşıya geldiler.
Ev sahibi CSKA 1948
'ti, Efbet'in sponsorluğunu yaptığı Pırva Ligde "çömezdi" ve nispetten daha az seyircisi varken, karşı taraftaki "kardeşinin" destekçileri çok daha fazlaydı. Ev sahibi olmasının avantajıyla Krasimir Balakov
'un takımı tarihi CSKA Sofya
ile özdeşleşmiş kırmızı forma ile sahada boy gösterirken, Stamen Belçev
'in teknik direktörlüğünü yaptığı CSKA-Sofya
ise beyaz forma-beyaz şortla çıkmıştı maça. Maç başlarken karşılıklı tribünlerden "CSKA, CSKA
" diye tezahürat yapılması da maçın belki de en ilginç anıydı.
Tecrübeli ve "emekliliğe gün sayan" ligin eskileri ile "sakalı yeni biten" heyecanlı gençlerden karma ve tamamen Bulgar
oyunculardan kurulu bir kadro ile bu sene maçlara çıkacak olan CSKA 1948
, daha tecrübeli ve geçen seneden beri birlikte oynayan rakibi karşısında maça çekingen başladı ve topu CSKA-Sofya
'ya verip, öncelikle kalesinde gol görmemeyi düşündü. Planları da ilk 45 dakika için tuttu zira önce tecrübeli golcü Martin Kamburov
takımını öne geçiren golü atarken, daha sonra da Daniel Mladenov
ile iki farkı ikiye çıkardı Balakov'
un öğrencileri. Geçen senenin lig ikincisi CSKA-Sofya
ise Tiago
'nun oyun kuruculuğunda ipleri eline almaya çalışırken, ligimizden Alanyaspor
'un transfer radarında olduğu söylenen Gambiyalı Ali Sowe
ise Rafael Henrique
'nin "al da at" ikramını kafayla auta atıyordu. Bu arada Garry Rodrigues
'in Levski'
den sonra ülkemizde yaptığı çıkışı Henrique
de yapabilir, bileklerine hakim, kolay adam geçebilen ve hızlı bir oyuncu, biraz güçlenirse, "çok canlar yakabilir."
"Her şerde vardır bir hayır" derler ya, ilk devrenin sonlarına doğru meydana gelen bir hava topu kapışmasında Pirgov
'la çarpışan CSKA-Sofya'
nın yeni transferi Jurgen Mattheij
kanlar içinde yerde kalırken yerine maçın kaderini değiştirecek Türk
oyuncu Ahmet Ahmedov
girdi ve ilk yarının uzatma dakikaları oynanırken yapılan bir ortada Ahmedov
'un kafa asistiyle Antov
farkı bire indirerek soyunma odasına yolluyordu arkadaşlarını...
İkinci devre daha arzulu ve istekli oyuna başlayan CSKA-Sofya, yine Ahmet Ahmedov'un asisti ile Ali Sowe'la beraberliği yakaladı ama peşinden yine oldukça kolay bir pozisyonda Gambiyalı topu auta yolladı. Ali Sowe için bir kaç kelam edecek olursak, fizikli,hareketli bir santrafor ama son top becerisi maalesef sınırlı, transfer edecek takım taraftarına saç baş yoldurabilir. Maçın kalan dakikalarında fiziksel olarak "tükenen" tecrübelileri kenara alan Balakov, yerlerine genç oyuncuları sürerken, CSKA-Sofya ise Henrique ve Mazikou'nun kanatlarda getirdiği toplarla etkili olmaya çalıştı ama iki takım da skor tabelasını değiştiremedi ve CSKA'nın mirasının sahibinin kim olacağı sorusu ligin ikinci devresindeki maça kaldı.
Not: CSKA Sofya'nın tarihi ve sonrasında ortaya iki takımın çıkma sürecini Karalama defteri podcastte anlatmıştım. Dinlemek için link burda
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