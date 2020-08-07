Galatasaray:3-1:Göztepe

Geçen hafta Ankaragücü maçını kaçırdığımız gibi, bu hafta da sadece özetlerini izleyebildiğimiz bir mücadele oldu Galatasaray-Göztepe maçı. Maçın önemi pandemi sonrası başlayan ligde Galatasaray'ın tek 3 puanı kazandığı karşılaşma olması. Unutulmayacaklar arasında ise Sarrachi'nin harika golü, Taylan'ın Yunus'a Galatasaray A takım forması ile ilk resmi golünü attırmış olması ve Galatasaray ile Göztepe'nin VAR'a rağmen iptal edilen iki "bariz" golü... Şu VAR'ı en kötü kullanan ülke olabilir miyiz acaba? Var mıdır böyle bir istatistik?
Maçla ilgili olarak önemli anlar yine galatasaray.org sitesinden...
Maçtan dakikalar (İlk yarı)3' Marcelo Saracchi'nin sol köşe gönderinden yaptığı ortada Younes Belhanda kafa vuruşunu yaptı. Top direğin üzerinden auta çıktı.4' Jean Michael Seri'nin sol çaprazdan kullandığı serbest vuruş, oyuncuları aşarak kaleye tehlikeli şekilde yöneldi. Kaleci Beto topu son anda kornere çeldi.12' Göztepe'nin kazandığı top kalemize tehlikeli atak olarak geri döndü. Soner Aydoğdu'nun ceza yayının yakınından kalemize gönderdiği şut yandan az farkla auta çıktı.17' Adem Büyük'ten topu alan Feghouli, Göztepe savunmasının gerisine muazzam bir ara pası çıkardı. Kaleciyi karşısına alan Emre bekletmeden vurdu; fakat top sol direği yalayarak dışarıya çıktı.22' Göztepe kalecisi Beto'nun ağır hareketleri sonrası zamanında baskı yapan Adem Büyük, topu Beto'nun ayaklarından alarak filelere gönderdi. VAR incelemesine çağrıılan hakem Koray Gençerler, Adem'in kaleciye faul yaptığı gerekçesi ile golümüzü iptal etti.30' Marcao, Halil Akbunar'a yaptığı hareket sonrası sarı kart gördü.35' Ryan Donk, Tripic'e yaptığı hareket sonrası sarı kart gördü.36' Defanstan çıkarken kaptırdığımız topta kalemizde tehlikeli atak oluşurken, Seri muhteşem bir zamanlamayla araya girerek topun kornere gitmesini sağladı.43' Mariano'nun ceza sahası dışına yaptığı sert ortada Seri topu kontrol etti. Fildişi Sahilli futbolcunun uzaktan gönderdiği şut farklı şekilde auta çıktı.44' Okan Kocuk'un pasında Marcio Mossoro araya girdi ve tehlikeli şutu direğin yanından auta çıktı.45' Göztepe'de Atınç Nukan, yaptığı faul sonrası sarı kart gördü ve ceza yayı üzerinden serbest vuruş kazandık. Sofiane Feghouli'nin kullandığı serbest vuruş baraja takıldı.45' İlk yarının sonuna en az üç dakika eklendi.45+3' Adem Büyük topu taşıyarak kaleyi cepheden gören Ömer Bayram'ın önüne bıraktı. Ömer'in etkili şutu az farkla auta çıktı.İlk yarı 0-0 eşitlikle sonuçlandı.Maçtan dakikalar (İkinci yarı)48' Belhanda'nın ceza sahasına attığı pasta Sofiane Feghouli düşürülürken, hakem penaltı noktasını gösterdi. Adem Büyük'ün penaltı vuruşunu kaleci Beto kurtardı; fakat Beto kale çizgisinden kural dışı şekilde öne çıktığı için penaltı tekrar edildi. Beto sarı kart gördü.50' Bu sefer penaltı noktasına Younes Belhanda geçti. Onun vuruşu üst direğe çarparak dışarıya çıktı.53' Göztepe'nin sol kanadımızdan geliştirdiği tehlikeli kontraatakta Mariano, harika bir zamanlama ile araya girerek Mossoro'nun pozisyonunu bozdu. Top Okan'ın eldivenlerinde kaldı.60' Seri'nin sol kanattan içeriye kestiği ortada Atınç topu ceza sahasına uzaklaştırdı. Ceza sahası dışında bekleyen Saracchi, sol ayağının dışıyla gelişine mükemmel vurarak topu rakip filelere gönderdi: 1-062' Göztepe'de Andre Castro, Andre Poko yerine oyuna dahil oldu.65' Tripic'in ortasında Castro topu Mossoro'ya indirdi. Top Napoleoni'ye açılırken ceza sahası içinde onun yaptığı vuruş filelerimize gitti: VAR incelemesi sonrası hakem Gençerler, gol öncesi faul tespit ederek golü geçersiz saydı.74' Berkan'ın ceza sahamıza gönderdiği tehlikeli ortada Napoleoni dokunamadı. Dönen topta Marcao çok iyi kademeye girerek topu uzaklaştırdı.76' Göztepe'de Marcio Mossoro yerine Kerem Atakan Kesgin oyuna girdi.78' Sağ kanadımızda Murat'ın kavisli ortasında Napoleoni'nin kafa vuruşu filelerimizle buluştu: 1-181' Adem Büyük'e yapılan faul sonrası ceza yayının yakınından serbest vuruş kazandık. Emre Akbaba sol ayak içiyle barajın üstünden muhteşem bir kesme vuruş çıkararak Beto'yu çaresiz bıraktı: 2-1.89' Takımımızda Sofiane Feghouli yerine Taylan Antalyalı, Ömer Bayram yerine Jimmy Durmaz, Mariano yerine ise Martin Linnes oyuna dahil oldu.90' Karşılaşmanın sonuna en az altı dakika eklendi.90+2' Ceza sahamıza tehlikeli bir derin top atılırken Okan Kocuk muhteşem bir zamanlama ile kalesini terk ederek topa sahip oldu.90+2' Takımımızda Adem Büyük yerine Ahmet Çalık oyuna dahil oldu.90+4' Ceza sahamıza yapılan ortada Atınç'ın kafasıyla indirdiği topa Halil Akbunar vurdu. Top direğe çarparken dönen topta Kerem Atakan topu auta gönderdi.90+5' Takımımızda Emre Akbaba yerine Yunus Akgün oyuna dahil edildi.90+7' Seri'nin Taylan'a pasıyla başlayan kontraatağımızda Taylan Antalyalı, müsait pozisyondaki Yunus Akgün'e al da at dedi. Genç oyuncumuz skoru tayin eden golü Göztepe filelerine gönderdi: 3-1.Maçı Galatasarayımız 3-1'lik skorla kazandı.
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Koray Gençerler, Volkan Ahmet Narinç, Samet Çiçek
Galatasaray: Okan Kocuk, Mariano (Dk. 90 Linnes),Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Belhanda, Feghouli (Dk. 89 Taylan Antalyalı),Emre Akbaba (Dk. 90+5 Yunus Akgün),Ömer Bayram (Dk. 89 Jimmy Durmaz),Adem Büyük (Dk. 90+3 Ahmet Çalık)
Göztepe: Beto, Murat Paluli, Alpaslan Öztürk (Dk. 86 Borges),Atınç Nukan, Berkan Emir, Halil Akbunar, Poko (Dk. 62 Castro),Soner Aydoğdu, Tripic, Mossoro (Dk. 76 Kerem Atakan Kesgin),Napoleoni
Goller: Dk. 60 Saracchi, Dk. 81 Emre Akbaba, Dk. 90+7 Yunus Akgün (Galatasaray),Dk. 77 Napoleoni (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 30 Marcao, Dk. 35 Donk (Galatasaray),Dk. 45 Atınç Nukan, Dk. 49 Beto (Göztepe)
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