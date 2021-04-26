Antalyaspor:0-1:Galatasaray

Galatasaray, Antalyaspor karşısında 1-0’la birlikte güçlü oyunla gelen 3 puan hasretine son verdi. Galatasaray oyunu tam anlamıyla kontrol etmesine karşın rakibinin de buna oldukça müsaade ettiğini söylemek doğru olacaktır. Antalyaspor neredeyse hiç hücumu düşünmeden son yarım saatte 10 kişi ile mücadele etti ve oyunu verdiği yerde skoru vermesi de gayet doğaldı.
Rakip izin vermiş olsa da Galatasaray takımında oyun adına düzelen olgular olduğunu söylemek yanlış olmayacak. Galatasaray pas yüzdesi, şut girişimi gibi kalemler üstünde kapanan bir rakibe karşı ezici üstünlük sağlarken aynı zamanda da pozisyon üretebildi. Deplasmanda en fazla şut attığı maçı oynadı.
Galatasaray, 90 dakika boyunca genel olarak oyunu rakip yarı sahaya yıktı, genelde sol kanadı kullanarak Kerem-Ömer dinamizminden faydalanmak istedi ve savunma arkası koşularla pozisyon üretmeye çalıştı. Bunun haricinde Galatasaray, rakip savunmayı bozmak için Halil’in dar alan meziyetlerinden ve bağlantı oyunundan faydalandı. Halil, Galatasaray adına hücum bölgesinin en iyi oyuncusu görüntüsünü verdi. Halil bağlantı oyunu rolünü o kadar iyi oynadı ki Antalyaspor takımının savunma kaymalarında alan kaybetmesine neden olan kısa ve çabuk pasların kesilmeden pozisyona dönmesini sağladı. Bununla birlikte dönen topların toplanması, ikili mücadelelerin kazanılması ve oyuna topun etkili şekilde yeniden sokulması konusunda da göze çarpan ve gecenin yıldız ismi Gedson oldu. Gedson adam eksiltme ve pozisyon oyunu noktasında ne kadar büyük bir yetenek olduğunu günden güne oynadığı oyunla bize gösteriyor. Gedson ‘un oynadığı pozisyon oyununu ligde oynayacak bir tane daha oyuncu olmadığı aşikâr ve günden güne vites artırarak bu oyuna devam ediyor. Florya’nın suyundan içirilip gelecek sezon da takımda kalması gereken bir isim olduğunu düşünüyorum. Kerem-Gedson-Halil-Emre Kılınç 4’lüsü Galatasaray’ın durağan oyununa çare olmuş gibi duruyor. Bu dörtlü üzerinden dönebilecek her türlü pozisyonda dinamizm, teknik ve karar hızının Galatasaray lehine arttığını gözlemliyoruz. Gole kadar olan bölümde Emre Kılınç’ın kanatta olmasının Gedson’un oyunu için de çok yararlı olduğunu düşünüyorum böylece birbirlerinde rol çalmadan oyun akışkanlığına katkıda bulunuyorlar ve Galatasaray daha akıcı, sürekliliği olan bir oyun oynayabiliyor. 4-1-4-1 formasyonunda oynayan Galatasaray’ın Taylan-Gedson-Feghouli ile oynaması gerektiğini ve Emre Akbaba’nın ancak hamle oyuncusu olacağını düşünüyorum, görüldüğü üzere Emre Akbaba Galatasaray’ın bu dominant oyununda bile en etkisiz kalan oyuncu olduğu gayet net ve sitelerde (whoscored,opta vb.) yapılan puanlamalarda maç puanı en düşük olan oyuncu. Emre Akbaba’nın yerine Feghouli düşüncemin temelinde yatan sebep Galatasaray’ın üretkenlik sorununa çare olabileceği ve 8 numara oynarken bize göstermiş olduğu performans.
Galatasaray üretti ancak bitiremedi ta ki Galatasaray’ın yeni golcüsü bitiriciliğini konuşturana kadar. Mohammed kanattan gelen ortaya çok temiz bir vuruş yaparak golü getirdi, Galatasaray takımına derin bir nefes aldırdı. Galatasaray gol bulamayınca 4-4-Halil-Mohammed ile oynadı ve gerçekten rakibi abluka altına alarak bunalttı. Bu 4-4-Halil-Mohammed oyunu gelecek sezon adına herkese fikir vermiştir, kafasında bir ışık yakmıştır diye umuyorum. Halil ve Mohammed arkalı önlü oynayabileceğini herkese gösterdiler; birbirlerinden rol çalmıyorlar, birbirlerinin alanına saygı duyarak oynuyorlar ve Halil’in karar hızı Mohammed’in bitiriciliği ile bağlantılı bir oyun vaat ediyorlar. Necati/Elmander’in genç ve dinamik halindeler, onlardan daha çok gol ve pozisyon vaat ediyorlar.
Stat: Antalya
Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Süleyman Özay
Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bahadır Öztürk (Dk. 45 Ali Eren İyican), Kudriashov, Naldo, Mert Yılmaz (Dk. 80 Nuri Şahin), Bünyamin Balcı, Amilton, Ufuk Akyol, Fredy, Serdar Gürler (Dk. 21 Orgill), Podolski
Galatasaray: Muslera, Şener Özbayraklı, Donk, Marcao, Ömer Bayram, Etebo (Dk. 90 3 Taylan Antalyalı), Emre Akbaba (Dk. 64 Mustafa Muhammed), Gedson Fernandes, Emre Kılınç (Dk. 64 Arda Turan), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 90 2 Oğulcan Çağlayan), Halil Dervişoğlu (Dk. 78 Babel)
Gol: Dk. 77 Mustafa Muhammed (Galatasaray)
Kırmızı kartlar: Dk. 59 Podolski, Kudriashov (maç bitiminde) (Fraport TAV Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 33 Mert Yılmaz, Dk 82 Nuri Şahin, Dk. 88 Naldo (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 79 Arda Turan (Galatasaray)
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