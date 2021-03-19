Kayserispor:0-3:Galatasaray

Belhanda'nın Sivasspor beraberliği sonrası yayıncı kuruluşun muhabirinin de kışkırtması ile "ağzını açıp, gözünü yummasıyla" sarf ettiği sözler nedeniyle hafta için yönetim kararı ile sözleşmesinin tek taraflı fesh edilmesi ile Galatasaray'da yine ortalık karışmış, herkes konuşmuş, tek Fatih Terim suskunluğunu korumuştu. Kayseri deplasmanında Galatasaray'ın sergileyeceği oyun kadar Fatih Terim'in Belhanda ile ilgili söyleyecekleri merak ediliyordu, yönetime mi "çakacaktı" yoksa "soğukkanlı" bir açıklama mı yapacaktı... Ve Fatih Terim, Galatasaray'ı kaos içinde görmek isteyenleri hayal kırıklığına uğratacak sözler sarf edip, her zaman yaptığı gibi yine Galatasaraylıları birleştiriyordu:
"Biz Belhanda'yı; 6 ay yazmadığımız Nagatomo'yu, Gomis'i, Drogba'yı, Melo'yu nasıl gönderdiysek onu da 4 sene hizmet etmiş bir oyuncumuz olduğu için sahanın kenarında tüm çalışanlara, emek verenlere, güzel Galatasaray kültürüne yakışır şekilde yolcu ettik. Bizim için orada tamamlandı. Belhanda mevzusunun bize zarar vermesine müsaade etmem, özellikle takımımda. Çünkü Galatasaray büyük bir camiadır, kulüptür...
Temsilcilerimiz her yerde. Harry Kewell Galatasaray'ın Avustralya'da temsilcisidir, Melo, Drogba öyledir. İyi ayrılmak, hizmetlerine teşekkür etmek, Galatasaray'ın bir kültürü olmalıdır. Kulüp bu kararı almıştır. Orada da bitmiştir. Kimsenin unutmaması gereken bir şey var, tek önemli kelime Galatasaray'dır."
Bu sözleri de "Galatasaray efsanesi olarak adlandırılan beni bile, iki sene şampiyon olmuşken yolladılar, o yuzden hepimiz geçiciyiz, aslolan Galatasaray" diyerek gülerek, olumlu enerji yollayarak sarı-kırmızılı taraftara noktalıyordu.
Fatih Terim'in motive edici demeci sonrası Galatasaray'ın Kayseri'de puan kaybedeceği endişesi yaşayanlar bile kahvelerini hazırlayıp, rahatça maç seyretmeye koyulmuşken, saha içindeki düzen de herkesi mutlu etmişti. Mostafa Mohammed'in transferi sonrası göstermiş olduğu müthiş form ve Falcao'nun son haftalarda "eski Falcao" olma yolundaki performansı ile "adaletli" bir tercihle her iki forvetini de sahaya sürmüştü İmparator. Onların arkasına da Belhanda'nın görevini yapmak üzere Emre Akbaba yer alacaktı. Emre ismi bir çok Galatasaraylı tarafından tepki ile karşılanmış ama "Galatasaray'ın çocuğu" maç içinde hocasının tercihini de boşa çıkarmamıştı. İlk devre kaleciden dönen bir kafa şutu, ikinci yarı şahsına münhasır uzaktan bir şut ve Marcao'nun aşırtması ile kale direğinin dibinden giden bir kafa vuruşu gol adına girdiği pozisyonları işaret ederken, savunma ile forvet arasında köprü olması, harcadığı enerji ile oyunda kaldığı dakikalar boyunca kenardan bolca alkış almıştı...
Rakibin golle "alakası olmayıp", ligin ilk devresindeki maçı tekrarlama isteğinde olması sebebiyle, gömülü savunma yapıp, kontralarla Galatasaray'ın kalesine gelme girişimlerinde sahanın her yerinde olan Gedson Fernandes ile Taylan ön plana çıkıp, topun sürekli deplasman ekibi olan sarı-kırmızılılarda kalmasını kalmasını sağlıyorlardı. Özellikle Portekizli topçu "harika" zemini bulunca sokakta top oynayan çocuklar gibi şendi, bilmem kaç defa rakibinin sağından atıp solundan geçti, topuk pası yaptı, ara pas denedi... O kadar istekliydi ki, topsuz oyunda da vardı, Yedlin'in savunmasına da bolca girdi, Amerikalı arkadaşının hep arkasını korudu...
Galatasaray rakip kalede gol ararken, Luyindama'nın "ikramı" ile Kayserisporlu Henrique Muslera ile karşı karşıya kaldı da "Muslera korkusundan" olsa gerek top sürüşünde tereddütlü davrandı ve takımını öne geçirecek pozisyonu çömertçe harcadı. Sonraki dakikalarda yine savunmanın tereddütlü geri pasında oluşan karambolde Taylan sarı kart görüyor ev cezalı duruma düşüyordu.
Bu sezon çokça yaptığı gibi de Galatasaray soyunma odasına girmeden, Sarrachi'nin ortasında Falcao'nun "golcü kurnazlığı" ile beklediği golü buluyordu. Galatasaray ligin devre arasında bir çok transfer yaptı ama belki de o transferlerle birlikte İspanya'daki tedavisinden dönen Falcao, takımın en iyi transferiydi... "Diri bir Falcao" her zaman fark yaratan bir golcüdür ve klasını da konuşturduğu haftalar geldi ve geçiyordu...
İkinci yarıya da Galatasaray aynı oyun anlaşışı ile başlarken, rakibin beraberlik için Galatasaray kalesine gelmeye yeltendiği dakikalarda Fatih Terim elindeki oyuncu havuzundan da yararlanarak Kerem ve Onyekuru'yu oluna alıp, Mostafa'yı kenara çekerek tek forvetli bilindik sistemine dönüverdi. Bu değişiklikler de çok olmadan meyvesini verdi, Henry'nin Falcao'ya "al da at pasında" Kolombiyalı golcünün şutu direkten dönerken, Onyekuru farkı ikiye çıkaran golü atmıştı. Sonraki dakikalarda da ikinci yarıya oyuna giren Feghouli-Babel-Onyekuru iş birliği ile Galatasaray sezonun en güzel gollerinden birini buluyordu. Babel'in savunmacısını orta sahaya kadar çekmesi ile oluşan koridoru gören Feghouli cetvelle çizilmiş gibi bir pasla Onyekuru'yu kaleci Doğan'la karşı karşıya bırakıyor, Nijeryalı topçu da bu ikramı golle sonuçlandıyordu...
Fikstür üzerinde kolay geçip puanların toplanmasının beklendiği Ankaragücü ve Sivas maçlarından sadece bir puan alan Galatasaray, kendisi için hayati olan Kayserispor maçından 3 puan alarak tekrar yarışın içine dahil olurken, Taylan'ın gördüğü sarı kart ile cezalı olması ağzımızda ekşi bir tat bırakmıştı. Kart demişken Halis Özkahya hakkındaki görüşlerimizi de blog okurları iyi biliyorlar, Meireless'in kendisine tükürdüğü raporunun "sümen altı" edilmesi neticesinden hakemliği bırakıp, herkesin saygısını kazanacakken, düdük çalmaya devam etmesi ile "amaçsız, kendi halinde" tuhaf bir hakeme dönüştü Halis Özkahya... Bereket Galatasaray arzuladığı golleri attı da muhtemel bir hakem faciasından kurtulmuş oldu...
Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Hakemler: Halis Özkahya, Hakan Yemişken, İbrahim Bozbey
Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Aziz Eraltay, Kolovetsios, Uğur Demirok (Dk. 28 Sapunaru), Ramazan Civelek (Dk. 85 Sabovic), Attamah (Dk. 85 Emre Demir), Muhar, Avramovski (Dk. 67 Kvrzic), Lennon, Pedro Henrique (Dk. 67 Luckassen), İlhan Parlak
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı, Gedson Fernandes (Dk. 75 Feghouli), Emre Kılınç (Dk. 82 Etebo), Emre Akbaba (Dk. 67 Onyekuru), Mustafa Muhammed (Dk. 67 Kerem Aktürkoğlu), Falcao (Dk. 82 Babel)
Goller: Dk. 44 Falcao, Dk. 81 ve 89 Onyekuru (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 35 Taylan Antalyalı (Galatasaray), Dk. 42 Uğur Demirok (Yedek kulübesinde), Dk. 77 Muhar (Hes Kablo Kayserispor)
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