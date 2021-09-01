1 Eylül 2021 Çarşamba

Kasımpaşa:2-2:Galatasaray

 


Maç yazısı en kısa zamanda burada... Takipte kalın efendim:)


Stat: Recep Tayyip Erdoğan 

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Bruma, Tarkan Serbest, Evren Eren Elmalı, Sadiku, Travnik, Yusuf Erdoğan (Dk. 82 Ahmet Emin Engin), Hajradinovic (Dk. 90 2 Doğucan Haspolat), Varga (Dk. 46 Umut Bozok), Jörgensen (Dk. 82 Eysseric) 

Galatasaray: Muslera, Boey, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt (Dk. 74 Ömer Bayram), Berkan Kutlu, Cicaldau (Dk. 46 Taylan Antalyalı), Barış Alper Yılmaz (Dk. 65 Babel), Morutan (Dk. 72 Feghouli), Kerem Aktürkoğlu, Diagne (Dk. 46 Mustafa Muhammed)

Goller: Dk. 32 Cicaldau, Dk. 38 Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Dk. 45 2 Jörgensen, Dk. 66 Umut Bozok (Kasımpaşa) 

Sarı kartlar: Dk. 71 Sadiku, Dk. 90 2 Eysseric (Kasımpaşa)

Yazı: ultras/Movement Saat 00:17

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