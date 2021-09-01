Kasımpaşa:2-2:Galatasaray

Maç yazısı en kısa zamanda burada... Takipte kalın efendim:)
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık
Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Bruma, Tarkan Serbest, Evren Eren Elmalı, Sadiku, Travnik, Yusuf Erdoğan (Dk. 82 Ahmet Emin Engin), Hajradinovic (Dk. 90 2 Doğucan Haspolat), Varga (Dk. 46 Umut Bozok), Jörgensen (Dk. 82 Eysseric)
Galatasaray: Muslera, Boey, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt (Dk. 74 Ömer Bayram), Berkan Kutlu, Cicaldau (Dk. 46 Taylan Antalyalı), Barış Alper Yılmaz (Dk. 65 Babel), Morutan (Dk. 72 Feghouli), Kerem Aktürkoğlu, Diagne (Dk. 46 Mustafa Muhammed)
Goller: Dk. 32 Cicaldau, Dk. 38 Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Dk. 45 2 Jörgensen, Dk. 66 Umut Bozok (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 71 Sadiku, Dk. 90 2 Eysseric (Kasımpaşa)
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