Galatasaray:0-1:Alanyaspor

Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4’ Sol kanatta Morutan kaleye paralel topla kat ederken, kısa paslaşmalar sonunda Patrick van Aanholt, kaleyi cepheden gören yerde topla buluştu. Onun sert şutu üstten auta çıktı.
13’ Sağ kanattan akın eden Alanyaspor, Juanfran ile çizgiye indi. Ortasında Efecan Karaca kafa vuruşu yaptı. Etkisiz giden top yandan auta çıkıt.
22’ Sol köşe gönderinden ceza sahasına gönderdiğimiz orta, Alanya savunmasından ceza alanı dışına sekti. Ceza alanı çizgisine yakın bir bölgede bulunan Berkan Kutlu, topu sağına çekerek şutunu gönderdi. Top direğin üzerinden auta çıktı.
35’ Kısa paslarla rakip kaleye yüklendiğimiz bölümde Kerem Aktürkoğlu kaleyi merkezden gören yerde topla buluştu. Uzak köşeye ayağının içiyle etkili bir plase çıkaran Kerem’in vuruşu tam köşeye giderken kaleci Serkan son anda topu kornere çeldi.
38’ Sol kanadımızdan Diedhiou ile etkili gelen Alanyaspor’un içeriye gönderdiği ortaya Fernando Muslera dokundu. Ters bir şekilde kaleye yönelen top üst direğe değerek kornere çıktı.
40’ Yedlin’in uzun topunda Cicaldau, göğsüyle mükemmel kontrol ederek rakibi karşısına aldı ve içeriye kart ederek merkezdeki Kerem’e verdi. Kerem bekletmeden vuruşunu yapsa da top Alanya savunmasına takıldı.
41’ Alanyaspor’da Emre Akbaba sarı kart gördü.
43’ Sağ köşe gönderinden ceza sahasına gönderdiğimiz korner atışı savunmadan sekerek yay üzerindeki Aanholt ‘a geldi. Onun sert şutu direk üstünden auta çıktı.
45’ İlk yarının sonuna en az bir dakika ekstra zaman eklendi.
45+1’ Alanya yarı sahasında baskı sonucu kaptığımız top sonrasında Berkan Kutlu topla birlikte kaleye yöneldi. Açıyı bularak vuruşunu yapan Berkan’ın şutu Serkan’ın üzerine geldi ve iki hamlede kontrolü sağladı.
İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
İkinci yarıda Morutan, Talyan ve Halil Dervişoğlu oyundan çıktı. Yerlerine Sofiane Feghouli, Emre Kılınç ve Mostafa Mohamed girdi.
46’ Maça hızlı başlayan taraf takımımız oldu. Mostafa Mohamed sol çaprazdan etkili bir şekilde kaleye yönelirken vuruşu üstten auta çıktı.
47’ Diedhiou, Berkan Kutlu’ya yaptığı hareket sonrasında sarı kart gördü.
49’ Alanyaspor Diedhiou ile kalemize etkili geldi. Ceza sahası çizgisi üzerinde çalımlarla kaleye yönelen oyuncu, solundaki Davidson’a verdi. Onun sert şutu yandan auta çıktı.
56’ Berkan’ı koşarken formasından çeken Fatih Aksoy sarı kart gördü.
57’ Serbest vuruşta topun başına geçen Cicaldau, sol çaprazda barajın üzerinden köşeye vurdu. Serkan Kırıntılı topu köşeden çıkardı.
59’ Van Aanholt, sağ köşe gönderinden ön direğe ortaladı. Yakın mesafede Mostafa Mohamed’in kafa vuruşu üstten auta çıktı.
63’ Sağ kanattan tehlikeli gelen Alanyaspor’da Juanfran’ın ortasına Milunovic kafa vurdu. Top direğin bir karış üzerinden auta çıktı.
71’ Alanyaspor’da Diedhiou yerine Babacar, Davidson yerine Candeias oyuna girdi.
72’ Kontraatakla kalemize sağ kanattan gelen Alanyaspor’da Juanfran ceza sahasına ortaladı. Emre Akbaba’nın etkili kafa vuruşunu Muslera mükemmel bir şekilde kornere tokatladı.
77’ Sakatlanan Kerem Aktürkoğlu yerine Ryan Babel oyunda.
83’ Oyunu soğutmaya çalışan kaleci Serkan Kırıntılı sarı kart gördü.
85’ Alanyaspor’da Emre Akbaba yerine Efkan oyuna girdi.
87’ Borja sol kanattan ortayı yaptı, arka direkt Candeias tek vuruş yaptı, kalci Muslera topu çıkardı. Dönen topa bir kez daha vuran Candeias topu ağlara gönderdi: 0-1.
88’ Emre Kılınç sağ çaprazdan içeriye çalımlarla girdi. Onun ayağından çıkan top tehlikeli bölgede Mostafa Mohamed’e geldi. Mısırlı oyuncunun sert şutu direğin üstünden az farkla auta çıktı.
90+3’ Alanyaspor’da Efecan Karaca yerine Wilson Eduardo girdi.
Alanyaspor maçı 1-0 kazandı.
STAT: Türk Telekom
HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen, Esat Sancaktar, Mustafa Savranlar
GALATASARAY: Muslera - Yedlin (Dk. 73 Ömer Bayram), Nelsson, Luyindama, Van Aanholt, Taylan Antalyalı (Dk 46 Emre Kılınç), Berkan Kutlu, Cicaldau, Morutan (Dk. 46 Feghouli), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 77 Babel), Halil Dervişoğlu (Dk. 46 Mustafa Muhammed)
AYTEMİZ ALANYASPOR: Serkan Kırıntılı - Juanfran, Awaziem, Milunovic, Borja, Fatih Aktoy, Umut Güneş, Efecan Karaca (Dk. 90+3 Eduardo), Emre Akbaba (Dk. 85 Efkan Bekiroğlu), Davidson (Dk. 71 Candeias), Diedhiou (Dk. 71 Babacar)
GOL: Dk. 87 Candeias (Aytemiz Alanyaspor)
SARI KARTLAR: Emre Akbaba, Diedhiou, Fatih Aksoy, Serkan Kırıntılı, Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor)
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