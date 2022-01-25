Karalama Defteri #86

Çok uzun süre olmuş bloga yazı yazmayalı...
Blog işini bırakmam asla derken, her maç seyredişim sonrası aklımda olsa da, ev hayatı, iş hayatı derken, aksattık da aksattık bu platformu...
Konuşmak da yazmaktan kolay gelmiş olsa gerek, podcastleri "öyle böyle" sürdük de, blog bir kenarda yalnızlığa mahkum edildi...
Sömestr tatilinde kendime zaman ayırınca, tekrar "Bloga geri döndüm" ve umarım ki eskisi gibi yazmaya, hiç olmasa maç sonları buraya hislerimi karalamaya devam ederim...
Peki, "top çevirmeyi" bir kenara bırakalım da bu yazıyı yazma amacımıza gelelim...
Bildiğiniz üzere podcastler devam ediyor ve 86. bölüme geldik. yakında umarım 100 diyeceğiz.
Bu bölümde takipçilerimizden bir sosyal sorumluluk projesi için destek istiyoruz. Memlekette kitap okuma oranları düşük, futbol kitabı hiç okunmuyor ama herkes futbolu bildiğini iddia edip, yorum yapabiliyor. Bizler de "hali-vakti" yerinde blog okurlarımız ya da podcast dinleyicilerimizden destek alıp, o ücretlerle futbol kitabı satın alıp dağıtmak istiyoruz. Kısa sizden gelen sizlere, aile içi hediyeleşme...
Fatih Terim gitti, "yeni bir soluk, yeni nefes" dediler ama taze hocayla 7 günde üç maç oynadık, cebe konulan puan sıfır... Hele ki Kasımpaşa maçı hafızalardan silinmesi gereken bir sahne gibi ara ara beynimi yokluyor...
Hatay ve Trabzon maçları geleceğe dair biraz ümit verdi, umarım 15 gün sonraki Alanya maçında çok başka bir Galatasaray izleriz...
Tabii, bu sene sadece rakip takımlara karşı savaş vermiyoruz, bir de hakemler var ki, onların Galatasaray aleyhine hata yapmaları klasik oldu... Her maç daha kötü ne olabilir diyoruz ama daha da kötüsünü bize seyrettiriyorlar, ne yazık ki...
Bir de "Futbol Emre Akbaba'yı bırakmış", "Okan da kaleci mi?", "Yunus da kim ki" diyerek "hiçlediğimiz" ve başka takımlara "postaladığımız" eski oyuncularımızın yükselen formları var ki? Biz onların başarılarıyla guru duyarken, dün kendilerine küferedenlerin şimdi en büyük hayranları olması ağımızı açık bırakmıyor desek yalan olur...
Yazı yazmayı özlemişim, yazdıkça yazıyorum da bundan çok daha fazlası Karalama Defteri 86. bölüm podcastte...
Dinlemek için bir çok platform var:
Spotify: https://spoti.fi/3FUneiV
Apple Podcast: https://apple.co/3KKAYQU
ya da blog sayfasından hiç çıkmadan sağ taraftan dinleyebilirsiniz...
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