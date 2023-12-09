Galatasaray:3-1:Adana Demirspor

Geçen sezon her maç öncesi her Galatasaray maçı öncesi şöyle bir hashtag vardı : "Galatasaray tarihinin en önemli maçı..." diye...
Rakip kim olursa olsun, her hafta "Galatasaray tarihinin en önemli maçı" oynanırdı...
Böyle böyle Galatasaray taraftarı konsantre olup, oyuncular da motive edilerek şampiyonluk geldi...
Ve şimdi de "gerçekten" son yıllarda Galatasaray tarihinin en önemli maçı için geri sayım başladı: Kopenhag maçına 4 gün kala Galatasaray'ın rakibi Adana Demirspor'du...
Kimileri fiksitür avantajına inanmasa da ben inanırım, dünkü maç Sami Yen'de değil de Adana'da olsaydı Galatasaray için çok daha sıkıntılı olurdu.
Kafalar Kopenhag'ta bünyeler Adana'da, bir de rakip taraftarın baskısı... Çok ama çok ağır olurdu Galatasaray için.
Oysa dün, teknik direktörsüz, bol sakatlı ve "ununu elemiş eleğini asmış" Nani'li Demirspor'u ilk dakikalarda "nakaut" edip, "Galatasaray tarihinin en önemli maçını" düşünmek isteyen bir Galatasaray vardı. Hani bir tabir vardır ya "askerden yeni gelmiş gibi", ev sahibi topçular rakiplerine öyle bastılar ki, Adanalılar neye uğradıklarını şaşırdılar. Sağ tarafta zaten Boey'li Tete'li işleyen bir mekanizma vardı, sol tarafa da "devşirme bek" Barış monte edilip, önüne de Kerem konulunca orası da saat gibi çalıştı, tabi bu iki tarafı da oynatan "maestro" Mertens yine sahnedeydi. Sağdan soldan gelirken önce Kerem, Boey'e attırdı golü, sonra İcardi "şapkadan tavşan çıkardı" Kerem'e asist yaptı...
Galatasaray fark için gelirken, Barış pozisyonunu unutup rakip sahada top kaptırınca, Adana tehlikeli geldi, Emre vurdu korner oldu, top bir şekilde bizim sahada oynanmaya başladı ve Nelssson'un dirseğine çarpan topta VAR Abdülkadir Bitigen'i çağırdı... VAR'dan penaltı kararı çıktı...
Oysa 2 hafta evvel Kadıkoy'de oynanan Fenerbahçe-Karagümrük maçında Samet elini kaldırmış, topu savuşturmuş, devam kararı çıkmıştı... Ama burda Nelsson'un eli arkada olduğu halde karar penaltıydı... Türkiye futbol gerçekleri bu kadar açık seçik ortaya konmazdı... Hakemi tebrik edelim, bu sene Galatasaray'ın kimlerle mücadele ettiğini gösterdiği için...
Hakemle devam edersek, verdiği vermediği o kadar pozisyon oldu da kafasının ne kadar bulanık olduğunu 90. dakikada Kaan ve Adanalı topçu arasında kalıp, Kaan topu alamayıp hakeme çarptığında Adanalılar kontra atağa çıkarken, maçı durdurmasından anlıyoruz. Belini filan tutarak ufak bir tiyatro sahneledi de, esas korktuğu Adananın o dakikada atacağı bir goldü, zira kafası hala "yanlış" verdiği penaltıdaydı... Belki de Muslera'ya çıkardığı sarı kartta... Kimse bir anlam verememişti...
İkinci devreye de Galatasaray maçı koparmak için "fena" çıktı, Tete vurdu, kaleci çıkardı, Tete vurdu savunmadan seken topu direk çıkardı, İcardi voleledi çizgiden çıktı, Kerem bomboş ultrAslan tribüne yolladı topu derken, "fişi çekecek "gol gelmedi, Galatasaraylılar yoruldu, Adana hocası da Stambouli ve Akintola'yı alınca oyuna rakip Yusuf Sarı ile Muslera'nın kalesine daha sık geldi, onun şutları kaleyi tutmazken, kornerden Semih'in kafası az kalsın üzüyordu topa hatalı çıkan Uruguaylı file bekçisini...
Okan Buruk, yaptığı oyuncu değişiklikleri ile son 20 dakikada tekrar oyunun iplerini eline alırken, uzatmalarda Barış'ın artık dil dışarda son nefes direnirken kaptığı topla başlattığı atakta Bakambu penaltı aldı, Icardı meşhur besteyi söyletti tribünlere...
Kluvert'ın Cisse ve Nani'yi neden oynatmadığını dün gece herkes görürürken, sol kanat Barış'ın sol beke geçmesi gibi forvet Yusuf Erdoğan'ın Adana Demirspor'da sol bek oynaması da ilginçti. Eski Galatasaraylılar Emre Akbaba, Ndiaye ve Belhanda'dan Emre ve NDiaye canla başla oynarken, Belhanda Galatasaray'da sıkça gördüğümüz "umursamaz" günlerini hatırlattı.
Stat: RAMS Park.
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Erdem Bayık, Mustafa Savranlar.
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Kerem Demirbay (Dk. 65 Kaan Ayhan), Torreira (Dk. 79 Oliveira), Tete (Dk. 83 Halil Dervişoğlu), Mertens (Dk. 65 Zaha), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 78 Bakambu), Icardi.
Adana Demirspor: Magomedaliyev, Svensson (Dk. 88 Dorukhan Toköz), Semih Güler, Cisse, Yusuf Erdoğan, Emre Akbaba (Dk. 65 Stambouli), Ndiaye, Yusuf Sarı, Belhanda (Dk. 74 Michut), Nani (Dk. 46 Akintola), Niang (Dk. 74 Yusuf Barasi).
Goller: Dk. 22 Boey, Dk. 29 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 90+5 Icardi (Penaltıdan) (Galatasaray), Dk. 45+3 Niang (Penaltıdan) (Adana Demirspor).
Sarı kartlar: Dk. 37 Tete, Dk. 45+2 Muslera (Galatasaray).
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