Atatürk Kazandı

2022-2023 Futbol Sezonu Şampiyonu Galatasaray ile 2022-2023 Ziraat Türkiye Kupası galibi Fenerbahçe'nin Süper Kupa mücadelesi TFF tarafından birden "şapkadan tavşan çıkarırcasına" yurt dışında oynanacağı belirtilmişti. Türkiye Cumhuriyetinin 100. yılında iki güzide kulübün bu "kapışmasının" yarı yarıya tribünler önünde İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı ya da Kurtuluş Mücadelesinin ilk meşalesinin yakıldığı Samsun'da oynanması en akla yatkın çözümlerken, önce Azerbaycan fikri öne atıldı, en son da Arabistan'da karar kılındı...
Türkiye Futbol Federasyonunca Arabistan ismi açıklandığında önce taraftarlardan tepki geldi, bu maçın yurt dışında oynanması istenmiyordu. O günlerde Fenerbahçe hocası İsmail Kartal yorumsuz kalıp, topu her zamanki gibi yönetimine atarken, Okan Buruk maçın tarihine tepki gösterdi. Sonra kulüplerin Divan Kurulları, Türkiye Cumhuriyetinin 100. yılında yapılacak bu derbinin Arabistan'da düzenlenmesine karşı geldiklerini belirtti ama iki kulübün yönetimleri Federasyona gerekli baskıyı yapamadı, belki de kazanacakları parayı düşündüler ve Federasyon almış olduğu karardan dönmedi...
Maç Arabistan'da oynanacaktı da, kim seyredecekti? Maça günler kala biletler satılmamış olacak ki, maç biletlerine yarı yarıya indirim yapıldı. Tur şirketleri maç bileti ve umre seyahatleri düzenledi. Diyanet İşleri Başkanı Süper Kupa oynayacak tüm futbolcuların hacı sayılacağını belirtti.
Ve maç günü geldi, çattı... Protesto edip seyretmesek mi yoksa "tavşan dağa küsmüş dağın haberi olmamış" misali ben seyretmesem ne fark edecek düşüncesi içindeyken, maçla ilgili kriz haberleri düştü sosyal medyaya... Arap yetkililer maç öncesi İstiklal marşına izin vermemişler dendi, sonra da kulüplerin maça çıkacakları pankartlara yasak getirmişler... Önce Federasyon bu bilgileri yalanladı, "dezenfermasyon" dedi ama Riad'dan haberler geliyordu, Atatürk posterlerine "olmaz" denilmiş, Galatasaray futbol takımının ısınmaya üzerinde Atatürk olan t-shirtlerle çıkmasına "izin" çıkmamış... Bu ülkenin kırmızı çizgisidir Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal Marşı... Bu kutsallara kimse "yasak" koyamaz, koymaya kalkarsa da cevabını alır...
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de "Atatürk resimli t-shirtler yoksa biz de yokuz" deyip, maça yollamamıştı takımı. Fenerbahçe takımının da maça çıkacağı "Yurtta Sulh Cihanda Sulh" pankartına izin verilmemiş, hatta soyunma odasından pankartın alındığı yazılmıştı sosyal medyada. Ali Koç da bu gelişme üzerine Dursun Özbek gibi takımını sahaya yollamamıştı.
TFF başkanı, Spor Bakanı ve iki kulübün başkanı dörtlü toplantı yapıp, bu krizi nasıl aşacaklarına kafa yorarken, sosyal medya üzerinde tek ses vardı: "Maça çıkmayın, ülkeye dönün, kahraman gibi alkışlayalım sizi."
Sadece iki takım taraftarları değildi desteklerini gösteren, bir çok futbol kulübü, taraftar, sporsever, sanatçı, siyasetçi, iş insanı da Atatürk ve Türk Bayraklı fotoğraflar altında iki kulüp başkanına desteklerini bildiriyordu...
Hani derler ya, "futbol asla sadece futbol değildir" diye, bu sözün gerçekliğini 29 Aralık 2023 gecesi herkes yaşamış oldu...
Pazar günkü derbiden 5 gün sonra oynanacak ikinci derbi yapılamadı, kupayı kaldıran olmadı ama kazanan yine her zaman olduğu gibi Atatürk oldu...
Nasıl ki Kurtuluş Savaşında bu milleti birleştirdiyse Ulu Önder, sarı-kırımızı ya da sarı-lacivert diye ikiye ayrılsak da gündelik hayatta, söz konusu vatan, bayrak, İstiklal Marşı ve Atatürk olunca çok çabuk bir araya gelebildiğimizi gösterdik dosta düşmana...
Türkiye Futbol Federasyonu ve iki kulüp birlikte yaptıkları açıklamada "maçın ileri bir tarihe ertelendiğini" belirtseler de bu maç artık oynanmamalı, kupa ikiye bölünüp kulüplerin müzelerinde sergilenmeli ve gelecek kuşaklara da 29 Aralık gecesi yaşanılanlar anlatılmalı...
Ya da kupa Anıtkabir'e yollanmalı, orada müzede sergilenmeli ve bundan sonra da Süper Kupa ismi Atatürk Kupası olarak değiştirilmeli...
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder