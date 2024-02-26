Galatasaray:2-1:Antalyaspor

Bam bam bam...
Fatih Terim'in takımı soyunma odasından sahaya yollarken söylediği sözlerdi: Bam bam bam...
İki gece önce Kadıköy'de Fenerbahçe'ye üç puan "armağan" edilen o yıllarca konuşulacak penaltıdan sonra Galatasaray için artık "teknik-taktik" bitmiş ve lig sonuna kadar tek hedef kalmıştı: Bam bam bam, söke söke şampiyon olmak...
Bu hedef doğrultusunda ilk engel Sergen Yalçın'lı Antalyaspor'du. Gerçi fark etmezdi Fenerbahçe de olsa, Beşiktaş da olsa, Trabzonspor da olsa Galatasaray taraftarıyla birlikte tek vücüt olmuş, önüne geleni "parçalayıp" yoluna devam edecekti...
Maça saatler kala yayıncı kuruluşun onlarca kamerasında olmayıp tiktok videosuyla Icardi'ye verilen "gülünç" cezaya rağmen hedef aynıydı: bam bam bam...
ultrAslan'ın Federasyonu ve hakemleri protesto etmek için 3 dakikalık sessizlik ile başlayan maçta Antalyaspor sessizlik içinde oyuna iyi başladı ama sonra ipleri eline alan Galatasaray ilk on dakika biterken, hakemin devam karar verdiği VAR'ın ise genellikle Fenerbahçe maçlarında görmeye alıştığımız penaltısında Kerem'le öne geçti...
Golü atan Kerem Aktürkoğlu, önce Harry Potter selamı ardından da Icardi hareketi ile tribünlerdeki takımdaşına selam yolluyordu. Çok geçmeden Köhn'ün ortasında Mertens'in kafayla pasında Tete karşı karşıya topu fileler yerine Leite'nin üstüne yollayınca, deplasman takımına öldürücü darbeyi vuramadı...
Tribünler ne kadar coşkulu olsa da gergindi, gerginlik saha içindeki topçulara da yansıyordu... Galatasaraylı oyuncular bir an önce ikinci golü bulmak için acele edince, hiç yapmadıkları kadar pas hatası yapınca Akdeniz ekibi Buksa ile Sariç ile gelmeye başladı, Sariç'in topu direkleri salladı, on dakika sonra Van de Streek sahneye çıktı, bir vurdu Muslera çıkardı, dönen topta Uruguaylı nadiren yaptığı hatalardan yaptı ve Antalyalı oyunu boş kaleye dokunuverdi...
Galatasaraylılar bu ortamda o kadar beklemiyordu ki gol yemeyi, şaşkınlıkla santrada kaptırdılar topu, Van de Streek bir kez daha vurdu, Muslera bu kez çevikti, gole izin vermedi.
Icardi'nin yerine oynayan Brezilyalı Vinicius, Okan Buruk'un istediği koşan, basan, pres yapan santrafor görevini yaparken Kerem Demirbay'ın kornerinde kafa ile golünü attı, hakem faul çaldı ama devre biterken Torreira'nın al da at pasında topu taşıyabilseydi, siftahı da yapacaktı...
Ve devre biterken, Galatasaray'ın presle kaptığı bir topta Torreira ortaladı Vinicius kafayla yolladı, Leite çıkardı "Potter" Kerem boş kaleye yuvarladı topu. Ama karşı yardımcı hakem maç boyu olduğu gibi "tak" diye bayrağı kaldırdı. Ofsayt bayrağını kaldırdı kaldırmasına da gözü önündeki Antalyalıyı göremedi, VAR'dan verilen karar goldü...
8 günde yapılan 3 maç sonrası Galatasaraylı oyuncularda "yorgunluk" emareleri pas hatalarında ve arzu ettikleri hareketleri yapamayınca görülüyordu ki sarı-kırmızılı forma ile oynadığı nadir kötü maçların birini sergileyen Torreira, düdükten sonra topa vurup sarı kart görüyordu.
İkinci devre yine Antalya savunmayı sağlam tutup, ileri bölgede yaptığı baskılarla top kapmaya çalışıyordu ki, başarılı olduğu anlar ama Mertens'in Köhn'ün önüne yuvarladığı topta Erdoğan Galatasaraylı sol beki ancak düşürerek durdurdu ve Abdülkadir Bitigen tartışmasız penaltıyı gösterdi. Kerem Aktürkoğlu için hattrick şansıydı da genç topçu direkleri salladı. Galatasaray'ın direklerden dönen kaçıncı topuydu, saymayı bıraktık...
Gol olsa rahatlayacaktı Galatasaray, belki de hafta içi kupa maçını düşünecekti ama fark açılmadı penaltıdan, 66da Mertens'in şutunda Leite foto muhabirlerine poz verdi, Kerem Demirbay'ın kornerinde Sanchez altı pastan kafayla auta atarken, 82de Mertens'in kendine has plasesi auta gidiyordu...
Gol gelmeyecekti, Okan Buruk da "bari yemeyelim" dedi ve Abdülkerim'i oyuna aldı, savunmayı güçlendirdi, maçı da istediği skorla bitirdi...
Girizgahta dedik, önemli olan kazanmaktı, "öyle ya da böyle" ve üç puan alındı, liderlik devam etti...
Bu yıl lige şüphesiz hakemler damga vuracak, Antalyalılar Galatasaray'ın golünde penaltı olmadığını ve ikinci golde "yarı otamatik ofsayt sistemine" rağmen ofsayt olduğunu iddia ederken, Buksa'nın Torreira'ya dirseğinde kırmızı yerine faul bile vermeyen ve Erdoğan'ın "Dayı" Kerem'e salladığı tekmeyi sarı kart ile yumuşatan Bitigen'e Galatasaraylılar ne desin?
Zaha da Vinicius'a formayı kaptırdı ya, umarım onu bu sene sonu sadece Trabzon deplasmanı ile anmayız da memleketlisi Drogba gibi efsane olur gider...
Stat: RAMS Park
Hakemler: Abdülkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Anıl Usta
Galatasaray: Muslera, Barış Alper Yılmaz, Nelsson, Sanchez, Köhn, Kerem Demirbay (Dk. 80 Berkan Kutlu), Torreira (Dk. 87 Abdülkerim Bardakcı), Tete (Dk. 46 Kaan Ayhan), Mertens (Dk. 88 Eyüp Aydın), Kerem Aktürkoğlu, Vinicius (Dk. 70 Zaha)
Bitexen Antalyaspor: Leite, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Kaluzinski, Van de Streek, Saric, Ufuk Akyol (Dk. 77 Safuri), Larsson (Dk. 73 Emre Uzun), Buksa
Goller: Dk. 12 (Penaltıdan) ve Dk. 45+2 Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Dk. 33 Van de Streek (Bitexen Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 17 Veysel Sarı, Dk. 18 Güray Vural, Dk. 60 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 90 Buksa (Bitexen Antalyaspor), Dk. 45+7 Torreira, Dk. 90+1 Kaan Ayhan (Galatasaray)
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