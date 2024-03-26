Hissiyatımla Karar Verdim

2023-2024 Futbol Sezonun özeti...
Bu sene Galatasaray şampiyon olursa, bu şampiyonluğun en kadar zorluklar altında gerçekleştiğini görmek için arşivde kalsın...
Kaynak: Fanatik X hesabı...
'HANGİSİNDE NET BİR ELLE OYNAMA VAR?'
Hugh Dallas: Erkan, Pawel'e hangi görüntünün net bir elle oynama olduğunu göstermeni istiyorum. Buradaki görüntülerin hangisinde net bir elle oynama var.
Erkan Engin: Şu anda ben de net bir elle oynama göremiyorum ama benim odadaki hissiyatımdan bahsetmem gerekirse kale arkasından ve tighttaki görüntüden emin oldum. kendim bunu el olarak gördüm. Topun kırılmasından el olarak gördüm. Şu an ki hissaytımı soruyor. göstermemi soruyor sanırım.
Hugh Dallas: Var odasında gördüğünle burada gördüğün farklı değil. Orada gördüğünle burda gördüğün aynı. Ben burada Erkan'ın 'ah penaltı oabilir' diye endişe etmesini anlıyorum, ancak bu görüntüyle beraber eğer topun ele değip depmediğini ispatlayacak bir imajımız yoksa o zaman hakemi de çağırmıyoruz çünkü elimizde bir kanıt yok.
Hugh Dallas: Sahada doğal olarak senin açın bunu görmeye mümkün değildi. Sadece monitöre gittiğinde hangi görüntünün elle oynama olduğuna kanaat getirdim Cihancım"
Cihan Aydın: Erkan'a gittiğimde ilk anda Erkan abi 'Ele geliyor temas var' dedi. Başka bir açıdan da kolun doğal konumda olmadığını gösterdi. Ben de 'Direkt top eline mi geliyor bir yerine çarpıyor mu?' diye sordum. 'Hayır direkt eline geliyor' dedi. Ben de penaltı kararı verdim.
Hugh Dallas: Pawel sence de var hakemi çağırdığında kendi düşünceleriyle çok fazla yönlendirme yapmıyor mu?
Pawel Gil: Bir defa temas noktasını göstermedi doğru, ancak net olarak göremiyorsanız. Bir de bunu sözlerinizle desteklemeye çalışıyorsanız bu hakemi birşeylere inandırmaya giriyor.
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