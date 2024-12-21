Her hafta "Bu son nokta, daha da kötüsü olmaz" derken, bir sonraki maç sanki inadına yaparmışçasına "daha da kötüsü" oluyor.
Faul, sarı kart, kırmızı kart, VAR derken, dün gece Kasımpaşa stadında oynanan Eyüpspor-Fenerbahçe maçında hakem Emre Kargın, yardımcıları Abdullah Bora Özkara ve Furkan Ürün ile VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun'un verdiği kararlar çıtayı en zirveye koyacak türdendi...
Daha da kötüsü olacak mı?
Şüpheliyim diyemem, daha da kötüsü olacaktır...
Neydi dünkü maçtaki "felaket" kararlar...
Caner'le İrfancan bir hava topu mücadelesinde İrfancan rakibinin yüzüne bir kere değil iki kere vuruyor ama maçın hakemi faul vermiyor. Top önüne düşen Ahmet Kutucu zoraki bir vuruşla topu kaleci İrfancan'a yolluyor, bu sırada Caner yerde yatıyor, Fenerbahçe kalecisinin oyunu başlatması sonrası Kostiç topu sürüyor, rakip ceza sahasına girmeden orta yapıyor ve Fenerbahçe beraberlik golünü buluyor...
VAR, Emre Kargın'ı pozisyonu inceleyip golün iptali için davet etmiyor. Bahaneleri topun Eyüpsporlu oyuncuya geçmiş olduğu şeklinde olacaktır.
Yardımcı hakem bayrak kaldırmıyor.
Kafasına müdahale alan oyuncu FIFA sağlık kuralları gereği yerdeyse, hakemin her şekilde oyunu durdurması gerekirken, Emre Kargın oyunu durdurmuyor...
Fenerbahçe beraberliği yakalıyor...
Pozisyona itiraz eden Arda Turan oyundan atılıyor, hem maçın ikinci yarısı hem de önümüzdeki hafta
Hatalar, hatalar, hatalar...
Kazançlı çıkan kim? Fenerbahçe...
Hakem o esnada saha içinde Caner-İrfancan pozisyonunu oyuncularla konuştuğu için bu olayı göremiyor ama VAR ve 4. hakem görüyor.
Peki onlar Emre Kargın'a destekte bulunuyor mu?
Hayır...
El Nesri bu hareketten dolayı kırmızı kart görmeliyken, sarı kart dahi görmüyor.
İkinci yarı da sarı kart gördü ki, ikinci sarıdan kırmızı olacaktı...
Kazançlı çıkan kim? Fenerbahçe...
Fenerbahçe'nin kullanacağı bir korner atışından önce rakip ceza sahasında Çağlar ve Eyüpsporlu oyuncu yer kapma mücadelesi verirken, Çağlar doğrudan dirseği ile rakibine vuruyor.
Ama hakem ve yardımcıları görmüyor, VAR uyarmıyor... Çağlar oyuna devam ediyor...
Kazançlı çıkan kim? Fenerbahçe...
Kazançlı çıkan kim? Fenerbahçe...
Maç 1-1 sonuçlanıyor, Fenerbahçe 1 puan alıyor, Eyüpspor 2 puan kaybediyor... Bakalım lig sonunda bu puanlar kime nasıl etki edecek?
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