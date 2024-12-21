Endüstriyel Koreografi

Bursaspor'lu taraftarın Atatürk Stadyumu yıkılmadan önce kale arkasında "Yeni Linea" için yapmış oldukları koreografi çok konuşulmuştu. "Endüstriyel Futbola Karşı Tribün Kültürüne" vurulan çok büyük darbeydi. Niçini, nedeni uzun süre tartışılmış, Teksas grubu açıklama yapmak zorunda kalmıştı...
Tabii, bu olay uzun yıllar önce oldu da, bugünlerde Almanya'da Bayern Münih-Leipzig maçını seyrederken, başka bir görüntü gözüme takıldı. Ev sahibi tribünlerin bir kısmındaki biletleri T-Mobile satın almış ve orada bilet verdiği kişilere kendi logosunun koreografisini yaptırmıştı... Stadyumun her tarafını, formaların, şortların ve çorapların sağını solunu sponsorla dolduran kulüpler korkarım ki bu gidişle- ki şimdi de şirketlere kombine satıyorlar ama bu kadar büyük sayıda değil- tüm tribünü şirketlere satacaklar ve taraftarlar da biletleri onlardan alıp, onların istediği gibi davranacak orada...
Olmaz olmaz, demeyin, biz neler gördük bu tribünlerde...
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