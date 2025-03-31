Beşiktaş:2-1:Galatasaray

Maçın bitiş düdüğü ile birlikte "Namağlup tek şampiyon Beşiktaş" pankartı açılıverdi kale arkasından...
27 puanlık farkın 24e inmesinden ziyade Beşiktaşlıların son yıllarda geride kalmalarından dolayı tutunacak tek dalları varmış, "namağlup" şampiyon olmuşlar bir ara... Galatasaray üçüncü şampiyonluğa yürürken hiç kaybetmemişti de, hedef "namağlup" şampiyonluk değildi, "herşeye ve herkese rağmen" 5. yıldızı takmaktı...
O sebeple İnönü'de Beşiktaşlıların Galatasaray'ın elinden yenilmezlik ünvanını almak kimsenin canını acıtmadı, son iki hafta Antep ve Konya'ya yenilen takıma üç puan vermek üzdü sarı ve kırmızıya gönül verenleri sadece...
Bir de maç sonu stad hoparlörlerinden çalınan "Şinanay" şarkısı da buraya not edilsin, "Efendi Beşiktaş" diyenlere hatırlatırız yeri gelince...
Siyah-beyazlıların şampiyon olacağını düşündükleri Galatasaray'dan namağlup ünvanını almak gibi bir motivasyonu varken, maçın hakemi Yasin Kol ile VAR'daki Pawel Pskit'in heyecanı neydi acaba?
İki hafta evvel Galatasaray'ın Alanya deplasmanında kazandığı maçta sarı-kırmızlı topçulara 8-9 sarı kart ve 1 kırmızı kart gösterdikten sonra Federasyon başkanından övgüler alan "yabancı dil bilmeyen", FIFA kokartı olmayan, Erman Toroğlu'nun anlatımıyla bir zamanlar maç toplarını "aşırtmaya" çalışan Yasin Kol'un daha 20. saniyede çaldığı faulle!? "niyeti" ortaya çıkmadı mı?
Ya sonrası:
4. dakika Eren omuzla aldı, ani atağı faul diye kesti...
11. dakika Barış-Masuaku mücadelesi Barış yerde, Beşiktaşlı oyuncu tekme atıyor, Barış elle oynadı kararı verdi...
15. dakika Barış'a faul yapmadığı pozisyonda faul çaldı... İtiraz eden idari menajere sarı kart çıkardı...
20. dakika Moratta-Paulista pozisyonunda İspanyol topçu dokunmadı, faul çaldı...
32. dakika Frankowski'ye sarı kart gösterdi, VAR ile nasıl anlaştı da kırmızı verdi ki maç sonu yerli-yabancı tüm eski hakemler sarı yeterli dedi...
45. dakika Emirhan topsuz olarak Osimhen'e omuz atıyor, ne faul verdi ne de sarı kart çıkardı...
59. dakika Svensson-Osimhen çarpışıyor, Beşiktaşlı oyuncu düşerken dirsek atıyor, Osimhen'in dudağı patlıyor, sarı kart çıkarmadı...
70. dakika Rafa Silva Eren'i çekiyor ama faul Beşiktaş lehine çalınıyor...
78.dakika Sanchez ceza sahasında Emirhan tarafından düşürülüyor ama penaltı düdüğü çalınmıyor...
80. dakika Barış ikili mücadelede Masuaku'nun ayağına basıyor, faul bile vermiyor...
81. dakika Galatasaray korner kullanıyor, Osimhen kafayla vurup Beşiktaşlının sırtına çarpıyor, aut veriyor.
90+5. dakika Sanchez'e peşi sıra fauller yapılıyor, VAR çağırmasa kart dahi çıkmayacak, VAR kararı ile Semih'e kırmızı kart çıkıyor, kart tartışmalı...
ve 96.dakika 54. saniye...
Yasin Kol'un "turnusol kağıdı" olan o pozisyon...
Lemina ile Rasitca omuz omuza, diz dize carpısıyor ve hakem Lemina'nın faul yaptığına hükmediyor... Filmi 20 dakika geriye sararsak Sanchez ile Emirhan'ın Beşiktaş ceza sahası içinde çarpışmasının "copy-paste"i olan pozisyon... Galatasaray lehine karar verilecekse "oyna devam", Beşiktaş lehine verilecekse "çal düdüğü"...
Adı sanı bilinmeyen VAR hakemi ile ilgili de tevatürler var da, yaptı görevini gitti, o artık ülkesinde kazandığı paranın keyfine bakıyor, bakalım bir daha ne zaman karşımıza çıkacak Pawel Pskit... Onun da memleketlisi Frankowski ile "hesabı" ilginç, daha önce Legia Gdansk forması giyerken Frankowski'yi oyundan atan Pskit, VAR koltuğundan da Yasin Kol'a attırdı Polonyalı oyuncuyu...
Bunları uzun uzun yazdık da, tuhafımıza gittiği için değil, tarihe not düşülsün diye zira bu sene Galatasaray'a karşı açılan savaş son sürat devam ediyor...
Peki bizim "cephede" işler ne alemde...
Yönetim kademesi "sus pus" içinde... Varlıkları yoklukları belli değil...Maç öncesinde Yasin Kol atamasında da, maçtan sonra hakemin yaptıklarında da "kafalarını kuma gömdüler"...
Onlarla sezon sonu hesaplaşılacak... Şimdilik dursunlar bir kenarda...
Milli ara öncesi Sami Yen'de Antalyaspor'u 4 farkla geçen kadroyla çıktı Okan Buruk sahaya, milli maçlardan yorgun dönen oyuncular sahadaydı. Beşiktaş ise forvetsizdi, Galatasaray'ın bu sezonki defosu olan "savunma arkasına adam kaçırma" kozunu oynadılar, Rafa ile Mario ve Muçi ile bunu başardılar da, ilk gol ve kırmızı kart böyle geldi...
Eksik olmak, deplasmanda olmak Galatasaray adına oyuna tutunmak için zordu ama Torreira'nın klas golü devreye eşitlikle gidilmesini sağladı da, ikinci yarı 10 kişiyle oynamak zorladı Galatasaray'ı ve savunmanın dikkatsizliğinde Fernandes takımına galibiyet getiren golü attı...
Girenler ve de çıkanlar hakkında herkes bir şeyler yazdı, Abdülkerim bile neden çıktığını anlamadı da Okan Buruk ve yardımcılarının kararlarına saygım var, topçularla çalışan, onları gözlemleyen, konuşan, dertleşen onlar...
Lakin, fikrim alınacak olsa Mertens'le başlarım ben maçlara, gücü bitince de kenara alırım ama uzun zamandır Belçikalı yıldız kenarda unutuluyor...
Hayatta hiç birşey sonsuz değildir, Galatasaray'ın yenilmezlik ünvanı da bir gün bitecekti, belki de takıma "stres" oluyordu ve artık böyle bir ünvan korumak derdinde değil topçular. Bundan sonra belki kafalar daha rahat çıkacak maçlara ve yeni bir galibiyet serisi başlayacak...
Hadi inşallah...
Stat: Beşiktaş Park
Hakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Samet Çiçek
Beşiktaş: Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Alex Oxlade Chamberlain, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Joao Mario (Mustafa Hekimoğlu dk. 85), Ernest Muçi (Semih Kılıçsoy dk. 65), Rafa Silva (Salih Uçan dk. 90+3)
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Amir Hadziahmetovic, Keny Arroyo, Ciro Immobile, Fahri Kerem Ay
Teknik Direktör: Ole Gunnar Solksjaer
Galatasaray: Fernando Muslera, Przemyslaw Frankowski, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı (Kaan Ayhan dk. 83), Eren Elmalı, Lucas Torreira (Ahmed Kutucu dk. 83), Gabriel Sara (Dries Mertens dk. 71), Yunus Akgün (Mario Lemina dk. 62), Alvaro Morata, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen
Yedekler: Günay Güvenç, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Carlos Cuesta, Yusuf Demir, Metehan Baltacı
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Rafa Silva (dk. 23), Gedson Fernandes (dk. 66) (Beşiktaş), Lucas Torreira (dk. 45) (Galatasaray)
Kırmızı kartlar: Semih Kılıçsoy (dk. 90+6) (Beşiktaş), Przemyslaw Frankowski (dk. 36) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Jonas Svensson, Arthur Masuaku, Milot Rashica (Beşiktaş), Barış Alper Yılmaz, Davinson Sanchez, Ahmed Kutucu (Galatasaray)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder