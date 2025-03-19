Galatasaray:4-0:Antalyaspor

"Galatasaray bir halatı hep birlikte çekenlerin; hep birlikte üzülüp, hep beraber sevinmesini bilenlerin takımıdır." demiş ya Baba Gündüz, cuma gecesi Galatasaray'ın Antalyaspor'u 4 farkla mağlup ettiği maçı seyrederken, sarı-kırmızılı parçalı formayı giyenlerin bu veciz sözü ne kadar da özümsediğini görebiliyorduk. Futbolcuların saha içerisinde arkadaşlarının hatalarını telafi etmeleri, birbirlerini gol yollarına sokacak pas atmaları futbol maçlarında hep gördüğümüz hareketler iken, 37 yaşındaki Belçikalı star Mertens'in yedekte kalmasına "küsmeden" bir malzemeci edasıyla arkadaşlarına su dağıtması, gol krallığı hedefindeki Osimhen'in kazanılan penaltıda topu takımın yeni oyuncusu Moratta'ya "armağan etmesi", maç sonu herkes sevinirken süre alamayan Jelert'i Osimhen'in teselli etmesi Baba Gündüz'ün Galatasaray'ını tasvir ediyordu...
Şampiyonluk yarışında geçen hafta bir başka Akdeniz ekibi olan Alanyaspor'u 3 puanla geçen Galatasaray, rakibi Fenerbahçe'nin "bay" geçtiği haftada puan farkını 7ye çıkarırken, Antalya karşısında da kazanacağı 3 puanla ligin ikincisiyle arasında 10 puanlık bir fark yaratacak ve "psikolojik üstünlüğü" ele geçirecekti... Öyle de oldu, nispetten durgun başladığı ve deplasman ekibinin bir kaç tehlike bulduğu ilk 15-20 dakikalık süreç sonrası Galatasaray "sazı eline aldı" ve maçı istediği gibi oynadı. Önce Barış'ın kafa pasıyla Osimhen öyle yükseğe sıçradı ki, kaleci eliyle dahi topa dokunamazken, meşin yuvarlak az farkla auta gidiyordu. Lakin 5 dakika sonra tipik bir Galatasaray golü ile ev sahibi öne geçmişti: Rakip takım çıkarken stoper Sanchez orta sahada baskı yapıp topu kapıyor, pasında Barış kanattan hareketlenip, Moratta'ya aktarıyor topu ve onun asistinde Osimhen topu boş kaleye yuvarlıyordu...
Sara eski günlerine dönmüş, topu ayağında "çiğnemeden", sağ sola uygun durumundaki arkadaşlarına yolluyor, Barış kuvvetine kavuşmuş, buldozer gibi önüne geleni ezip gidiyor, sol bek Eren takıma uyum sürecini atlatmış daha fazla sorumluluk alıyor, Sanchez de "messivari" çalımlarla rakip ceza sahasını karıştırıyordu... Hal böyle olunca, goller de peşi sıra geliverdi, önce VAR yardımıyla gelen penaltıda Moratta "derslik" bir vuruş yapıyor, sonra da Barış tozu dumana katarak getirdiği topla Osimhen'e "kariyerinin en kolay golünü" attırıyordu...
İlk devre üç fark yaratılmış, sarı kart cezalısı sınırındaki Osimhen'in devrede değişeceğini düşünenler yanılıyor, Nijeryalı topçu hattrick yapmayı kafasına takmış olarak sahaya çıkıyordu ikinci 45 dakikaya. İstediği de 6 dakika geçmeden oldu, Antalyaspor savunmasının bir geri pasını yakalayan Yunus, Osi'ye al da at pası veriyor, Osimhen de fileleri sarstıktan sonra arkadaşının ayakkabısını parlatıyordu...
Farkı açan, oyunda üstünlüğü ele geçiren Galatasaray'da Okan Buruk, takımı herhangi bir kart ya da sakatlık durumuna karşı korumak için önce Osimhen, Torreira ve Yunus'u kenara alıyor, sonra da Sanchez ve Barış arkadaşlarıyla yer değiştiriyordu.
Rolantiye dönen oyunda Antalyaspor bir kaç cılız atak bulurken, Galatasaray ise uzatmalarda Berkan'ın pasında Mertens'le beşinci golü kaçırıyordu...
Osimhen hattrick yapıp, gol krallığında zirveye çıkarken, Galatasaray taraftarı da tribünlerde Ceza'nın "Fark Var" şarkısını söyleyerek mutlu mesut evlerine dönüyordu...
Stat: Rams Park
Hakemler: Ozan Ergün, Ceyhun Sesigüzel, Mehmet Kısal
Galatasaray: Fernando Muslera, Przemyslaw Frankowski, Davinson Sanchez (Kaan Ayhan dk. 77), Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira (Mario Lemina dk. 68), Gabriel Sara, Yunus Akgün (Roland Sallai dk. 68), Alvaro Morata, Barış Alper Yılmaz (Berkan Kutlu dk. 83), Victor Osimhen (Dries Mertens dk. 68)
Yedekler: Jankat Yılmaz, Kerem Demirbay, Elias Jelert, Yusuf Demir, Metehan Baltacı
Teknik Direktör: Okan Buruk
Antalyaspor: Kenan Piric, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Thalisson, Emrecan Uzunhan (Amar Gerxhaliu dk. 46), Erdal Rakip (Oleksandr Petrusenko dk. 46), Soner Dikmen (Braian Samudio dk. 83), Jakub Kaluzinski, Ramzi Safuri (Adolfo Gaich dk. 58), Sander van de Streek, Sam Larsson (Abdurrahim Dursun dk. 58)
Yedekler: Abdullah Yiğiter, Hasan Yakub İlçin, Mert Yılmaz, Deni Milosevic, Taha Osman Özmert
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Goller: Victor Osimhen (dk. 30, 45+2 ve 52), Alvaro Morata (dk. 45 pen.) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Jakub Kaluzinski, Erdal Rakip, Thalisson, Emre Belözoğlu (Teknik direktör) (Antalyaspor)
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