Galatasaray:2-0:Başakşehir

Vedaların gecesi...
Muslera'ya veda...
Mertens'e veda...
Ciro'ya veda...
Belki de Osimhen'e veda...
Vedalar can da yakar, göz de yaşartır... Hele ki "Erkekler ağlamaz" derler ya, en fazla da erkekler ağlar "efsanelerine" veda ederken...
Böyle de duygusal bir gecede Sami Yen'de oynandı Galatasaray-Başakşehir maçı... Lig çoktan bitmiş, kutlamalar yapılmış, tatil köyleri bile ayırtılmışken, son bir görev kalmıştı icra edilecek: Fernando Muslera'nın 2011 yılında Galatasaray forması ile ilk maçında zamanın İBB'si şimdinin Başakşehir'ine 2-0 ile kaybettiği maçın rövanşını almak ve son kez Galatasaray kalesini korurken "cleansheet" yapmak ve futbolu bırakacak olan Mertens'e son maçında gol attırmak... Tabii, Osimhen'e de golle veda etmek hiç de fena olmayacaktı...
Gerisi, sistemmiş, taktikmiş, boş beleş işler...
Önce tribünler yapmış oldukları koreografiler ile gösterinin ateşini yaktılar, sonra da Başakşehirli topçular Galatasaraylı meslektaşlarını alkışlarla karşıladılar... Ülke futbolunda pek görmediğimiz hareketlerdi, klas oldu...
Taraftarının da her zamanki desteği ile ev sahibi çok hızlı ve baskılı başladı ve Osimhen'in çabasıyla penaltı kazandı. Tabii, yine bir klasik, hakem beyaz noktayı gösteremedi, VAR çağırdı o karar için.
Topun başına geçen ismi tahmin etmek zor olmasa gerek...
Ciro'nun babası Dries fileleri havalandırırken, annesi Katrin golün anonsunu yapıyordu...
Sonraki dakikalar Yusuf'la, Ahmed'le ve Berkan'la gole çok yaklaştı Galatasaray ama skoru değiştirecek gol gelmezken, devre biterken Osimhen ile Ba'nın "kapışması" heyecanı arttırdı. Deplasman ekibinin savunmacısı maç içinde fena halde Osi'ye sert girince, bizim Nijeryalı hakem ilk devreyi bitiren düdüğü çalar çalmaz maskesini çıkarıp Ba'yı "Varsa bir hesabın, gel soyunma odasında görüşelim" dercesine çağırıyordu...
Nasıl ilk devre Mertens'in golüyle başladı, ikinci devre de Ömer Ali'nin bomboş pozisyonda kafasında spiker o unutulmaz vecizeyi söylüyordu: "Son anda Musleraaaaaa" Ah be Nando, nasıl da özleyeceğiz seni...
Geçen dakikalar ile birlikte gol gelmezken, iki takım da işi rolantiye aldı ve o tarihi an geldi: Dakika 79 Mertens çıkıyordu ve yerine Sallai giriyordu... Tabii bu veda kuru kuru değil, alkışlar altında, arkadaşlarının omuzlarında... Gurur, özlem, veda ve bolca göz yaşı...
Mertens daha kulübeye oturmadan, tribünleri selamlarken de Kaan'ın ortasında Osimhen kafa ile farkı ikiye çıkarıyordu...
Mertens'e golle veda edilmiş, Osimhen de golünü atıp rekoru geliştirmişken, şimdi tek hedef Muslera'nın gol yemeden veda etmesiydi. Başakşehir'in nadir gelişen ataklarında Nando ve savunma dikkatli iken, dakikalar 86yı gösterirken dördüncü hakemin değişiklik tabelasında kırmızı renkle 1 yazarken, yeşille 19 rakamı parlıyordu...
14 yılda 550 maç ve kazanılan 19 kupa, 5 Süper Lig şampiyonluğu... Yıllar gözümüzün önünden geçerken, kimi Kadıköy'deki kurtarışları, kimi Mersin'de kaleye set çekmesini, kimi 4 parmaklı eldivenle sahaya çıkmasını, kimi de Rize'de ayağı kırıldığındaki göz yaşını hatırlıyordu...
25 numaralı forma ile başlayan macerayı, Fernando Muslera yine 25 numara ile sonlandırıyordu...
Bize yine geriye kalan bolca anı ve göz yaşı oluyordu...
Oyun biterken Figueiredo'nun golü ofsayt nedeniyle geçersiz sayılıyor, Ahmed'in auta giden topu ile hakem maçı bitiriyordu...
Sadece maç bitmiyor, Türk futbol tarihinin Galatasaray'a karşı herkesin birleştiği en "zor" ve "taraflı" sezon da nihayete eriyordu...
Galatasaray 5. yıldızı takıyor, kutlamalar bitmek bilmiyor, sevinç seli içinde seneye Muslera ve Mertens'in olmayacak olması boğazda yumru gibi duruyordu...
Stat: RAMS Park Ali Sami Yen
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Ceyhun Sesigüzel, Caner Özaral
Galatasaray: Fernando Muslera (Günay Güvenç dk. 90), Przemyslaw Frankowski (Elias Jelert dk. 63), Davinson Sanchez (Metehan Baltacı dk. 78), Carlos Cuesta, Ismail Jakobs, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu, Yusuf Demir, Dries Mertens (Roland Sallai dk. 79), Ahmed Kutucu, Victor Osimhen (Efe Akman dk. 88)
Yedekler: Eyüp Aydın, Kerem Demirbay, Eren Elmalı, Gabriel Sara, Gökdeniz Gürpüz
Teknik Direktör: Okan Buruk
Başakşehir: Muhammed Şengezer, Leo Duarte, Jerome Opoku, Ousseynou Ba (Deniz Türüç dk. 46), Christopher Operi, Berat Özdemir, Ömer Ali Şahiner (Olivier Kemen dk. 70), Joao Figueiredo, Umut Güneş (Ömer Faruk Beyaz dk. 86), Yusuf Sarı (Festy Ebosele dk. 86), Philippe Keny
Yedekler: Deniz Dilmen, Onur Ergün, Matchoi Djalo, Ivan Brnic
Teknik Sorumlu: Mustafa Keçeli
Goller: Dries Mertens (dk. 17 pen.), Victor Osimhen (dk. 81) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Victor Osimhen, Przemyslaw Frankowski (Galatasaray), Ousseynou Ba, Jerome Opoku, Yusuf Sarı (Başakşehir)
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